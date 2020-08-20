Kocaelispor’da Yunus Emre Baran sesleri…

8 yıl sonra 2’inci lige yükselen Kocaelispor, şeytanın bacağını kırdı. Takımda moraller yerinde. Şu sıralar Kartepe’deGreen Park Otel’de kampta olan yeşil siyahlı ekip, özlem duyulan Kocaelispor’ı 2’inci lige hazırlıyor.

Doğal afetler, ekonomik sıkıntılar ve pandemi gibi pek çok olumsuzluklara gebe olan 2020 yılının en sevindirici olayı Kocaelispor’un 2’inci lige çıkması oldu. Bu kötü günlerde moral kaynağımız olan şehrimizin takımı, 2021’de daha büyük sevinçler yaşatmak için çalışıyor.

Başarılı olacaklarına eminim

Gelelim kamp detaylarına. Kocaelispor kampındaki en önemli detaylarından biri tamının yüksek bir motivasyonda olması. Diğeri ise Yunus Emre Baran isimli bir futbolcunun takımla birlikte kampa götürülmesi.

Yunus Emre Baran aslen İzmit Yenidoğan doğumluymuş.Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Baran, Almanya’da yaşıyor. Alman VfrAalen takımında top koşturuyor. Aslında o orta saha oyuncusu. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen iki defa gol kralı olmuş. 20 yaşında bir genç olan Yunus Emre Baran’ı araştırdığımızda 2019’da Fenerbahçe tarafından transfer edileceğine dair Fanatik Gazetesinde bir habere rastladım.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez’inve teknik direktör Selahattin Dinçel tarafından 6 aydır takip ediliyormuş. Kampa davet edilen gurbette futbolcu Yusuf Emre Baran’ı buradaki performansına göre hocasının ve teknik heyetin vereceği rapora sonrasında yeşil siyahlı ekibin içine girebilir.

Şimdilik sıkıntı yok, Baran’ın takıma uyumu ve performansı beklenilen düzeyde. Bakalım Yenidoğan’lı Yunus Emre Baran, Almanya’dan transfer edilecek mi?

Konut satışlarında rekor kırmış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı konut satış verilerini açıkladı! Toplam konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarken ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 oranında artış gösterdi. Açıklanan verilere göre konut satışlarında cumhuriyet tarihinin satış rekoru kırıldı.

Bir önceki yıl krizin en ağır hissedildiği yıldı. Bırakın ev almayı insanlar kiraya bile çıkmakta korkuyordu. Yüksek faizler nedeniyle bankalar haftada 2-3 kişiye kredi ya veriyordu ya veremiyordu. İnşaat firmaları birer ikişer patlıyordu. Bir önceki yılın baz alınarak 0,64 kredi oranının ve 180 ay vade ile 1 yıl kredi öteleme uygulandığı bu seneyi kıyaslamak ve satışlar yüzde 124.3 arttı demek bence bizi biraz yanıltır.

Hükümetin devlet bankalarına uygulattığı kolay ve düşük faizli kredi uygulaması kalktı. Bakalım bundan sonra ev satışlarının seyri nasıl olacak. 0,64 faiz oranına güvenerek konut yapan müteahhitlerin durumu ne olacak? Hem faizler yükseldi hem konut fiyatları arttı vatandaş artık nasıl ev sahibi olabilecek?

Vaka sayıları artarak devam ediyor

11 Mart 2020 tarihinden beri korona virüsün salgını nedeniyle kısıtlanmış bir yaşam sürüyoruz. Birçok vatandaş kendini izole etti ve gerekmedikçe evinden bile çıkmıyor. Ana büyük bir bölümü de pandemiye kafa tutarcasına davranıyor. Hatırlayın, sadece hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulandığında bile vaka sayıları nasıl azalmıştı. Yasaklar kalktığında ise insanlar rehavete kapıldı ve normal yaşamlarını yaşamaya başladılar. Hepimizde bir rahatlık oldu. Bu rahatlığın sonucu ise malum… Önceki gün yani 10 Ağustos’ta vaka sayısı 1303 oldu. Vaka sayısı artarak devam ediyor. Durum nisan, mayıs aylarına dönmeye başladı.

İnsanların duyarlılığını artırmak için sloganlar üretiliyor afişler yapılıyor. Ancak katı bir yasak uygulanmadığı sürece sayının aşağılara çekilebileceğini düşünmüyorum. Yetkili bir sağlık yöneticisi geçmişte bana şunu söylemişti, “15-20 gün boyunca insanlar hiç dışarı çıkmasa, hiç kimse birbiriyle yan yana gelmese, zorunlu hallerde maske takmadan dışarı çıkmazsa bu virüs 15 günde Türkiye’den defedilir.” Bu açıklama herkesin zihninde dursun. İzolasyonun ne kadar önemli olduğunu, bu açıklamayla hatırlayın.

Yeni moda katlanır sandalye ile açık hava da oturmak

COVİD-19 hayatımızdaki pek çok alışkanlığı değiştirdi. Değişen geleneklerden biri de cafeterya kültürünün yavaş yavaş bittiği. Artık insanlar akşam olduğunda katlanır sandalyelerini de alarak sahiplere koşuyor. Açık havada, sosyal mesafeye de mümkün olduğunda dikkat ederek oturuyor. Çayını termosuna koyan, sandalyesini de kaparak sahillere yeşil alanlara akın ediyor. Tıpkı Karamürselli vatandaşların da yaptığı gibi. 12 kilometrelik sahil şeridi, akşam olduğunda ziyaretçi akınına uğruyor.

Bilişim 500 Araştırması’nın 2019 sonuçları açıklanıyor

BThaber Şirketler Grubu Başkanı tarafından, Bilişim 500 Araştırması’nın 2019 yılı sonuçlarını, 26 Ağustos Çarşamba günü Saat 13.00’te açıklıyor.Sektöre ve iş dünyasına 21. kez ayna tutacak olan Bilişim 500 Araştırması ödül töreni bu sene, KoçSistem tören sponsorluğu desteği ile düzenleniyor. BThaber adına M2S tarafından, Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi iş birliği ile gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması sonuçları, bu yılki ana teması olan medeniyetin ilk adımlarının atıldığı Göbeklitepe’den esinlenilerek “yine Anadolu’dan doğacak” sloganıyla gerçekleştiriliyor.Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul başta olmak üzere pek çok kamu kurum yetkilisi ile özel sektör yöneticilerinin katılacağı ödül töreninde; faaliyet gösterdikleri kategorilere göre firmalara verilecek ödüllerin yanı sıra, bu yılın 35. yıl emek ödülleri de sahipleri ile buluşacak. Tören dijital olarak gerçekleştirilecek.

Servis şoförlerine bir zorunluluk daha geldi

3 Eylül tarihinden itibaren artık öğrenci taşıyacak olan servis şoförlüğü yapan kişilerin mesleki yeterlilik belgeleri olması gerekiyor. Bu belgeyi almadan direksiyon başına geçenlere ise cezai yaptırım geliyor. Bu belgeyi almak ise öyle göründüğü kadar kolay değil. Belge almak için girilecek sınava katılabilmenin ön şartlarını yerine getirmek gerekiyor.

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