Bugün tarihi yazılarıma yani “gez çiz yaz – İzmit” workshop etkinliğinin ikincisine başlıyorum. Ama maalesef yaşadığımız Covid – 19’lu zor günlerden dolayı bazı yazılarımı tarihi alan ya da mekana gitmek yerine araştırarak yazacağım. Bu yazılarımdan ilki “Tarihi Elbeyoğlu Konağı”

Gidip yerinde gezmek, görmek ve izlenimlere göre yazmak tabi ki daha anlamlı, keyifli oluyor ama değişiklik bazen iyidir diyerek yazıma devam etmek istiyorum.

Elbeyoğlu Konağı,

Elbeyoğlu ailesinin oturduğu konak, Akçakoca Mahallesi’nde denize hakim bir noktada Akçakoca Dere Camii yanında yer almaktadır. Bina şu an Akçakoca Mahallesi muhtarlığı olarak kullanılmakta.

Denize hakim, eğimli bir arazide bulunan yapıda, bodrum kat, zemin kat, bir normal kat ve çatı katı bulunmaktadır.

Konağın yapılış tarihi 20. yüzyıl başlarına denk gelmektedir.

2010 yılında istimlâk çalışmaları tamamlanan yapının restorasyonu İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde 2011 yılında başlayıp 2012 yılında tamamlanmış olup aslına sadık kalınarak tamamlanmıştır. 2012 yılından beri Akçakoca Mahalle Konağı olarak hizmet vermektedir.

Akın Ülkü Sevinç’ten aldığım bilgiler doğrultusunda Hasan Tahsin Elbeyoğlu’nun İzmit’in kurtuluşu ile ilgili yazdığı günlük defterinden alıntıları sizlerle de paylaşmak istiyorum.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun canlı tanığı, Yukarı Pazar’lı Bakkal Latif Bey'in oğlu, Hasan Tahsin Elbeyoğlu’nun yazdığı günlük defterinden 28 Haziran 1921 ve birkaç gün öncesinde yazdıklarıyla kurtuluş mücadelesine ışık tutuyor. Hiç değiştirmeden kısaltarak aldığımız yaşanmış olayları Hasan Tahsin Elbeyoğlu'nun kaleminden aktarıyorum.

"23 Haziran 1921 Perşembe gününe kadar olan olayları kayıt edemediğim için çok müteessirim. Can korkusu ile not tutmak akla gelmiyordu.”diyerek başlamış günlüğünü tutmaya Hasan Tahsin Elbeyoğlu.

“İzmit ve Adapazarı çevresinde bulunan Hıristiyan köyleri boşaltılarak, Hıristiyanlar İzmit'e dolmuştu. Camiler, medreseler ve hanlara Hıristiyan muhacirler yerleştirildi. Hıristiyanlar; "Sizi keseceğiz" diyerek tehditlerde bulunuyorlardı. Bizim evvelce dost bildiğimiz Artin, Karabetahbarlar ejderha kesilmiş, fesi atıp, şapkayı kafalarına geçirmişlerdi. Kaçmanın ise imkanı yoktu. Denizden ve karadan tüm yollar kesikti. Ancak Cenab-ı Haktan hayırlısını dua etmekten başka çare gözükmüyordu.”

“25 Haziran 1921 günlerden cumartesi. Sağda solda çağrış ve bağrışlar devam ediyordu. Bunları duydukça geleceğimizden umudumuzu kesiyorduk.”

“28 Haziran 1921. Bugün salı ve İzmit kurtuldu. Sabahleyin kalktığımızda Yunanlıların kaçtığını ve son torpidonun Gümrük İskelesi'nden hareket ettiğini söylediler, kadınlar mektepte kaldı, erkeklerden bazıları dışarı çıktı. Yunanlılar gider ayak dükkanları yağmalamış,ne var ne yok hepsi çalınmış, zeytinyağı gibi akıcı maddelerin bulunduğu kapların muslukları açılarak boşa akıtılmış, sade yağ fıçıları devrilmiş, götürülebilecek maddeler ise götürülmüştü.

Belediye önünde toplanılarak geçici hükümet kurulup mutasarrıf vekili ve jandarmalar tayin edildi. Biz de belediye deposunda bulunan bayrakları alarak tekbir sesleriyle Baç'a doğru yürümeye başladık. Kuvay-ı Milliye'yi karşılamaya gidiyorduk. Herkes hem tekbir getiriyor hem de ağlıyordu. Baç'tan dışarı çıktık. Yunan torpidoları görülüyor, yavaş yavaş limandan ayrılıyorlardı. Halk Kilez'e doğru yürüdü. Ben de geri dönerek Fransız mektebine geldim ve bir süre sonra Baç'a geçtim. Süvariler silah işareti ile geliyor, 3-4 süvari önce içeri girip, keşif yaptıktan sonra yine silahla diğerlerine işaret veriyor, diğer süvari bölüğü de halkın alkışları arasında şehre giriyordu. Herkes birbirine bakıyor, ağlıyor ve piyade askerleriyle kucaklaşıyordu" diyerek kaleme almıştıElbeyoğlu o günkü yaşadıklarını.

Evet, zor günlerden geçmekteyiz ve yukarıda da yazdığım gibi bu gezimizi gitmeden araştırarak yazdım ve sizlerle paylaşıyorum.

Diğer tarihi yazılarımda görüşmek dileğiyle…