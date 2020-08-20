Bir doğum günü partimiz eksikti!

Geçtiğimiz günlerde Kartepe’de büyük bir sitede virüs tespit edildi.Sonra bir kişide daha ve sonra bir kişide daha… Kaç kişiye bulaştığı henüz net değil. Sebep ne biliyor musunuz? Doğum günü partisi…

Çok affedersiniz ama, partiniz batsın! Bir seneyi partisiz geçirseniz ne olurdu? Bu sene de konu komşuya yeni perdelerinizi, aldığınız hediyeleri, dev pastanızı göstermeseniz ne olurdu? Çok mu lazımdı, herkes “topluca bir araya gelmeyin” diye bas bas bağırırken, “aranızda maske varken bile 1,5 metre mesafe olsun” diye her gün uyarırken, ülkeyi bırakın dünyada hayatın durma noktasına geldiği şu pandemi döneminde, tarihe tanıklık ettiğimiz coronavirüs salgını sırasında, doğum günü partisi yapmanız çok mu gerekliydi?

Bu nasıl bir sorumsuzluk, nasıl bir cahillik anlamıyorum. Ülkenin her yerinden bu tip haberler duyuyoruz ama bu kadar yakında olunca daha da sinirleniyorum. Ne hakla bir insan bir başkasının yaşama hakkına müdahale edebilir? Bu bir mide hastalığı değil, baş ağrısı değil, sen konuşunca bana geçebilen bir virüs var ve sana bir şey yapmasa da beni öldürebiliyor! Bunun farkında mısınız sayın düğün sahipleri, doğum günü meraklıları, asker uğurlamacıları, taziyeciler, hoş geldin beş gittinciler…

Bu bir lütuf değil, maske takmak ve insanlarla aramızda mesafe bırakmak zo-run-da-yız! İster kural diye yap bunu, ister kul hakkı de, ister sevdiklerini düşün, istersen sadece kendini düşün… Ama yap, bahane üretmeden maske tak, mesafe bırak!

Kapalı Pazar ne olacak?

Kartepe’nin en merkezi yerinde yapılan Kapalı Pazar projesi sanırım tamamlandı. Sanırım diyorum çünküuzun zamandır bir çalışma yapılmıyor. Kent çarşısı diye tabelanın asıldığı alan, şu sıra basketbol oynayan gençlere hizmet ediyor. Birden fazla basket potasının olduğu mekanda, aynı anda onlarca genç basket oynayabiliyor, kaykay yapan çocuklar eğleniyor. Adeta gençlerin zaman geçireceği bir alan tasarlanmış. Tabi gece yarısından sona karanlık çöktüğünde kimlerin mekanı haline geliyor orası belli değil!

Hepsi iyi güzel de, insanın aklına deli sorular geliyor. Madem burası gençlere eğlence amaçlı hizmet edecek bir alan olacak, neden bu kadar masraf edildi? Dile kolay o dönemin parasıyla 3 milyon TL gibi bir para harcandı bu mekan için. Salı pazarında yaşanan kargaşaya çözüm olmayacaksa bu kadar masraf neden yapıldı? Salı günü İstasyon Mahallesine kurulan pazar ile cumartesi günü Köseköy Merkez’e kurulan pazarlara bu alanın yetersiz olduğu da söyleniyor. O zaman neden düzgün planlama yapılmadı? Pazarcılar “buraya sığmaz” diye taşınmıyorsa, orası daha da vahim! Gençlere hizmet edecek mekan olarak düşünülüyorsa, bunca masraf etmenin ne anlamı vardı? Bunca para, bunca emek niye verildi? Çıkan para vatandaşın parası değil mi?

Genellikle siyasilerin kullandığı klişe bir ifade vardır ya, “kamunun parasını kendi paramdan daha çok koruyup kollayacağım” diye… Bu sözün ne kadar işlediğini bu tür hizmetlerle daha iyi anlıyoruz. Allah aşkına kim kendi cebindeki parayla böyle anlamsız bir yatırım yapardı? Kim sonucunu düşünmeden, başından planlamadan bir işe para yatırırdı?

Yani bu tür boşa giden kaynakların, verimli kullanılmayan imkanların kimse tarafından dert edilmiyor olması da ayrı…