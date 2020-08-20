Şehir Hastanesi inşaatı sonunda STOP etti

O kadar yazdık çizdik…

“Kocaeli Şehir Hastanesi’nde işler iyi gitmiyor” dedik…

“Şehir Hastanesi mağdur ediyor” diye uyardık…

Hastanede iş yapan ve aylardır para alamayan altyüklenicilerin feryatlarını dile getirdik…

“29 Ekim 2017’de açılacaktı, aradan 3 yıl geçti, neden hâlâ açılmadı?” diye sorduk…

Özetle yaranın tam ortasına parmak bastık…

Sorunla ilgilenmeleri için kentin en üst yöneticilerinin dikkatini çektik…

Kimse kılını kıpırdatmadı.

Herkes “üç maymunları” oynadı.

Görmedi, duymadı, konuşmadı.

Ve sonunda olanlar oldu.

Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatı STOP etti.

Bütün çalışmalar durdu.

Dev proje, sessizliğe büründü.

Bütün ayrıntıları size anlatacağım, ama önce projeyle ilgili rakamları bir hatırlayalım!

Nasıl bir proje?

*”Kamu-Özel Sektör İşbirliği” sistemiyle yapılıyor. Yer devletten, alınan krediye devlet garantör, özel sektör yapacak, devlet yapan firmaya kira ödeyecek. Hasta garantisi var.

*İzmit Cephanelik Mevkii’nde yapılıyor.

*Yatırımcı firma: GAMA Holding-TÜRKERLER Holding Ortaklığı

*İnşaat alanı: 368 bin 668 metrekare üzerine 380 bin metrekare kapalı alan.

*3 blok, 6 hastane, 63 ameliyathane, 257 poliklinik.

*1218 yatak kapasiteli.

*Yatırım tutarı: 350 milyon Euro

*Tamamlandığında, 4 bin 788 kişi çalışacak.

*İhale tarihi: 16 Mart 2013

*Temel atma töreninin yapıldığı tarih: 20 Mayıs 2015

*Açıklanan bitiş tarihi: 29 Ekim 2017 (Bu tarihi törende dönemin Sağlık Bakanı Müezzinoğlu açıklamıştı)

*Tamamlandığında; hastanenin günde 12 bin 530’u poliklinik, 1218’i yatan hasta ve 2 bini acil servis hastası olmak üzere toplam 15 bin 748 kişiye sağlık hizmeti sunması amaçlanıyor.

“Kocaeli Şehir Hastanesi” ile ilgili temel bilgiler böyle.

Gördüğünüz gibi, devasa bir proje!

İnşaat ne durumda?

Temel atma töreninde “29 Ekim 2017’de bitecek” denildi, bitmedi.

2018 de geçildi.

“2019 sonu garanti” dediler, olmadı.

Eski Vali Hüseyin Aksoy, üç defa açılış tarihini revize etti.

“Şubat 2020” dedi, olmadı.

“Haziran 2020” dedi, yine olmadı.

Son açıkladığı tarih, Aralık 2020 idi.

İnşaatta çalışmalar durduğuna göre, bu tarih de nanay!

İnşaattaki işlerin seviyesini uzmanlara sordum.

Projeyle ilgilenen, hastanede değişik işler yapan, şantiyeye girip çıkan kişilere…

Dediler ki, “Bu hastane inşaatı da, tamamlanamayıp kaderine terk edilmeye aday!”

Kalem kalem “projenin tamamlanma seviyesi” hakkında bilgi verdiler:

*Kaba inşaat seviyesi %95 durumunda

*İnce işler seviyesi %60 seviyesinde

*Mekanik işler seviyesi %50 seviyesinde

*Elektrik işleri seviyesi %50 seviyesinde

*Çevre düzenleme işleri seviyesi %0

*Cephe kaplama işleri seviyesi %80

*Sabit ve hareketli mobilya işleri seviyesi %0

*Medikal ve tıbbı malzeme alımı seviyesi %0

*Ticari alanlar inşaat seviyesi %0

*Genel inşaat seviyesi yaklaşık %65,

15 Ağustos 2020 itibariyle projede gelinen seviye bu!

Projeyi durdurma kararı

Şimdi gelelim bugünkü konumuza.

Projenin durdurulmasına…

Bu projede yatırımcı firma, GAMA Holding-TÜRKERLER Holding Ortaklığı…

Edindiğimiz bilgiye göre, GAMA-TÜRKERLER, Kocaeli Şehir Hastanesi’nden başka Ankara ve İzmir Şehir Hastanelerinin yapımını da üstlenmişler.

Üstlenmişler, ama diğer ikisi de Kocaeli Şehir Hastanesi gibi sorunlu.

Açılış tarihleri çoktan geçmiş, yıllardır bitirilememiş.

Ankara ve İzmir hastanelerinde iş yapan altyükleniciler de paralarını alamamışlar, işi bırakmışlar.

Hatta İzmir projesinden parasını alamayanlar arasında İzmitli bir alüminyum firması da varmış, güç durumdaymış, 40 milyon lirasını alabilmek için kıvranıp duruyormuş.

Hangi firmanın ne kadar alacağı var, tam listesi elimde.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin durdurulmasına karar verilince, şantiye merkezinde bir toplantı yapılmış.

Toplantıya GAMA ve TÜRKERLER’in şirket yönetiminden Orhan Zağyapan, Bertan Baran ve Hasan Özbek Türkmenler de katılmış.

Sıkıntılar bir kez daha masaya yatırılmış.

Yurt dışı kredi kuruluşunun, kredi akışını bazı sebeplerden dolayı durdurduğu, yeni kredi bulmak için temasların sürdürüldüğü anlatılmış.

Ankara’dan gelenler, toplantının sonunda, şantiye sorumlularına, “belirsiz bir süreye kadar projenin durdurulduğunu” tebliğ etmişler.

Proje yöneticilerinin istifası

Proje durdurulunca ne olur?

Projenin belkemiği olan isimler istifa eder.

Öyle de olmuş…

Beş önemli isim istifasını sunmuş.

*Proje müdürü, Bilge DURUKAN

*Proje koordinatörü, Burak DİRİCAN

*Proje müdür yardımcısı, Şükrü TİKTAK

*İdari işler müdürü, Ahmet DURAK

*Yapım müdürü, Cengiz ÇETİNKAYA

Alt kadrodan da istifalar var, ben önemlilerini yazdım.

Şimdi ne olacak?

Daha önceki yazılarımda da belirttim…

Gazete ve gazeteci olarak bizim görevimiz, durum tespiti yapmak, olup biteni kamuoyuna duyurmak.

“Hastane biran önce bitsin” derdinde değiliz.

Zaten Kocaeli’nin böyle bir hastaneye ihtiyacı da yok.

Yeteri kadar resmi-özel hastanemiz var, bu hastaneler kent halkının sağlık ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyor.

Bizim burada üzerinde önemle durduğumuz konu şu:

Bu proje, pek çok altyükleniciyi mağdur etti.

Aylardır hak ettikleri paraları alamıyorlar, alamadıkları için de yanlarında çalıştırdıklarına maaş veremiyorlar, çeklerini senetlerini ödeyemiyorlar.

Bu projenin piyasaya olan borcunun 100 milyon lira civarında olduğu iddia ediliyor.

Piyasaların daraldığı, çoğu şirketin ekonomik kriz içinde olduğu bir dönemde, 100 milyon büyük rakam!

Biz, öncelikle altyüklenicilerin bu mağduriyetinin biran önce giderilmesini istiyoruz.

Tabii, başlanmış bir projenin bitirilmesi de önemli.

Ama göreceksiniz “hasta garantili” şehir hastaneleri, bu memleketin başına bela olacak.

İşte daha şimdiden görüyorsunuz.

Daha yapım aşamasındayken bu kentin ve bu ülkenin inşaat yüklenicilerinin başına ne işler aştığını.

Benim bildiğim, Kocaeli, Ankara ve İzmir şehir hastaneleri “inşaat mezarlığına” dönmüş durumda.

Yapımı süren diğer şehir hastanelerinin durumunu bilmiyorum.

Hizmete girenlerin de devlete ve millete yarattığı sıkıntıları biliyorsunuz.

Sen şehir hastanesini açarken, o kentteki diğer hastanelerini kapat…

Neden?

Çünkü şehir hastaneleri “hasta garantili”, bütün hastaların bu hastaneye gitmesi gerekir.

Böyle bir sistem olabilir mi?

Her neyse…

Biz Kocaeli Şehir Hastanesi sorununu izlemeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.