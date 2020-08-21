Covid-19 bitmeden üniversiteler açılamaz

Covid-19 süreci üniversiteleri de etkiledi. Eğitim anlamında ciddi yaralar alınmaya devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, önceki gün bir mesaj yayınladı ve mesajında "Sevgili Öğrencilerimiz; Üniversitelerin açılmasıyla ilgili arkadaşlarımız değişik alternatifler üzerinde çalışıyor. YÖK’ten gelen talimat eylülde planlama yapmayın. Düşüncemiz ağırlıklı örgün/online karışımı bir model olarak okulları açmak. Ayrıntılı açıklama bitince yapılacaktır. Üniversiteyi, arkadaşlarınızı, Umuttepe'yi ve bizleri özlediniz, biliyoruz. Bizlerde sizleri çok özledik… Lütfen Biraz daha sabır” cümlelerine yer verdi.

Buradan anladığımız, ilk ve orta düzeydeki okullar gibi üniversitelerde de büyük sıkıntı var. Üstelik bu sıkıntı öyle çabuk geçeceğe benzemiyor.

Covid vakaları bitmeden de üniversitelerin açılacağını sanmıyorum. Bir yandan Covid vakaları ve karantina süreçleri yaşanırken öte yandan üniversiteler örgün öğretime geçemez. Öğrencilerin kaldığı yurtlar şuan karantina merkezi olarak kullanılıyor. Öğrencilerin barınmayla ilgili ciddi sorunları var. Durum böyleyken üniversitelerin örgün öğretime geçme durumu yok.

Çağla ile Orkun, pazar günü evleniyor

İzmit Belediye eski Meclis Üyesi ve Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Buldak ve Yasemin Hanım'ın kızları Çağla Buldak ile İzmit' in köklü ailelerinden Murat Akarsu ve Nurten Hanım'ın oğulları Orkun Akarsu, 23 Ağustos Pazar günü saat 11.30 ' da Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde nikah törenleri gerçekleştirilecektir.

Körfez’de vefa ekibi çalışmaya devam ediyor

Körfez Belediyesi Vefa Ekibi çalışmaya devam ediyor. Zabıtalardan oluşturulan ekip karantinada tutulan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Market ve benzeri alışverişlerini yapan, ATM’den para çekip faturalarını yatıran Vefa Ekibi, Körfezli vatandaşlarının imdadına yetişiyor.

Kocaman, denetimlere bizzat katılıyor

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yurt genelinde artan vakalar üzerine giden yerel yönetimler zabıta güçlerini bu bağlamda çalıştırıyor. Denetimlerini artıran ve hassas bir süreç izleyen Kartepe Zabıtası da her gün denetim yapıyor. Zaman zaman bu denetimlere Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katılıyor.

TEM’de çalışma var, D-100’ü tercih edin

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

GTÜ TEKNOFEST 2020’ye iddialı gidiyor

GTÜ takımları eleme süreçlerini başarı ile atlattıkları TEKNOFEST 2020 için finalist olarak Gaziantep’e gitmeye hak kazandılar. Gaziantep’te bu yıl Eylül ayında yapılması planlanan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 için hazırlanan farklı kategorilerdeki GTÜ takımları yapılan ön değerlendirmeleri geçerek finalist oldular. Farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına iddialı katılan GTÜ takımlarından Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü adına liderliğini Arş. Gör. Gözde Yeşiltaş ve danışmanlığını Doç. Dr. Ali Akpek`in yaptığı GDB Biomaterial takımı önemli bir başarıya imza attı. “İki ayrı biyomalzemenin etkileştirilmesi ve hedefli ilaç salınım sistemi geliştirilmesi ile farklı kanser türlerinde 3 ayrı aşamalı tedaviyi amaçlayan biyomalzemenin tasarlanması ve geliştirilmesi” konulu projeleriyle rakiplerini geride bırakan GTÜ’lü ekip böylece TEKNOFEST 2020’de “Biyoteknolojiİnovasyon Yarışması” Fikir kategorisinde 93,5 puan alarak birincilikle Gaziantep’te gerçekleşecek finale kalmaya hak kazandı. GDB Biomaterial takımı projeleriyle kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları için farklı kanser hastalarında kullanılmaya yönelik yeni nesil biyolojik nano malzeme içeren akıllı ilaç tasarım sistemi aracılığıyla hastalarda tedavi gerçekleştirmeyi hedefliyor. TEKNOFEST 2020’ye finalist olarak ayrıca İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması kategorisinde COCHADIABLO Takımı, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kategorisinde FarmX takımı, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması kategorisinde GTÜ Vision, Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisinde Tunga Roket Takımı katılacak.

Helal olsun Adnan Turan’a

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, belediyecilik görevlerinin dışında bölgenin tanıtımı ve reklamı konusunda da hayli etkin. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve kentin adeta rehberini oluşturmaya çalışan Başkan Turan’ın bu gayretini takdirle karşılıyorum. Kandıra, bu kentin en önemli ve gelişmeye en müsait ilçesi. Turizmle kalkınabilecek bir potansiyeli olan ilçe de, Yeşil Kandıra ve Mavi Kandıra algısı işlenmeye çalışılıyor. Ancak bütün bunları Adnan Turan, kendi gayretiyle yapmaya çalışıyor. Bu özverili çalışmasından ve gayretinden dolayı kendisini kutluyorum. Yılmak yok, doğru yoldasın başkan…

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