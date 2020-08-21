Küresel bela koronavirüs

Henüz göremediğimiz ve kimliğini tam bilemediğimiz bütün dünyayı korkutan, yaşamımızı altüst eden adına koronavirüs denilen bir bela ile karşı karşıyayız.

O şekilde bir bela ki kadın erkek, genç yaşlı, zayıf şişman, zengin fakir, işçi köylü fabrikatör ve kral, kraliçe dinlemeden uzun süre bizleri karantina sayabileceğimiz bir şekilde evlere hapsetti.

İşyerleri kapandı, insanlar işsiz kaldı. Okullar kapandı. Uzaktan eğitimde ekseriyetin bilgisayarı ve interneti olmadan yola çıkıldı.

Uzun aradan sonra yüzyüze eğitimin 21 Eylül’de başlanacağı söyleniyor. Bu büyük risk olarak görünüyor ve herkesi korkutuyor. Bilim Kurulunun neye karar vereceğini zaman ve şartlar belirleyecek gibi görünüyor.

Bu virüs saymakla bitiremeyeceğimiz sıkıntılar içinde bizleri bıraktı. Alacaklar alınamadı. Borçlar ödenemediği için ertelendi. Devlet insanların ihtiyaçlarını az veya çok temin etmek için karşılıksız para basarak işin altından kalkmaya çabalıyor.

İnsanlar gitmesi gereken yerlere gidemedi. Gitmiş olanlar geri dönemedi.

Bir curcunadır gidiyor.

İnsanların rutin alışkanlıkları değişti. Yokluk insanları perişan etti. Evde uzun süre mecburi kalmalar aile sorunlarını yarattı.

İnsanlar bocalama ve stres içinde kaldılar. Acımasızlıklar, dengesiz davranışlar ve kavgalar çoğaldı.

Ne yazık ki ufukta müjdeli bir haber veya ışık da göremiyoruz.

Aşısı bulununcaya kadar bu çile ve kaos devam edecek gibi görünüyor.

Herkes tekerleme gibi 65 yaşına kafayı takmış. O kafaya ve kafalara göre 65 yaşına tam karantina uygulanmalıymış. Bu yaş grubu ve üzerini gözden çıkarmak ve günah keçisi durumuna getirmek bence çaresizliğe kılıf aramak çaresizliğidir.

Evet, maske, sosyal mesafe ve temizlik şimdilik tek çıkar yol görünüyor.

Benim için de anne olan rahmetli ablamın kızı araştırmacı yazar Songül Dündar'ın virüs ile ilgili yazmış olduğu şiiri beğeninize sunuyor, Allah hepimizi kurtarsın diyorum.

KORONA VİRÜS

Bir hışımla geldi düzen bozuldu

Dünyayı salladı korona virüs

Yasaklar zinciri bir bir kuruldu

Kanseri solladı korona virüs

Karantina dedi eve kapattı

Pandemi belası her yaşa çattı

Altmış yaş üstünü gözden çıkarttı

Yaşlıyı yolladı korona virüs

Bu illet bilime karşı dalaşır

Sonunda herkese mutlak bulaşır

Cirit atıp köyü kenti dolaşır

Atını nalladı korona virüs

Aşı arayışı bir umut oldu

Sosyal mesafeye uyan kurtuldu

Maske takmayanı kolayca buldu

Fırsatı kolladı korona virüs

Gülüm Ana candan ödün verilmez

Evreni kaplayan bu bela gitmez

Bir türkü tutturdu lolosu gelmez

Sazını telledi korona virüs

Songül DÜNDAR

(Gülüm Ana)

17/08/2020

AYASOFYA'DA MEVLÜT

21 Ağustos Cuma günü (dün) akşam saat 20.30’da Ayasofya'da Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey için Mevlit okutulacağı için halka açık davet duyurusu yapıldı.

Yine İzmir Konak Meydanı’nda Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenlediği bir anma toplantısı daveti ve duyurusu yapıldı.

Elçibey'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.

Anma programını yapanlara teşekkür ediyoruz.