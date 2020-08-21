Ne kadar su içmeliyiz?

Bir arkadaşım bana şunu söylemişti: “Ben hiç su içmem, ama her gün, iş yerimde 8-10 bardak çay içerim”

O bilmiyordu ki çayın içerdiği su sağlık açısından içme suyunun yerini asla tutmamaktadır.

Koronavirüs yüzünden evde kapalı kalırken birçok bilimsel yayını tarayarak hazırladığım “Canlı su” başlıklı, 27 sayfalık yayının bir yerini bu konuya ayırdım.

Organizmamızı oluşturan tüm kimyasal maddeler gibi su da sürekli olarak tüketilir ve bu nedenle yenilenmesi gerekir. (1)

Bol miktarda su içmek sağlığınızı korumak için en iyi alışkanlıklardan biridir. Çünkü su, organizmanın bir parçası olmanın yanı sıra, organların işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu nedenle her zaman susuzluk duygunuzu şımartın ve kalitesini de çok önemseyerek bol su içmeye çalışın. (1)

Şunu hiç unutmayınız: Sabah uykudan uyandığınızda hiçbir şey yemeden içeceğiniz su (mümkünse 2 bardak) uykunuzda oluşan su kaybını giderecek ve vücudunuza su açısından en etkin katkıyı yapacaktır.

Normal şartlar altında, yetişkin bir bireyde günlük su kaybı vücut ağırlığının yaklaşık %3-4'üdür (2-2.5 litre) (1). Bir günde içilmesi gereken en az su miktarı şu basit formülle hesaplanabilir: Vücut ağırlığı (kg) x3: 100. Örnek: 70 kg ağırlığında bir kişi için: 70x3 = 210: 100 = 2.1 litre. (hava sıcaklığının fazlalığı, spor, fazla terleme vb. durumlarda bu miktar arttırılmalıdır.) (2)

Bununla birlikte su kaybı, birey ne kadar genç ise o kadar fazladır. Hayatın ilk aylarında günlük su kayıpları vücut ağırlığının %15'ine kadar ulaşabilmektedir. (1)

İdrar, dışkı, terleme ve solunum yoluyla su kaybediyoruz. Orta yaşta bir kişi idrar yoluyla günde yaklaşık 1300 ml su kaybeder. Dışkı yoluyla su kaybı günde ortalama 150 ml'dir. (1)

Bir yetişkinde, solunumla dışarı verilen hava, deriden stomalar sayesinde transpirasyonla buharlaşma ve terleme sonucu su kayıpları, çevre koşullarına bağlı olarak günde yaklaşık 600-1000 ml kadardır Ancak fizyolojik koşullar da bu miktarı etkiler. Örneğin hava sıcaklığının 24 dereceden 31’e çıkması, halinde bu miktar iki katına çıkar. Kaçınılmaz olarak fiziksel aktivite düzeyi de etkindir. Örneğin vücut sıcaklığındaki 2°C’lik bir artış, deri yoluyla su kaybının iki katına çıkmasına neden olur. (1)

Ter, organizmamızın termal dengeyi koruması için ana mekanizmadır (Terin buharlaşması tenimizi ve sonuç olarak organizmamızı soğutur.) (1)

Fiziksel aktivite sırasında ve sonrasında, terlemeden kaynaklanan su kaybı hemen ve zaman kaybetmeden yenilenmelidir. (1) Orta derecede fiziksel aktivite sırasında bu kayıp çoğu insanda saatte 1-2 litredir.(1) Bununla beraber özel durumlarda, saatte 4-6 litreye ulaşmaktadır.

Terleme ayrıca mineral tuzların kaybına (özellikle sodyum, klor ve potasyum) yol açar. (1) Yarışma şeklinde olmayan fiziksel aktivite durumunda, meyve, sebze ve su açısından zengin dengeli ve sağlıklı bir beslenme kayıp tuzları yenilemek için fazlasıyla yeterlidir. (1)

Yetişkinler ve yaşlılar için su ihtiyacı, gün boyunca alınan her kilokalori için yaklaşık 1 ml’dir. (1) Bu ihtiyaç çocuklar için daha fazladır ve her kilokalori için yaklaşık 1,5 ml olarak hesaplanmalıdır. (1)

Yaşlı insanlar susuzluk hissetmedikleri zamanlarda bile gün boyunca, yemek sırasında ve aralarında sık sık su içmeye alışmalıdırlar. (1)

Sık sık ve az miktarlarda su için. Su soğuksa özellikle yavaş yavaş içmelisiniz. Çünkü mide sıcaklığındaki ani bir düşüş tehlikeli tıkanıklıklara neden olabilecek koşullar yaratabilir. (1)

Portakallı ve kolalı içecekler, meyve suları, kahve, çay gibi farklı içecekler, su sağlamanın yanı sıra kalori içerirler ve örneğin kahvedeki kafein gibi maddeler yüzünden farmakolojik açıdan da aktiftirler. Bu içecekler aşırıya kaçmadan kullanılmalıdır. (1)

Daha fazla su kaybına neden olan bazı patolojik durumlarda (örneğin ateşli durumlar veya tekrarlanan ishal atakları) kaybedilen su yeterli şekilde ve zaman geçirmeden yenilenmelidir. (1)

Yeterince su içip içmediğimizi kontrol etmenin basit bir yöntemi idrarlarımızın rengini kontrol etmektir: “B” grubu vitaminleri almadığımız sürece sarı ise az, daha koyu renkte ise çok yetersiz miktarda su içiyorsunuz demektir. (2)

Kaynak:

(1): Anonim. 2003. Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana.

IMRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la Nutrizone)

(Not: Tamamı Prof. ve Doç düzeyinde 34 kişiden oluşmuş bir bilim kurulunun raporudur)

(2): Anonim. Benefici dell’acqua alcalina ionizzata.La storia e come

Produrla acqua alcalina ionizzata. Equilibrio acido-base e invecchiamento.