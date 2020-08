Kocaeli’de 14 bin 805 konut satılık

İnşaat sektörünün parlayan yükselişi konut kredi faiz oranlarının yükselmesinin ardından gerilemeye başladı. Kocaeli’de son bir ayda binlerce ev satıldı.

0.64 imkanını yakalayanlar şanslı ama o tren kaçıranlar için ev almak başka bahara kaldı.

Şu an en uygun kredi oranı 0,99 gibi görünse de iki devlet bankasının konuk kredi oranı 1,09 görünüyor.

Bu durumda 350 bin TL değeri de bir ev alabilmek için 50 Bin TL peşinat verdiğinizi varsayalım, kalan 300 bin için 120 ay boyunca 4 bin 500 TL ödemeniz gerekiyor. Bu rakam kredi kullandığınız bankaya göre de değişiyor. Aylık taksit ödemesi 5 binlere kadar çıkıyor.

Kocaeli de satışta olan ev sayısı

Ev satış aracı olan internet sitelerinden alınan bilgiye göre Kocaeli’de 14 bin 805 adet konut satılık. Bu konutların 4 bin 520 tanesi direk sahibinden satılık. 9 bin 365 tanesi emlak ofisinden, 767 si inşaat firmasından ve 55 tanesi de bankadan satılık.

EN ÇOK ÜRETİLEN 2+1

Halihazırda satışta olan konutların 531 tanesi 1+1, 5 bin 26 tanesi 2+1, 4bin tanesi ise 3+1 kalan kısmı ise daha büyük ya da daha ufak stüdyo dairelerden oluşuyor.

Satışta olan konutların 4 bin 16’sı sıfır daire. Deprem öncesi yapılan dairelerin sayısı ise 984…

Hangi ilçede kaç daire satılık

Başiskele 1268

Çayırova 1052

Darıca 2469

Derince 627

Dilovası 58

Gebze 2746

Gölcük 1235

İzmit 2593

Kandıra 299

Karamürsel 472

Kartepe 1015

Körfez 917

Halkevi durağına acil bir çözüm lazım

Eski Balık Pazarı alanında başlatılan inşaat trafiği olumsuz etkilemeye başladı. Pişmaniyeciler Çarşısı inşaatı nedeniyle buradaki üst geçitte kapatıldı ve inşaat alanı D-100’ün kenarına kadar uzanıyor. İnşaat alanını çevreleyen set in önünden geçerek otobüs durağına yürüyen vatandaşlar ize, D-100’ü paralel geçmek durumunda. Yoğun ve hızlı bir trafiğin yaşandığı bu güzergahta, yayalar durağa ulaşabilmek için adeta hayatlarını riske atmak durumunda kalıyor. Bu bölgeye acilen bir tedbir alınması gerekiyor. D-100’ü paralel olarak geçmek zorunda kalan vatandaşlar, her an bir kazaya karışabilir. Bu sorunun en kolay çözümü İnşaat süresince halkevi durağının yeri değiştirilmesi olabilir.

543 TL aidat veren Körfezkent Çarşısı sakinleri dertli

Kocaeli Körfez Kent Çarşı’da aidat şoku Kocaeli Körfez Kent Çarşı sitesinde yaşayan bir vatandaş, aylık tam 543 lira aidat ödemesine rağmen plaka tanıma sisteminde sorun olduğunu söyledi. İşte o site sakinin yaşadıkları…

Kocaeli Körfezkent Çarşı sakiniyim. Aylık 543 lira aidat ücreti veriyorum, bunun yanında otopark plaka tanıma sistemi aracımı tanımıyor ve yönetime başvurduğumda 125 liralık kumanda almamı öneriyorlar. Bu kadar aidat ödeyip bir de sistem hatası yüzünden otoparkı kullanamamak, yönetime gittiğimizde ekstra ödeme isteniyor. Plaka tanıma sistemiyle sorun yaşayan tek sakin ben değilim, birçok insan bu durumdan muzdarip."

Nakitsiz ödeme dönemi başlıyor

Merkez Bankası, ‘TR Karekod’u hayata geçiriyor. Ödemeleri kolaylaştıracak uygulamayı simitçiden büfeciye küçük işletmeler de kullanabilecek. Salgınla mücadele döneminde temassız bankacılık adı altında yoğun şekilde kullanılmaya başlayan "karekod" uygulamasında yeni bir sayfa açıldı. Merkez Bankası, nakitsiz ödemeleri her seviyede artıracak karekod kullanımının yaygın hale gelmesini sağlayacak 'TR Karekod'u hayata geçiriyor. Ödeme hizmeti kapsamına giren bu kodlarla ödemeler kolaylaştırılacak, küçük işletmeler dâhil bütün işyerlerinde kullanımı teşvik edilerek daha az nakit kullanımı sağlanacak. Simitçi, çiçekçi, büfeci gibi küçük işletme ve satıcılar da karekod kullanabilecek. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, kullanılan karekodları ve ilgili altyapılarını en geç 31 Aralık 2021'e kadar yönetmelikle uyumlu hale getirecek. Merkez Bankası bu süreyi bir yılı geçmeyecek şekilde uzatabilecek.

Türkiye’deki halk kütüphanesi sayısı bin 182 oldu

Türkiye’de çocuk kütüphaneleri dâhil toplam halk kütüphanesi sayısı bin 182 olurken, kitap sayısı 20 milyon 742 bin 540 olarak saptandı. Medya takip kurumu Ajans Press, kütüphaneler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl kütüphaneler ile alakalı basına 11 bin 774 haber yansıdığı tespit edildi. Çıkan haber başlıkları incelendiğinde ise son zamanlarda yapılan Açıkhava kütüphanelerinin gündemde olduğu saptanırken, gezici kütüphanelerinde basında oldukça yer aldığı kaydedildi. Ajans Press’in, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında Türkiye’deki halk kütüphanesi sayıları belli oldu. Böylelikle çocuk kütüphaneleri dâhil toplam halk kütüphanesi sayısı bin 182 olurken,kitap sayısı 20 milyon 742 bin 540 olarak saptandı. Halk kütüphanesini kullanan kişi sayısı ise 31 milyon 451 bin 920 olarak kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra Türkiye’de 53 adet gezici kütüphane yer alırken, gezici kütüphanelerin geçen yıl bin bir yere gittiği ve 423 bin 511 kişiye ulaştığı gözlendi. Gezici Kütüphanelerin biri de ilimizde bulunuyor.

