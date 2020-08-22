“Düzeltme,cevaplama yazıda yapılan yanlış bir habere konu olan kişi ya da kurumun haberin düzeltilmesi için yazdığı yazıdır…”

16 Ağustos 2020tarihinde bu köşede yazdığım “Kızderbentliler size Gökhan Sözer gibi bir vali, Sirmen gibi bir vekil lazım!” konulu yazıma;

DSİ.Bursa Bölge Müdürlüğü “AÇIKLAMA başlığı ile başlayan en sonunda tekzip istemi” ile biten aşağıdaki yazıyı göndermiştir.

Sayın DSİ.Bursa Bölge Müdürlüğünün yazısını köşemde memnuniyetle yayınlıyor,yazılarında açıkladıkları gibi; Kızderbent’te açacakları TAŞ OCAĞI için gerekli yasal izinleri KOCAELİ VALİLİĞİNDEN aldıklarını belirtmişler, KENDİLERİNE BU BİLGİYİ VERDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ederken,

Bu hafta köşemi DSİ Bursa Bölge Müdürlüğüne bırakırken,

KIZDERBENT ve Kızderbentli vatandaşlara hayırlı olsun diyorum!

DEVLET SU İŞLERİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün Dikkatine;

Kocaeli Gazetesi,

15/08/2020 tarihinde gazetenizde yayınlanan “Kızderbentliler size; Gökhan Sözer gibi bir vali, Sirmen gibi bir vekil lazım!” başlıklı haberiniz ile alakalı aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Yalova Altınova sınırları içerisinde yapımı planlanan Karadere ve Kınalı Barajları ile; İzmit Körfezi güney kıyısında yer alan ve doğudan batıya doğru Altınova, Çavuşçiftliği, Çiftlikköy, Hersek, Kaytazdere, Soğuksu, Subaşı, Sultaniye, Taşköprü, Tavşanlı, Tokmak Mahallelerinin 2065 yılına kadarki içme ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanabilecektir. Projenin gerçeklemesi ile 9,69 hm3/yıl içmesuyu arza sunulabilecektir. Ayrıca Kınalı ve Karadere Barajı mansabında yer alan Karadere ve Soğuksu köylerine ait yaklaşık 9610 da tarım arazisinin de sulanması planlanmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü çalışma prensipleri ve genel uygulama prosedürleri çerçevesinde bir barajın yapımına karar verilip uygulamaya geçilmesi ve tamamlanıp işletmeye alınması genel anlamda 5 aşamada gerçekleşmektedir. Bu aşamalar;

1. Ana Done Toplama ve Etüt Çalışmaları,

2. Planlama Çalışmaları,

3. Proje Çalışmaları,

4. İnşaat İhalesi ve Yapım Aşaması,

5. İşin Kabulü, Devir ve İşletme Aşaması olarak sıralanmaktadır.

Adı geçen işimizde Ana Done Toplama ve Etüt Çalışmaları tamamlanarak Planlama aşamasına geçilmiş olup, söz konusu yazıda belirtildiği gibi Barajı yapacak müteahhit firma bulunmadığı gibi henüz inşaat ihalesi yapılmamış ve hatta proje aşamasına da geçilmemiştir. Mevcut halde Danışmanlık Hizmet alımı çerçevesinde DSİ kontrollüğünde Danışman firma tarafından Planlama çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca Baraj Planlama işi kapsamında yapılması gereken Jeoteknik ve Doğal Yapı Malzeme belirleme çalışmaları Kurumumuz makine ekipman ve personeli marifetiyle yürütülmekte olup bu kapsamda Baraj yapımı için ihtiyaç duyulacak olan Malzeme Ocağının belirlenmesi hususu tamamen DSİ yetki, sorumluluk ve inisiyatifinde bulunmaktadır. Bu süreçte Danışman firma yetkilileri veya herhangi bir 3. Şahıs çalışmalara dahil olmamıştır. Belirlenen Malzeme Ocağı ile ilgili Kocaeli Valiliği başta olmak üzere gerekli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yazışmalar yapılarak uygun görüş ve izinler alınmıştır.

Bu kapsamda Tüm proje bileşenleri için (Barajlar, Malzeme Ocakları ve Baraj tesisleri) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuruları yapılmış bu bağlamda 30.06.2020 tarihinde Kızderbent Mahallesinde Halkın Katılım toplantısı yapılarak proje hakkında bölge halkına bilgi verilmiştir. ÇED sürecinde ilgili tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşleri alınmakta olup ÇED izinleri alınmadan baraj yapımlarına başlanılamayacağı bilinmelidir.

Bayındırda bulunan mevcut Malzeme Ocağı, Kocaeli iline içmesuyu amacı ile hizmet edecek olan Avcıdere ve İhsaniye Barajları ile yine Kocaeli iline sulama amacı ile hizmet edecek olan İnebeyliGöleti kaya malzeme ihtiyacı için belirlenmiş olup Kınalı ve Karadere Barajları için gerekli olan malzeme miktarına sahip değildir.

Diğer yandan İçmesuyu amaçlı yapılacak olan Kınalı Barajı, Yalova-Kocaeli İçmesuyu entegrasyonunun bir parçası olarak planlanmaktadır. Bu bağlamda Bölge Müdürlüğümüz tarafından İnşaatı tamamlanıp kabul aşamasına getirilen İhsaniye Barajı, Projesi tamamlanan Avcıdere Barajı ve Planlama çalışmaları sürdürülen Kınalı Barajı, halı hazırda işletmede olan Yalova Gökçe Barajı ve Kocaeli Yuvacık Barajı içmesuyu sistemine entegre olabilecek ve ileride yaşanabilecek su sıkıntılarında mevcut sisteme ilave su sağlayarak Kocaeli iline de önemli ölçüde İçme ve Kullanma suyu faydası olabilecektir.

Gövde toplam dolgu hacmi 923.000 m3 olarak planlanan Barajlarımızda ana yapı malzemesi Kaya Malzeme olarak planlanmıştır. Baraj Gövde tipi ne olursa olsun Kaya Malzemeye ihtiyacı bulunmaktadır.

Bilindiği üzere Yalova ve Kocaeli illerimiz yüksek oranda göç alan ve hızlı gelişen kentlerimizin başında gelmektedir. Hızlı gelişmeye ve nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacını, mevcut su imkanlarının maksimum seviyede değerlendirmesi ile temin etmeye çalışan Kurumumuzun planlanan projelerini gerçekleştirememesi durumunda, 2014 yılında yaşandığı gibi kurak periyotlarda ve yakın gelecekte Yalova ve Kocaeli illerimizin içmesuyu ihtiyacında sıkıntılar yaşanabilecektir.

Nihayetinde Kurulduğu 1954 yılından bu yana yarım asrı aşan sürede Ülkemiz su kaynaklarını geliştirme çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), öncelikli hedefini su kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması olarak tespit etmiştir. DSİ, belirlenen bu hedefe ulaşmak için; teknik, ekonomik ve aynı zamanda çevreyle uyumlu projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık %35’ini istihdam eden tarım sektöründe sulu tarımı yaygınlaştırmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi yerli hidrolik kaynaklardan karşılamak, insanımıza AB standartlarında içme-kullanma suyu temin etmek ve ülkemizde her yıl maddi ve manevi büyük zararlar meydana getiren taşkınlarla mücadele etmek görevlerimiz arasındadır.

Geliştirdiği projeler ile kalıcı çözümler üreten, ürettiği hizmetlerle hayatı kolaylaştıran ve birçok yatırıma öncülük eden DSİ Genel Müdürlüğü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için özveriyle çalışmaktadır.

Haberinizde belirtilen iddia gazetecilik etik ve moral ilkeleri dikkate alınmadan, Kurum haysiyetini rencide edilecek şekilde kaleme alınmıştır.

Bu tekzip metninin gazetenizde yayımlanması, aksi halde hakkınızda hukuki süreç yürütüleceği ihtaren bildirilir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla bilgilerinize sunulur.

Yüksel TAZEGÜL

Bölge Müdürü