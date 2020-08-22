Sakarya Zaferi’nin 99’uncu yıldönümü

Sakarya Zaferi denmesinin sebebi; 1683 II nci Viyana Kuşatması ve bozgunundan sonra devamlı gerileyen ve toprak kaybeden Türk Ordusu ilk defa durmuş ve kendisinden çok daha güçlü Yunan Ordusu’nu karşı taarruzla geriye atmıştır.

Yunan Kralı Konstantin Kütahya Harp Meclisi’nde verdiği direktifte; Türk Ordusu imha edilecek, Ankara ele geçirilerek, Milli Hükümet ve TBMM dağıtılacaktı. Yunan Ordusu Fransızlardan ve İngilizlerden büyük yardımlar almış ve Türk Ordusu’na göre uçak, top, ağır makineli tüfek ve askeri araç yönünden çok kuvvetlenmişti.

Yunan Ordusu, bundan tam 99 yıl önce, 23 Ağustos 1921’de Türk Ordusu’nu güneyden kuşatmak ve Ankara’yı ele geçirmek üzere taarruza başladı. Sakarya nehrinin doğu kıyılarında savunma yapan Türk Ordusu ağır baskı altında kalarak güney kanatta geri çekilmek zorunda kaldı. Cephenin kilit arazisi olan Mangal Dağı düşman eline geçti. Kötü bir talihsizlik ile daha savaş başlamadan Mustafa Kemal Paşa cepheyi teftiş ederken, atının ürkmesi ile yere düştü ve iki kaburga kemiği kırıldı. Cephe baştabibi;

-Paşam derhal Ankara’ya gitmeliyiz, kırılan kemikler ciğerlerinize batarsa iç kanamadan ölürsünüz, bu durum çok tehlikelidir,dedi. M. Kemal Paşa;

- Bu savaş Türk’ün ölüm kalım savaşıdır, eğer bu savaş kaybedilirse artık ne Türklük ne de Müslümanlık yeryüzünde kalır. Bunlar yok olduktan sonra benim yaşamamın ne kıymeti var”demiştir. Mustafa Kemal Paşa sargılar içerisinde sedyeden 22 gün 22 gece süren, Türk harp tarihine bir ölüm kalım savaşı olarak geçen Sakarya Savaşı’nı son güne kadar idare etmiş ve dehası ile adeta imkânsızı başarmıştır. Yunan Ordusu’nun Türk Ordusu’nu güneyden kuşatmak istediğini sezmiş, cepheyi güneye uzatarak, düşmanın kuşatma gayretini boşa çıkarmıştır.

Çok şiddetli cereyan eden muharebede şehit olan Mehmetçiğin tüfeğini kapan teğmen, üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşı hatta yarbay rütbesindeki subaylar en ön safta çarpışıyor kanlarını dökmeden bir adım gerilemiyorlardı. Sakarya Savaşı 5 bin subay zayiatı ile subay muharebesi olarak tarihe geçmiştir. Mangal Dağı düşman eline geçtikten sonra Türk ordusu gece taarruzuyla süngü muharebesi yaparak geri alıyor fakat düşman gündüzün yoğun topçu ve makineli tüfek ateşi ve üstün birlik taarruzuyla Mangal Dağı’nı yeniden ele geçiriyordu. Mangal Dağı tam dört defa el değiştirdi. Bazı mevziler kaybedilince Başkomutan Mustafa Kemal Paşa;

-Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh; bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana terk olunamaz” tarihiemrini verdi.Mustafa Kemal Paşa’nın bu emriyle Sakarya’da geriye çekilme olmayacağı anlaşılmış ve her asker canını dişine takarak şehit olmak pahasına bulunduğu mevzii savunmuştur. Bütün Anadolu halkı da cepheye erzak ve cephane taşımış topyekûn bir savaş verilmiştir. Kağnı ile cepheye cephane taşıyan bir ana yağmur başlayınca çocuğunun üstündeki battaniyeyi cephane sandıklarının üzerine örtmüş vatanın kurtuluşu ve selameti için fedakârlık göstermiştir.

Düşman taarruzu kırılınca 10 Eylül günü Türk Ordusu genel karşı taarruza kalkmış ve Yunan Ordusu’nu Sakarya Nehri’nin batısına atmıştır. Bir müddet takip harekâtı yapılmış Yunan Ordusunun çekilmesine adeta Türk Ordusu yetişememiş Yunan Ordusu 140 km kadar geri çekilerek Eskişehir-Afyon hattında durmuştur. Bu savaş sonunda Yunan Ordusu’nun artık taarruz imkân ve kabiliyeti kalmamıştır.

Mustafa Kemal Paşa zayıf Türk Ordusu derlenip kuvvetlensin diye, Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden sonra, orduyu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekinceTBMM’de Mustafa Kemal Paşa’ya muhalif olan grupların ekmeğine yağ sürülmüş. Muhalifler;“Ordu nereye gidiyor, bu hareketin sorumlusu ordunun başına geçsin”dedikleri zaman Mustafa Kemal Paşa,başkomutanlık sorumluluğunu almaya hazır olduğunu ve zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları mutlaka mağlup edeceğini meclis kürsüsünden ilan etmiştir.

Sakarya Savaşı’nın sonuçları;

1. 1683 Viyana bozgunundan beri devam eden geri çekiliş, ilk defa durmuş oldu.

2. İngiltere’nin Anadolu’yu, Yunan’a işgal ettirmek ve Türk’ü Anadolu’dan atma hedefi hayal oldu.

3. Sovyetler ile 13 Ekim 1921’ de Kars Antlaşması imzalanmıştır.

4. Fransızlar ile 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması imzalanmıştır.

5. TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı vermiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya savaşında gösterdiği askeri dehası ile üstün düşman kuvvetlerini yendiği gibi, siyasi dehasıyla da düşman cephesini ikiye bölmüştür. Fransa ile Ankara Antlaşması İngiltere’de şok yaratmış, İngiltere en iyi müttefiki Fransa’yı protesto etmiştir.