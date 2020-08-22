Tek olarak dikilen ve aynı zamanda çit yapmaya uygun olan bitkiler

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bahçelerimize dikeceğimiz birçok değişik özellikleri olan süs bitkileri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları daimi yeşil, bazıları Sonbahar’da yaprağını döken, bazıları yol ve park ağacı olarak tek tek dikilebilen; bazıları da hem tek tek dikilebilen, hem de bahçelerimizin etrafında çit nebatı olarak dikebileceğimiz çok değerli bitkilerdir. Bunlardan bazılarının yapraklarından, bazılarının meyvelerinden, bazılarının da çiçeklerinin ve yapraklarının güzel kokularından yararlandığımız faydalı bitkilerdir. Bu bitkilerin başında defne gelmektedir.

Defne, Yaz - Kış yaprağını dökmeyen bir bitkidir. Bahçelerin ve parkların etrafına çit bitkisi olarak dikildiğinde çok güzel bir görünüm sağladığı gibi yapraklarını da çeşitli alanlarda kullanabiliriz. Ayrıca defne, makasa ve formalı ağaç yapmaya iyi gelen bir bitkidir. Defneden sonra karayemiş bitkisi de çit yapmak için çok güzel bir bitkidir. Ayrıca karayemişin meyveleri de yenmektedir ve sağlık bakımından da faydalıdır. Karayemişin yaprakları büyük, koyu yeşil ve parlaktır. Çelenk yapmakta da kullanılır. Kireçli olmayan topraklarda iyi gelişir. Aynı zamanda yüksek boylu, piramit ve kolon şekli verilir; daimi yeşildir. Kırmızı meyveli ateş dikeni de bahçelere çit nebati olarak dikildiğinde İlkbahar’da gösterişli, beyaz çiçekler açar. Sonbahar’da ise canlı kırmızı meyvelerle boyanır. Bu meyveler, bütün Kış üstünde kaldığından İlkbahar’a kadar güzel bir görünüm oluşturmaktadır. Ayrıca ateş dikeninin sarı meyvelisi de vardır. İsteyen sarı meyvelisinden alıp karışık şekilde de dikilebilir.

Latincesi “hibiscus syriacus” olan hatmi ağaççığı da tek tek dikildiği gibi çit bitkisi olarak dikilebilir. Beyaz, pembe, ebruli ve kırmızı renkli çiçekler açan bu bitkinin çiçekleri uzun müddet üstünde kalır. Ligustrum japonicum bitkisi de umumi bahçeler için çit bitkisi olarak kullanılır. Aynı zamanda yol kenarları için kıymetli bir ağaçtır. Yaprakları parlak, koyu yeşildir. Haziran ayında çok güzel kokulu çiçekler açar. Bu güzel bitkileri yerimiz varsa kendimiz de yetiştirip çoğaltabiliriz. Defne ve ligustrum japonicum bitkisi, tohumla çoğalmaktadır. Karayemiş, hatmi ve ateş dikeni de çelik yaparak çoğaltabiliriz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe