“Müjde” ve ötesi… Dünyada petrol ve doğalgaz gerçekleri

Sevgili okurlarım, sizler beni ve gazetemizi yakından tanıyorsunuz.

Çizgimiz, duruşumuz belli.

Milletimizin refahı ve ülkemizin gücünü artıracak her girişimin, her çalışmanın yanındayız.

Bizim için önemli olan, milletimizin dirliği, vatanımızın bütünlüğü ve devletimizin güçlü olmasıdır.

Bunlar bizim kırmızı çizgimizdir.

Bunun böyle olduğunu da defalarca kanıtladık.

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Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, “gündemdeki müjdesini” açıkladı.

“Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti” dedi.

Sevindirici bir haber…

Hayırlı olsun!

Ülkemiz için “taş üstüne taş koyanın” gönlümüzdeki yeri ayrıdır.

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Tören öncesi ve sonrası yaratılan “abartılı hava”, sanırım sizin de dikkatinizi çekmiştir.

Sürekli “iddialı ifadeler” kullanıldı.

*”Ülkemizin makus (kötü) talihini tarihe gömdüğümüz büyük bir zafere imza attık.”

*“Ne Doğu ne Batı, yeni eksen Türkiye!”

*“Bundan sonra cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağız.”

*“Dünyanın merkezi artık Türkiye!”

*”Türkiye, enerji dünyasında artık oyun kurucu!”

Keşke böyle olsa!

Kim istemez?

“320 milyar metreküp doğalgaz”, ne anlam ifade ediyor?

Sevgili okurlarım, AKP iktidarının 18 yılda her seçim öncesi ve başı sıkışınca gündem değiştirmek için “Petrol bulduk, doğalgaz bulduk” açıklaması yaptığına hiç girmeyeceğim.

İnternet sitelerini açın, görürsünüz.

Bugüne kadar küçüklü büyüklü 31 kez “petrol-doğalgaz bulundu” açıklaması yapılmış.

Son açıklama, 31 Mart 2019 yerel seçim öncesi…

Bu açıklamalar artık toplumda “espri konusu” olmaya başladı.

Bilmeyen, konuşmayan, gırgır geçmeyen yok!

Bunun üzerinde duracak değilim.

Ben “320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunduğunu” kabul ediyorum.

Peki, bu 320 milyar metreküp doğalgaz ne anlam ifade ediyor?

Bu rakam, “çığlık atılacak” bir rakam mı?

Bu rakam, Türkiye’yi enerjide “oyun kurucu” haline getirebilir mi?

Bu rakam, Türkiye’ye “köşe” döndürebilir mi?

Bir şey daha…

Belki de en önemlisi bu.

Her petrol zengini ülke, “kalkınmış ve gelişmiş bir ülke” midir?

Esas bu soruların cevapları aranmalı.

Yandaşlık ve yalakalık olsun diye “zafer çığlığı” atmanın anlamı yok!

Ben kendi çapımda katkı sunmaya çalışacağım.

“320 milyar metreküp doğalgaz”ın dünya ve Türkiye için anlamı…

Sevgili okurlarım, “enerji uzmanı” değilim.

Kendi çapımda izlemeye çalışıyorum…

Çünkü enerji, dünya siyasetine yön veren en önemli unsurlardan biri!

Ülkemiz siyaseti için de çok önemli.

Enerji sorunlarını bilmeyen, siyasette ne olup ne bittiğini anlayamaz.

320 milyar metreküp doğalgaz bulduk, bu miktar doğalgazın dünya için anlamı ne?

Dünyadaki toplam doğalgaz rezervi, 2019 yılı sonu itibariyle, 206.2 trilyon metreküp.

En büyük rezerv Rusya’da…

Sonra sırasıyla İran, Katar, ABD ve Türkmenistan geliyor.

Bu ilk 5 ülkenin doğalgaz rezerv miktarları ve dünyadaki payları şöyle:

*RUSYA: 50 trilyon 279 milyar metreküp- Yüzde 24.38

*İRAN: 33 trilyon 988 milyar metreküp- Yüzde 16.48

*KATAR: 23 trilyon 831 milyar metreküp- Yüzde 11.56

*ABD: 14 trilyon 254 milyar metreküp- Yüzde 6.91

*TÜRKMENİSTAN: 12 trilyon 177 milyar metreküp- Yüzde 5.91

Gördüğünüz gibi, dünya doğalgaz rezervinin yüzde 50’den fazlası (yüzde 52.42) 3 ülkenin elinde.

Rusya, İran ve Katar…

Türkiye’nin durumu ne?

Bulduk diye açıkladığı 320 milyar metreküp doğalgazla, haydi 3 milyar metreküplük eski rezervi de ekleyelim 323 milyar metreküplük doğalgazla, Türkiye’nin dünya rezerv sıralamasında nasıl bir yeri var?

Dünya rezervindeki payı ne kadar?

Biz, bulduk diye yeri göğü inlettiğimiz bu doğalgaz rezerviyle dünyada sadece 0.16 paya sahibiz.

O kadar düşük!

Yani 323 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, “dünyanın eksenini değiştirecek” bir miktar değil!

Ben bunu anlatmak istedim.

Bulunan doğalgaz rezerviyle, atılan zafer çığlıkları orantısız!

Kaldı ki, bulunan miktar, “ticari” de değil.

Sadece bu kadar miktar doğalgazı çıkarmak için yatırım yapmaya kalkarsan, “astarı yüzünden pahalı” olacağı muhakkak.

Diyelim ki, çıkardık, kullanıyoruz…

Türkiye, yılda ortalama 50 milyar metreküp doğalgaz kullanıyor.

Son 4 yıla bakın, bu civarda…

2016 yılında 49, 2017 yılında 53, 2018 yılında 50, 2019 yılında 46 milyar metreküp doğalgaz tüketimimiz var.

Hesap yaparsak, 320 milyar metreküp doğalgaz bizim sadece 6 yıllık ihtiyacımızı karşılıyor.

Her petrol zengini ülke, kalkınmış bir ülke mi?

Şimdi konuyu bir de başka yönden ele alalım.

Petrol; ülkeleri zengin ediyor, ama kalkındırıyor, geliştiriyor mu?

Petrol zengini ülkelerin insanları huzur içinde mi?

Dünyada toplam 1530 milyar varil petrol rezervi var, bu rezervin ülkeler arasındaki paylaşımı şöyle:

*Venezuela 300 milyar 900 milyon varil

*Suudi Arabistan 266 milyar 500 milyon varil

*Kanada 169 milyar 700 milyon varil

*İran 158 milyar 400 milyon varil

*Irak 142 milyar 500 milyon varil

*Kuveyt 101 milyar 500 milyon varil

*Birleşik Arap Emirlikleri 97 milyar 800 milyon varil

*Rusya 80 milyar varil

*Libya 48 milyar 400 milyon varil

*Nijerya 37 milyar 100 milyon varil

*ABD 36 milyar 500 milyon varil

*Kazakistan 30 milyar varil

*Çin 25 milyar 600 milyon varil

*Katar 25 milyar 2 yüz milyon varil

*Brezilya 12 milyar 700 milyon varil

Petrol rezervinin 15 ülke arasındaki paylaşımı böyle.

İlk sırada hangi ülke var?

Venezuela…

Tek başına dünya petrolünün yüzde 30’una sahip…

İlk 5 içinde başka hangi ülkeler var?

Suudi Arabistan, İran ve Irak…

Petrol zengini bu 4 ülkenin durumu nasıl?

Dördü de sürünüyor.

Suudi Arabistan’ın dışarıdan görüntüsüne bakmayın, halk perişan!

Hele en zengin petrol ülkesi Venezuela’nın hali, içler acısı!

Parası pul, halkı sefalet içinde.

Venezuela, 2019’u yüzde 9585 enflasyon oranıyla kapattı.

Başka söze gerek var mı?

Venezuela’nın bu hale gelmesinin nedeni, kötü yönetim, petrol ambargosu ve ABD yaptırımları.

Venezuela, başlı başına işlenecek bir konu.

Biz konumuza dönelim.

Listeye bakın, petrol çıkan ülkelerin çoğunda halk fakir.

Tepedekilerin bir eli yağda bir eli balda, geri kalan öylesine yaşıyor.

Nefes alıyor mu, alıyor…

“Petrol zengini ülke” olmak başka, “zengin ülke” olmak başka

Şunu söylemek istiyorum.

Elbette bir ülkenin zengin doğal kaynaklarının olması iyi bir şey!

Ama ondan daha önemli olan, iyi yönetilmesi!

Ülkenin üretim gücü…

Ülkenin bilim ve teknolojiye verdiği önem…

Eğitime bakış açısı…

Hedefleri…

Ülkelerin zenginlikleri “petrolleriyle” ölçülmüyor.

Yetişmiş insan kaynaklarıyla, üretim gücüyle, bilim ve teknolojiye verdiği önemle ölçülüyor.

Eğer petrolle ölçülseydi, bugün dünyanın en zengin ülkeleri Venezuela, İran ve Irak olurdu.

“Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk” haberini dinlerken bunları düşündüm, sizlerle paylaşmak istedim.

İyi pazarlar!