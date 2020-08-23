Müjdeler olsun!..

Erdoğan, “Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu” müjdesini verdi.

Ülkemiz için hayırlı olsun.

Yaşadığımız ülkenin zenginleşmesi, vatandaşın bu zenginlikten pay alması, daha mutlu bir yaşam olanağını kim istemez.

Bu müjdeli habere biz de seviniyoruz.

Ancak;

Bu doğalgazın çıkarılması, depolanması ve ülke genelinde kullanıma açılması için, en yakın hedef 2023’ü beklemek zorundayız!

Bulunan rezerv, işin uzmanlarına göre, ülkemizin 6 ya da 7 yıllık tüketimini sağlayabilecek.

Yani, uzun yıllar yetecek ve ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtaracak bir kaynak değil!

Bir başka gerçek ise şu;

Doğalgazı en pahalı satın alan ülkeyiz.

Örneğin Moldova, Rus gazını 133.56 dolardan, Türkiye ise 188.62 dolardan ithal ediyor.

Bu nedenle de “vatandaş” olarak, doğalgaz tüketirken çok ağır bedeller ödüyoruz. Vatandaşın ödeyemediği doğalgaz faturaları 2 milyar liraya ulaşmış. (Kaynak: GAZBİR-Doğalgaz Satıcıları Birliği)

Bir başka soru;

Bulunan doğalgaz rezervinin ülkemize maliyeti ne olacak?

Biz, vatandaş olarak artık daha ucuza doğalgaz tüketebilecek miyiz?

İlginç olan bir başka husus ise; 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 ve 2019 yıllarında da “Doğalgaz ve petrol müjdeleri” almıştık! Örnek verelim;

· “Akdeniz’de doğalgaz” (2018), “Diyarbakır’da dev petrol yatağı” (2018), “Tekirdağ’da zengin doğalgaz rezervi bulundu”(2019), “Siirt’te 11 milyon varillik petrol rezervi var”(2019) haberlerine ait gazete kupürleri arşivimde duruyor!

· “Yerli Uçak göklerde” haberinin seçim öncesi büyük boy afişlerle ülke ölçeğinde duyurulduğunu unuttuk mu?

Peki, ülkemiz ve vatandaşımız için “gerçek müjdeler” neler olabilirdi?

· “Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olmaktan kurtuluyoruz. Çiftçimizi ve besicilerimizi her yönüyle desteklemeye, tarım ve hayvan ithalatına son vermeye karar verdik. Artık, tarım alanları inşaat yapımına açılmayacak. Çiftçimizi Tarım Kredi’nin yüksek faiz tuzağından kurtaracağız” denseydi, bu gerçek bir müjde olabilirdi!

· “Komşularımızla iyi ilişkiler kurmaya, sorunları çözmeye ve karşılıklı ticari ilişkilerle ülkemize kazanç sağlamaya karar verdik” denseydi, bu gerçek bir müjde olabilirdi!

· “Bundan böyle, Yargı üzerinde hiçbir siyasi baskı olmayacak. ADALET tüm vatandaşlar için ortak amaç ve ortak yaşam kültürü olacaktır” denseydi, bu gerçek bir müjde olabilirdi!

· “Eğitim, ULUSAL BİR ORTAK HEDEF olacak. Eğitimde amaç, ülke hedeflerine uygun NİTELİKLİ İNSAN yetiştirmek olacak. Üniversitelerimiz “İdari ve mali özerkliğe” kavuşacak, bilimsel eğitim ve üretim hedeflenecek” denseydi, bu gerçek bir müjde olabilirdi.

· “Artık, siyasi rekabette “rakibe saygı” esas olacak, ağır ve dayanaksız suçlamalarla kirli siyaset yapılmayacak. Bir siyasi iktidar, muhalefeti varsa ve o muhalefet ÖZGÜRSE gerçek anlamıyla DEMOKRASİ olabilir” denseydi, bu gerçek bir müjde olabilirdi.

· “Çalışanlar, uluslar arası hukukun çizgileri içinde sendikalı olma ve toplu sözleşme hakkını özgürce kullanacaklar. Sendikalı olduğu için hiçbir işçi işten çıkarılamayacak” denseydi, bu gerçek bir müjde olabilirdi.

Bu arada, bir “Aktrol” sosyal medyada; “2023’te bu topraklarda artık hiç kimse doğalgaza para ödemeyecek” diyor!

İnanıyor musunuz?

Kuşkum yok ki, inanacak pek çok kişi olacak!

Bu iddiayı unutmayın. Gerçekleşirse, ben açıkça özür dileyeceğim.

Gerçekleşmezse, bu iddianın sahipleri özür dilemeyi bilecekler mi dersiniz? Yoksa, yine “dış güçler masalı” ile avunacak mıyız?