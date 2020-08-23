“TUANA 3 Evleri” inşaatı da stop etti

Sevgili okurlarım, gazetecilik zor iş.

Hele kent gazeteciliği…

Hele gazetecilik yaptığın kent Kocaeli ise…

Kocaeli halkı çok farklı, çok duyarlı…

Yazdıklarını okuyor, aynı konuda “duymadığın”, “gözden kaçırdığın”, “yazmadığın” bir konu varsa, hemen anında hesabını soruyor.

“Bunu” yazıyorsun da, “öbürünü” neden yazmıyorsun?

“Öbürü” dediği konuyla ilgili bilgi de veriyor…

Şöyle şöyle diye…

Daha yeni, çok taze bir olay yaşadım.

21 Ağustos Cuma günü “Şehir Hastanesi sonunda stop etti” diye yazmıştım ya...

O günden beri telefonlarım susmuyor, mail hesabım dolup taşıyor.

“Şehir Hastanesi’ni yazıyorsunuz da, KENTKONUT TUANA 3 konut inşaatının durduğunu neden yazmıyorsunuz? Yoksa KENTKONUT ve HALDIZ İnşaat’ın sahibi Macit Haldız’la aleyhte yazmama konusunda anlaşmanız mı var?”

Haydi buyurun bakalım!

Tabii, bu kentte yaşayan herkesin gazetemizi kesintisiz alıp okuduğunu düşünemeyiz.

Düzenli okurlarımız zaten böyle düşünmez.

Onlar bizim KENTKONUT yöneticileri ve HALDIZ İnşaat sahiplerini geçmişte nasıl defalarca eleştirdiğimizi çok iyi bilirler.

Merak eden internete girsin, “KENTKONUT Mahmut Civelek,Tanzer Ünal” veya “Haldız İnşaat Real Tanzer Ünal” yazsın, neler yazdığımızı, her iki kurumu nasıl acımasızca eleştirdiğimizi görsün.

Bizde haber, haberdir…

Haber, filancanın aleyhineymiş hiç önemli değil.

Biz haberi bulduğumuzda, kişilerin sıfatına da, makamına da, parasal gücüne de bakmayız.

Konumuza dönelim

Sevgili okurlarım, size önce bugünkü yazımızın kahramanları KENTKONUT ve Haldız İnşaat’tan birkaç cümleyle söz edeyim.

KENTKONUT, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir şirketi.

İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığı döneminde kuruldu.

Belediye, işini gücünü bıraktı, yıllarca inşaatçılık yaptı, kentin inşaat firmalarıyla rekabete girdi.

Dönem dönem, AKP’liler ve belediye yöneticileri, burayı “babalarının çiftliği gibi” kullandılar.

Usulsüz daire satışları, Sayıştay raporlarına kadar yansıdı.

Kanunsuz ödemeler ve yine kanunsuz ihale devirleri yargıya kadar intikal etti.

Uzun yıllar (son bir iki yıl hariç) kötü yönetildiği için, bugüne kadar 10 binden fazla konut yapmasına rağmen, hâlâ finans yönünden sıkıntı içinde.

Son yıllarda yeni bir projeye başlamıyor, elindeki sorunlu projeleri tamamlamaya çalışıyor.

KENTKONUT’un durumu bu!

Haldız İnşaat’a gelince…

AKP ile büyüyen bir inşaat şirketi.

Sahibi Macit Haldız, AKP’nin Kocaeli’ndeki kurucularından.

Sanırım bir oğlu, halen AKP il yönetiminde.

AKP’den önce sağlık ocağı ve köy okulu gibi küçük inşaat işleriyle uğraşırken, AKP ile birlikte şansı açıldı, büyük ihaleler almaya başladı.

Uzun süre bütün hatırı sayılır ihaleler Haldız İnşaat’a verildi.

Güç odaklarıyla güzel bağlantılar kurdu, Macit Haldız’ın ünü diğer kentlere de yayıldı.

Türkiye’nin dört bir tarafında ihaleler almaya başladı.

İnşaat kesmedi; enerji işine girdi, eğitim işine girdi, otomotiv işine girdi, medya işine girdi.

“Her şey benim olacak” hırsına kapıldı.

Siyasetçi ve üst düzey bürokratlarla işlerini “ballı kaymaklı” götürmesini bildi.

Hep birlikte Real ve Carrefour AVM’lerin yerine çok katlı iş merkezleri yapmaya kalktılar, başaramadılar.

Sonra sanırım işleri ters gitmeye başladı.

Elindeki projelerden bir bir çekildi.

Ortaklıklardan ayrıldı.

Finans sıkıntısı nedeniyle bankalarla ilişkisi bozuldu.

Uzun süredir “siyasi gücü” sayesinde ayakta durmaya çalışıyor.

Macit Haldız’ın, herkesin bildiği, herkesin konuştuğu durumu bu!

“TUANA 3 Evleri” projesinde durum ne?

Sevgili okurlarım, “TUANA Evleri” KENTKONUT’un İzmit Bağçeşme’de yürüttüğü bir inşaat projesi.

663 konutlu “TUANA 1” ve 445 konutlu “TUANA 2” projeleri sorunsuz bitti, buralardan konut alanlar uzun süredir evlerinde huzur içinde oturuyorlar.

“TUANA 3”, 6 blokta 327 konut ve tek işyeri bulunan bir proje.

“Kat karşılığı” yöntemiyle Haldız İnşaat’a ihale edilmişti.

Sözleşmeye göre, yüzde 30’u KENTKONUT’un, yüzde 70’i Haldız İnşaat’ın.

Her iki taraf da daha temelden kendisine düşen daireleri satmaya başladı.

Satın alanlarda bir tedirginlik, bir kuşku yoktu.

Nasıl olsa bundan öncekiler gibi proje zamanında bitecek, evlerini teslim alacaklardı.

Ancak “evdeki hesap çarşıya uymamaya” başladı.

Bu proje, yüklenici Haldız İnşaat’ın “kötü bir dönemine” rastlamıştı.

İşin akışı planlandığı gibi gitmiyordu.

Elindeki daireleri ipotek verip bir devlet bankasından kredi almıştı, ama gelen para projenin tamamlanmasına değil başka taraflara gidiyordu.

Ödeme alamayan taşeronlar da çalışmalarını iyice yavaşlatmıştı.

Projenin 1 Mart 2020’de bitmesi, konutların satın alanlara teslim edilmesi gerekiyordu, ama sözleşme tarihinde bitirilemedi.

Son durum ne?

Arkadaşlar, “TUANA 3” projesinin durumuyla ilgili araştırma yaptılar, sonuç şöyle:

*İnşaatta hiç çalışan yok. Altyüklenici firmalar, paralarını alamadıkları için, pandemi sürecini de bahane ederek mart başından itibaren çalışmalarını durdurmuşlar.

*Projenin inşaat seviyesi, yüzde 64’lerde… Kaba inşaat bitmiş, ince işlerin pek azı yapılmış.

*Paralarını alamayan altyükleniciler, Haldız İnşaat’ı mahkemeye verirken, KENTKONUT yönetimini de “müteselsilen sorumlu” gösteriyorlar.

*Haldız İnşaat’tan konut alanlar Haldız İnşaat’ı, KENTKONUT’tan konut alanlar da KENTKONUT’u, “konutlar zamanında teslim edilmediği için”, mahkemeye veriyorlar.

Filmin sonu nasıl bitecek?

Sevgili okurlarım, KENTKONUT’un “TUANA 3 Evleri” projesi, artık “sorunlu proje” haline geldi.

Yakın takibimize aldık.

Arkadaşlarımız, proje mağdurlarına en sağlıklı bilgileri aktarabilmek için çalışıyorlar.

Bu filmin sonu nasıl biter?

İhale uzmanlarının görüşü şöyle:

*Ya yüklenici firma, yani Haldız İnşaat, işi götüremiyorum deyip “ihalenin feshini” ister…

*Ya da işveren, yani KENTKONUT, inşaatın durması nedeniyle sözleşmenin ilgili maddesine dayanarak ihaleyi fesheder.

*İşveren (KENTKONUT), yükleniciden (HALDIZ İnşaat) aldığı teminat mektubunu nakde çevirir, bu parayla inşaatın kalan bölümünü tamamlar.

*Bu süreçte, Haldız İnşaat’a ait daireleri ipotek alan devlet bankasının tutumu da önemli.

“TUANA 3 Evleri” projesi pek çok kişiyi ilgilendiriyor.

Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.

Bu arada, “Şehir Hastanesi inşaatının durduğunu yazıyorsunuz da, TUANA 3 Evleri inşaatının durduğunu neden yazmıyorsunuz?” diye bizlere sitem eden, bir yerde durumdan bizleri haberdar eden okurlarıma teşekkür ediyorum.