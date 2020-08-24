Pandemi böyle giderse…

Çeşitli rivayetlere göre yüz yüze eğitimin gecikeceği konuşuluyor. Buna karşı önlem olarak tüm kademedeki okullarımız uzaktan öğretim için hazırlıklarını çoktan tamamladılar.Üniversitelerimiz lisans derslerini en az %10 en çok %40 oranında uzaktan olacak şekilde planladılar.

Kuşkusuz uzaktan yapılan bu eğitimler asla fiziksel eğitim kadar etkili olamayacaktır. Özellikle uygulama, staj, pratik, deneyim, laboratuvar, vb. ne derseniz deyin, eğer bunlar dersler kapsamında yapılamıyorsa orada çeşitli eksiklikler ortaya çıkacaktır. Bu durum Tıp

eğitiminden başlayarak Spor eğitimi ile devam eden, jeoloji mühendisliğindeki alan etütlerine kadar uzanmaktadır.

Bu gibi durumlara hazır olmadığımız için bazı noktalarda yüksek hata düzeyinde davranışlar sergiliyoruz. Uygulama olmadığı takdirde başarılı bir davranış değişikliğinin kazanılması mümkün değildir. Öğrenmenin olabilmesi için, okumak, dinlemek, yazmak, görmek ve nihayetinde uygulamak gereklidir. Yalnızca izleyerek veya görerek bir konunun ciddi şekilde anlaşılabilmesi mümkün değildir.

Uygulama, bir konuda en üst düzeyde kalıcı becerilerin gelişmesini destekleyen öğretim biçimidir. Spor bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerimiz, Atletizmden başlayan Yüzmeye kadar devam eden skaladaki dersler için teori yanında bu derslerin uygulamalarını hem yapmakta hem de gruplara bunu yaptırtarak deneyim kazanmaktadırlar.

Dikkat ediniz, yalnızca kendilerinin bu uygulama egzersizlerini yapmaları ve deneyim kazanmaları yanında bu becerileri öğretebilme becerisini de kazanmak zorundadırlar. Bu yüzden Üniversitelerimizdeki spor eğitimi-öğretimi yalnızca kurum içi dersleri değil, kurum dışındaki okul, kulüp, şirket ve kuruluşlardaki stajları kapsamalıdır.

Kuşkusuz sağlık her şeyin önünde yer almalıdır. Bazı fitnes kulüplerinin açıldığını ve sınırlı sayıdaki üye ve sosyal mesafe kurallarına göre faaliyetlerini sürdürdüklerini izliyoruz. Keza bazı sporlardaki kulüp takımlarımız hızlı bir takvim ile liglerini tamamladılar. Şimdi finansal sınırlama derdi ile uğraşıyorlar ama pandemiye karşı daha sert önlemler almadıkları takdirde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirler.

Hayatımız değişecek. Eğer bu sıkıntılı durum devam ederse çok farklı sorunlarla karşılaşacağımız apaçık ortada. Çeşitli önlemlere karşı daha hızlı uyum göstermeliyiz. Sağlığımızı korumak, sürdürülebilir önlemleri harfiyen uygulamakla mümkün olacaktır. Sakin, güzel ve iyi geçmekte olan günlerimizi bu illet virüs ile tersine çevirmeyelim. Maskelerimizi takalım, mesafeyi koruyalım ve temiz olalım.

Ama en önemli olanı yazmadan geçmek istemiyorum; bunları yalandan yapmayalım…