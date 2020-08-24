Haydi bakalım Burak ve Gökdeniz

Kocaelispor’da yıllardır Süper Lig ayarında futbolcu izleyemiyorduk…

10 yıldır Kocaelispor ligde zaten yok…

Kocaelili yok mu ?..

Tabii ki var…

Göztepe’de…

Başakşehir’de Kocaelili var…

Ama Kocaelispor’dan yetişen yok…

Burak Süleyman ve Gökdeniz Bayrakdar, bu makûs talihi yendi…

Burak Süleyman’a biraz sabredilirse, alır Süper Lig’i peşine takar…

Yetenekli futbolcu, idmanı sevmez, hep saç yapmak ister…

Burak’ta da böyle bir yön var…

İdmanlarda inşallah kötü bir şey yaşamaz, Allah korusun, işi başlamadan biter…

Yabancıların borusun öttürdüğü Süper Lig’de, yerli yıldızın şansı yok…

Yabancı, yabancıyı tutar…

Burak’a bir hainlik yapmasınlar…

Allah korusun…

Ve Gökdeniz Bayrakdar…

Allah futbol için yaratmış…

Antalya’da sıkı bir başlangıç yapmış…

Teknik heyet çok beğenmiş…

Özel maçta parmak ısırtmış…

Nazar değmesin !..

Haldi çocuklar…

Başiskeleli Burak…

Kandıralı Gökdeniz…

Başakşehirli Berkay…

Sizin için izleyeceğiz bu sene de olamadığımız gerçek yerimiz Süper Lig’i…

2 yıl onda zaten beraberiz inşallah…

Yani 2022-23 sezonunda…

Yani 21023 hedefleri Kocaelispor’un Süper Lig hedefleriyle bire bir örtüşüyor…

Ne tesadüf !..

Darıca korkutuyor… Gölcükspor yükselecek… Belediye Derince yapılanıyor…

2.Lig’e yükselerek, aslında 3.Lig takımlarımızın da önünü açan ve baskıdan kurtaran Kocaelispor, aynı zamanda iş birliğini de gerçekleştirerek,3 yıldır süren hasreti dindiriyor. Kocaelispor şimdi gerçekten de ağabey konumunda, yani bir lig üstte yer alıyor…

3.Lig takımlarımız yeni sezona ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. İlk kez futboldan tam yaklaşık 5 ay uzak kalan futbolcuların haliyle geri dönmesi kolay değil…

Makine sandığımız futbolcular da bir insan…

Onlar da insan organları taşıyor ve kaslarla örtülü…

Sabır gerekiyor…

Destek gerekiyor…

Normal kondisyonun yanı sıra maç kondisyonu gerekiyor…

Bol özel maç yapmaları gerekiyor ama süre sınırlı…

Darıca yasağı henüz aşamadı…

Belediye Derince ise daha avantajlı…

Patta üç kulüp içerisinde en avantajlı 3.Lig temsilcisi o…

Ancak Baturman ile yollar neden ayrıldı ve ne hedefleniyor, merak ediyorum…

Zamanla kokusu çıkar…

Bekleyip görelim bakalım…

Seneye Kocaelispor 1.Lig’e yükselirse, mutlaka 2.Lig’de de bir takımız olmalı…

Günün karikatürü:

KONUŞAN FOTOĞRAF:

GÖKDENİZ: Yaa arkadaş, Antalya amma sıcak be, ben Kandıra’ya, püfür püfür esen tarlama dönsem mi acaba ?..

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünyayı 20'sinde de 50'sinde de aynı gören adam, 30 yılını boşa harcamıştır.

-Muhammed Ali-