Türkiye’nin en iyileri arasına Kocaeli de girdi

Seyahat sitesi Enygun.com internet sitesi tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de kamp yapılabilecek en iyi 10 yer belirlendi. Bu yerler arasında Kocaeli’de bulunuyor.

Son yıllarda kamp tatiline olan ilgi arttı. Kalabalıklardan uzakta, doğayla baş başa bir çadır tatili ise bu yazın en çok tercih edilen tatil türlerinden biri. Dalgaların sesi, kamp ateşinin çıtırtısı ve yıldızların altında uyuma keyfi ise bu tatili unutulmaz kılan detaylardan sadece birkaçı. Enuygun.com, huzur dolu bir tatil için Türkiye’nin en iyi kamp alanlarını sizin için derledi.

Pandemi dönemi sonrası değişen tatil planlarında çoğu insan evde kalmayı tercih ederken kimileri ise farklı deneyimleri tercih ediyor. Bunlarda biri de son dönemde öne çıkan çadır tatili. Kalabalıklardan uzakta, doğayla baş başa bir çadır tatili için Türkiye, birçok seçeneğe ev sahipliği yapıyor. En iyi kamp alanları arasında Kocaeli Ballı Kayalar da var ancak Kocaeli’de kamp yapabilecek ve her biri birbirinden güzel bölgelerimiz bulunuyor. Serindere, Kuzuyayla, Pembe kayalıklar bunlardan birkaçı…

İşte en iyi 10 Kamp alanı

Artvin – Karagöl

Artvin’in Borçka ilçesinde yer alan Karagöl, yeşilin her tonuna ev sahipliği yapıyor.Dik ve virajlı yollarıyla kampçılara macera dolu bir serüven vadeden Karagöl’ün göl yakınlarında çadır kurabileceğiniz bir kamp alanı mevcut.

Muğla - Akyaka

Muğla’ya 18 kilometre uzaklıkta bulunan Akyaka hem deniz hem de orman kampı yapmak isteyenlerin tercih edebileceği bir lokasyon. Doğal sit alanı olan Akyaka’da huzurlu bir çadır tatili için tercih edebileceğiniz koylar ve kamp alanları bulunuyor

Edirne -Gökçetepe

Gökçetepe hem yazlık sitelerden günübirlik uğrayan misafirleri hem de doğa ile baş başa vakit geçirmeyi seven gezginleri ağırlıyor. Sit alanı olduğu için doğal yapısını günümüze kadar korunmuş bir bölge.

Kocaeli -Ballıkayalar

Ballıkayalar Tabiat Parkı, şehre yakın bir yerde doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşatıyor. Özel araç ile İstanbul’a 45 km uzaklıkta olan Ballıkayalar’a Marmaray ve otobüs kullanarak da ulaşabilirsiniz. Ballıkayalar’daki vadinin sonunda sizi doğal bir havuz alanı karşılıyor.

Çanakkale/Balıkesir – Kaz Dağları

Mitolojide, ilk güzellik yarışmasının yapıldığı efsanevi İda Dağları olarak geçen Kaz Dağları bölgesine hem Çanakkale hem de Balıkesir üzerinden ulaşmak mümkün.

Muğla - Kabak Koyu

Babadağ’ın eteklerinde yer alan Kabak Koyu, Likya Yolu üzerinde bulunan çok sayıdaki kamp alanından yalnızca biri. Bozulmamış doğal alanını ve muhteşem denizinin yanı sıra insana huzur veren havasıyla konuklarını kendine aşık edebilir.

Antalya -Adrasan

Adrasan, deniz, doğa, spor ve kültür tatilini bir arada yaşayabileceğiniz nadir yerlerden biri. Antalya’dan Adrasan’a gitmek için özel araç kiralama veya şehir içi terminalden kalkan Adrasan otobüslerini kullanabilirsiniz.

Denizli – Çameli

Denizli’nin bir ilçesi olan Çameli, kamp alanları ve eko turizmi ile öne çıkıyor. Özellikle Kolak Gölü ve çevresini kamp için tercih edebilirsiniz.

Tekirdağ -Uçmakdere

Tekirdağ’ın Uçmakdere Köyü’nde bulunan kamp alanları hem huzur dolu hem de maceralı bir tatil vadediyor. Bölgede bulunan Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü’nde hem eğitim alabilir hem de eğitmen eşliğinde tek seferlik atlayışlar yapabilirsiniz.

Körfez Emekli-Sen’de Ali Oral güven tazeledi

DİSK'e bağlı Emekli Sen Körfez Şube Başkanlığı, genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Derneğin binasında gerçekleştirilen genel kurul toplantısı; mevcut başkanı Ali Oral, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Ali Oral’ın yönetimine ise İbrahim Şeker, Nesibe Çetin, Şinasi Andıç, Faruk Gülen, Celal Güzel ve İbrahim Yıldırım girdi.

DEVA’da 4 ilçe daha belirleniyor

DEVA Partisi Kocaeli kurmayları ilçe başkanlarının atamaya devam ediyor. Bu zamana kadar 2 ilçe atamasını yapan DEVA Karamürsel ve Dilovası atamalarını gerçekleştirmişti. Önümüzdeki çarşamba günü ise en az 2 ilçenin atamasını yapacak. Bu sayı 4’e de çıkabilir. DEVA Partisi’nde İzmit ve Gebze ise en son belirlenecek.

Okullara alınacak TYP’lilerin alımı ertelendi

Covid-19 sürecinde okullardaki hijyenin sağlanması amacıyla İŞKUR üzerinden, Kocaeli’de bulunan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullara 1640 personel alınacaktı. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki bu alımlar geçtiğimiz hafta neticelenecekti. Ancak okulların açılış tarihlerinde yaşanan değişiklik nedeniyle, 9 ay süreli işçi alım programı da otomatikman ertelendi. 1150 temizlik personeli, 490 güvenlik görevlisi alımı önümüzdeki aylara kaydırıldı. İŞKUR, yeni alım takvimini henüz açıklamadı.

ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR

Son bir aydır çalışmıyor olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Güvenlik görevlisine başvuran adayların mutlaka güvenlik belgesinesahip olmaları, güvenlik belgesinin süresinin program başlangıcındanbitişine kadar geçerliliğinin devam ediyor olması.

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