Gaz müjdesine ne kadar sevinelim?

“Karadeniz’de 320 milyar m3 doğalgaz rezervi keşfedildi” müjdesiyle coşkulu bir sevince kapılanlar olduğu kadar, sevinemeyenler de var.

Sevinmek duygusal bir tepki. Sevinememek kısmen duygusal, kısmen mantıksal bir refleks. Tepkilerimizin doğru olması için doğru ve sağlam bilgiye ihtiyacımız olduğu açık. Uzmanlardan öğrendiklerimi özetle anlatmam belki faydalı olur.

1- AÇIKLANAN REZERV KESİN Mİ?

Bu bölgede doğalgaz rezervi olduğu konusunda herkes hemfikir. Bizim Trakya’da halen işlettiğimiz, Romanya’nın Karadeniz’de 8 yıl önce bulduğu ve henüz çıkartamadığı(750 milyar m3’lük)rezervler bunu doğruluyor.

Ancak henüz sondaj devam ediyor. Açıklama çok erken yapıldı.

Sondajın bitmesi, gerekli testlerin ve diğer teknik araştırmaların sonuçlanması ve birkaç kuyu daha açılmasından sonra rezerv kesinleşebilecek. Daha sonra “ticari gaz keşfi ilanı” yapılması gerekiyor. Henüz bu aşamadan uzağız.

Açıklanan gaz rezervinin doğrulanması ve o bölgede söz konusu kuyu dışında başka kaynak olup olmadığı konusunda emin olduktan sonra “üretim platformu kurulması” ve “sahile gaz hattı çekilmesi” gündeme gelebilecek. Teknik bilgi kısıtlı olduğu için rakam vermek zor olsa da üretime başlama maliyetiiçin telaffuz edilen rakamlar ortalama 5 milyar dolar civarında.

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2- REZERVİN TOPLAM DEĞERİ NE KADAR?

320 milyar m3 rezervin doğrulandığını varsayalım. Enerji BakanıTürkiye’ninİran’dan, Rusya’dan aldığı doğalgazın bin metreküp fiyatının (190 dolar) da üstünde bir fiyatıbaz alarak, rezervin değerinin65 milyar dolar olduğunuaçıkladı.

Ancak halen oldukça pahalı bir fiyattan gaz alıyoruz. Dünya serbest piyasasında fiyatlar 120 dolar mertebesinde. Piyasa değerleriyle rezervin toplam değeri 38 milyar dolar civarında oluyor.

Bunun hepsi kasamıza girmeyecek. Çünkü bu rezervin tamamının çıkarılması teknik olarak mümkün değil.1000 m3 gazı çıkarmak için harcayacağımızyatırım ve üretim maliyeti ise40 dolar civarında.

Rezervi Türkiye kendi imkanları ile çıkarabilirse kazancımız 25 milyar dolar civarında olabilir. Ancak yatırım ve işletme giderlerine harcanacakfinansın temini için ödenecek maliyetin de bundan düşülmesi gerekiyor.

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3- ÜRETİM 2023’E YETİŞEBİLİR Mİ?

Gazı çıkarmak için konanhedef 2023 yılı.Dünyada bu tür projelerin gerçekleşmesi ortalama 7-8 yılda mümkün olabiliyor. 2023’te ilk gazın çıkarılıp piyasaya sürülmesi gerçekleşirse dünya rekoru kırılmış olacak.

“Üretim hemen yılda 50 milyar metreküp olamaz. Yılda 10 milyar metreküp bile çıksa önemlidir.”

Yılda 10 milyar m3 çıkarılırsa Türkiye’nin yıllık kazancı 800 milyon dolar, bilemediniz 1 milyar dolar, olabilir.

“Üretimde rezervin hepsi çıkmıyor. Bu yüzden ‘6-7 yıllık ihtiyacı karşılayacak’ ifadesi doğru değil.”

“Karadeniz derin, jeolojik ve iklim koşulları Akdeniz’e göre daha zordur. Karadeniz’de üretilen gazın birim maliyeti daha yüksek olur. Bu yüzden çıkarılacak gazın ihracı pek mümkün değil. Doğalgazdaki ithalata bağımlılığımızı yüzde 99’dan yüzde 50’lere çekebilirsek başarı olur.”

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4- KEŞİF YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA MI YAPILDI?

Enerji konusundaki en yetkin uzmanlardan Petrol Mühendisi Necdet Pamir, bizim “dışarıdan satın aldığımız araştırma ve sondaj gemilerimiz Fatih, Yavuz ve Barbaros’ta yabancılar araştırma yapıyor” dedi. Keşfi yapan Fatih gemisinde de hizmet alımı ile yabancı şirket uzmanlarının keşfi gerçekleştirdiğini söyledi. Tabii ki yabancıların yanında Türk uzmanlar da görev yapmakta.

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO) bünyesinde halen yeterli miktarda uzman olmaması sebebiyle hizmet alımına ihtiyaç duymuş olmalı. 1954’te kurulan bu seçkin kurumumuz nasıl oldu da hala yeterli uzman görevlendiremiyor?

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5- YERLİ VE MİLLİ ENERJİ POLİTİKASI BU MU?

Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu BaşkanıNecdet Pamir’in anlattığı AKP dönemi uygulamaları, “yerli ve milli enerji politikaları” konusundaki resmî iddiaları sorgulamamızı gerektiriyor:

* TPAO’nun bütün kaliteli, tecrübeli personeli son yıllarda baskı ve teşviklerle emekli edildi.

* TPAO’nun sondaj ve kuyu tamamlama grupları tasfiye edilip bölüm kapatıldı.

* TPAO ve BOTAŞ özelleştirmeye hazırlık olması için Varlık Fonu’na devredildi. Özelleştirilmeleri için görüşmeler sürdürülüyor. (Enerji gibi en stratejik bir alanda,hem deKaradeniz ve Doğu Akdeniz’deki arama- işletme ruhsatlarının sahibi kurumun özelleştirilmesinin düşünülmesi dahi feci bir şey.)

* Petrol Kanunundaki petrol ve gaz arama ve işletmeye dair tüm yetkileri TPAO’ya veren hüküm kaldırıldı.

Bu yapılanlaryerli ve milli bir enerji politikası izlendiği iddialarını boşa çıkarmaktadır.

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6- CAHİL İNANIR, AYDIN ÖNCE SORGULAR

Ekonomi ve Maliye Bakanı damat Berat Albayrak, 31 Mayıs 2018’de Kocaeli’de Fatih Sondaj Gemisi için düzenlenen törende, “Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var” demişti.

Gerçekten AKP seçmeni içinde bu şekilde kesin inançlı bir kesimin olduğunu biliyoruz. Bu kesimin Fatih gemisiyle keşfedilen gaz rezervi üzerinden, kendisine anlatılanlara sorgulamadan inanmış olması bizim için sürpriz değil.

Oysaki vatandaşlarımız içinde sorgulayan, anlatılanların arka planını araştıran, anlatılmayanları da öğrenmeye çalışanlarda var. Bunlar anlatılanlara inanmıyor ya da tereddütle karşılıyor.

Çünkü ya yukarıda anlattığımız bilgilerden bazılarını öğrenmişlerdi ya da bundan önce en az on defa “gaz rezervi bulundu” haberleriyle aldatılmış olduklarını unutmamışlardı. Daha geçen sene “20 trilyon m3gaz rezervi bulduk” müjdesi verilmiş ve haber “fos çıkmıştı.”

Gariptir ki kesin inançlılar, sorgulayanlara “niye sevinmiyorsunuz?” diyerek “vatan hainliği”gibi ağır suçlamalarda bulunuyor.

Ne kadar sevinmemiz gerektiğini öğrenmek için, bu yazdıklarımı veya uzman görüşlerini okumak zahmetine katlansalar bu kadar kesin inançlı olmazlardı.