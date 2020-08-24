Haldız, “TUANA 3” için fesih istemiş

Sevgili okurlarım, dünkü gazetemizin manşeti “Haldız İnşaat KENTKONUT’a ait 6 blok 327 daire inşaatını tamamlayamadı. TUANA 3 Konut İnşaatı STOP” şeklindeydi.

Uzun bir yazı, okumadıysanız okuyun.

Yazının sonunda, “Bu filmin sonu nasıl biter?” diye sormuş, ihale uzmanlarının bu konudaki görüşlerine yer vermiştik.

*Ya yüklenici firma, yani HALDIZ İnşaat, işi götüremiyorum deyip “ihalenin feshini” ister…

*Ya da işveren, yani KENTKONUT, inşaatın durması nedeniyle sözleşmenin ilgili maddesine dayanarak ihaleyi fesheder.

*İşveren (KENTKONUT), yükleniciden (HALDIZ İnşaat) aldığı teminat mektubunu nakde çevirir, bu parayla inşaatın kalan bölümünü tamamlar.

*Bu süreçte, Haldız İnşaat’a ait daireleri ipotek alan devlet bankasının tutumu da önemli.

Bunları yazmıştık.

Ve yazıyı bitirirken, konuyla ilgili gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere duyurmaya söz vermiştik.

HALDIZ, fesih istemiş

Dünkü yazım kent siyasetine ve kent iş dünyasına bomba gibi düştü.

Onlarca KENTKONUT ve HALDIZ mağdurundan “teşekkür” mesajı aldım.

Mesajların hemen hemen hepsi, “İyi ki siz varsınız, iyi ki olup bitenleri yazıyorsunuz” şeklinde bitiyordu.

Yazım, “internette en çok okunan yazılarım” arasında yerini aldı.

Öğleye doğru, “TUANA 3 Evleri” projesiyle ilgili yeni bir gelişmenin bilgileri geldi.

Bugün bunları paylaşacağım sizinle.

Uzmanların “Bundan sonra ne olur?” tahminlerinden ilki gerçekleşmiş.

HALDIZ İnşaat, “projeyi tamamlayacak maddi imkânlara sahip olmadığını” gerekçe göstererek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “ihalenin feshedilmesini” istemiş.

Hatta Ankara’da “şirketin aleyhine olabilecek bir karar çıkmaması” için siyasi girişimlerde bulunmuş.

Bakanlık, HALDIZ İnşaat’ın talep başvurusunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne göndermiş.

“İhaleyi merkezi hükümet yapmadı, siz yaptınız, fesih kararını siz verin, fesih şartlarını siz belirleyin” diye…

Şimdi HALDIZ İnşaat’ın “TUANA 3 Evleri” ile ilgili “ihale fesih talep dosyası” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde.

Hukuk servisinde incelemede…

Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak?

İhaleyi feshedecekler etmesine de, fesih şartları hazırlanırken “adaletli” mi karar verecekler?

HALDIZ İnşaat’a, “normal bir firma” uygulaması mı yapacaklar, yoksa “AKP’li Macit Haldız’ın firması” uygulaması mı?

Bekleyip göreceğiz?

Ölçü

Dış siyasette çoğu kez ölçüyü kaçırıyoruz.

Yabancı devlet temsilcilerini, “basit davranışlarını” ölçü alarak değerlendiriyoruz.

Gülümserse, ayrı…

Somurtursa, ayrı…

Tokalaşırsa, ayrı…

Sarılırsa, ayrı…

Ya göklere çıkarıyoruz, ya yerin dibine batırıyoruz.

Ölçü yok!

En son ABD Başkan adayı Biden’a yapmadık mı?

Erdoğan’a sarıldığı zaman, “Dost Biden” diyorduk…

Erdoğan’la arası açılınca “Dengesiz Biden” demeye başladık.

Uluslararası ilişkilerde, “dostluk” ve düşmanlık” yoktur, sadece ve sadece “çıkar” vardır.

Unutmayalım!

Bir destek de Venezüella çiftçisine!

Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı, Türkiye Venezüella’dan “sıfır gümrükle” gıda ürünü ithal edecek.

İthal edilecek ürünler arasında “peynir” de var.

Başta taze ve eritme peynir olmak üzere, bütün peynir çeşitleri…

Başka ne var?

Pirinç var, yulaf var, yerfıstığı var…

Başka?

Çikolata ve kakao içeren ürünler var.

Ne diyelim, hayırlı olsun!

Her gıda ürünü ithalatı, o ürünün ithal edildiği ülkenin çiftçisine destektir.

Bunu unutmayalım.

Her gıda ürünü ithalatı, o ürünü yetiştiren Türk çiftçisine ise köstektir.

Bunu da unutmayalım.

Geldiğimiz nokta

*Herkes bizi kıskanıyor…

*Herkes bizden korkuyor…

*Herkes bize düşman…

2 görüş

*”Cumhuriyetin yerine monarşinin, halkçılığın yerine oligarşinin, devletçiliğin yerine serbest piyasacı neo-liberalizmin, laikliğin yerine teokrasinin, ulusçuluğun ve vatandaşlık bilincinin yerine ümmetçiliğin, devrimciliğin yerine neo-Osmanlıcı muhafazakârlığın getirildiği 21.yüzyılda, bu ilkelerin artık geçerli olmadığını savunmak, ancak bir akıl tutulmasıyla açıklanabilir.” Örsan ÖYMEN

*”Akıl neden tutulur? Başka akıllarla alışverişi kestiği için.” Ayşe SUCU