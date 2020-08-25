Büyük Taarruz’un 98’inci yıl dönümü

Bugün güzel yurdumuzu 3 yıl işgal eden zalim düşman ordusunun tamamen imha edildiği, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruzun 98’inci yıldönümüdür. Bu savaş Yeni Türk Devleti’nin fiilen kurulduğunu dünyaya ilan eden ve harp tarihine altın harflerle yazılan “İmha Meydan Muharebesi”dir.

15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkan ve orduları terhis edilmiş Türk topraklarında kolayca ilerleyen Yunan Ordusu; I. ve II. İnönü Savaşları ile yıpratılmış, Sakarya savaşıyla da taarruz gücü kırılmıştır. Yunan Genel Kurmayı, Batı Anadolu’ya sahip olmak ve ileride yeni harekâta girişmek maksadıyla Eskişehir-Afyon-Uşak mevziini tahkim etmiş ve ters “L” şeklindeki mevziide savunmaya geçmiştir. Yunan Genelkurmayı, Türk Ordusu’nun asıl taarruzunun batıdan Eskişehir –Afyon arasından yapılacağını değerlendiriyor, güney bölge Ahır Dağları gibi aşılmaz tabii bir engele dayandığından, buradan taarruz edilemez, görüşünü kabul etmiş ve Yunan İhtiyat Kolordusu kuzeye yakın olarak mevzilendirilmiştir.

Türk Ordusu’nun Taarruz Planı:

Türk Ordusu’nun düşman mevziinin 3 ayrı yerden yarılmasına dair 3 ayrı plânı vardı. Bu plânlar, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın fikrine göre Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa tarafından bizzat yapılmıştı. Her planın fayda ve mahzurları vardı. Bu planlar özet olarak incelenirse;

I’inci Plân: Düşman mevziinin Eskişehir-Bursa arasından yarılması.

Bu plân uygulanırsa; En iyi araziden taarruz edilmiş olacaktı. Ancak, düşmanın ana kuvvetlerini kuşatmak için hem çok uzun bir mesafe kat edilecek, hem de düşmanın Afyon-Uşak-İzmir istikametinden çekilmesi önlenemeyecekti.

II’nci Plân: Düşman mevziinin, ortadan Eskişehir-Afyon arasından yarılması. Bu plânın tatbikinde, arazi gene yarmaya müsaittir, ancak düşmanın en kuvvetli yerine çatabilirdi. Düşmanın İhtiyat Kolordusu bu bölgede bulunuyordu.

III’üncü Plân: Düşman mevziinin güneyden Sincanlı istikametinden yarılması. Bu plânın tatbikinde ise; arazi yarmaya müsait değildir. Sarp Ahır dağları engeldir. Kuvvetlerin çoğu doğudadır. Ancak bu plânın tatbiki düşmanın geri çekilme yollarını keser. İhtiyatlarını kuşatır. Riskli, fakat başarı vaat eden bir plândır.

III’üncü planın tatbikinde çok itiraz oldu. Hatta, Mustafa Kemal Paşa’nın Harp Akademisi’nden hocası olan, 2’nci Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya: “Eğer Akademide böyle bir hal tarzı ile karşıma gelseydiniz size not vermezdim.” demiştir. Baş Komutan Mustafa Kemal Paşa: “Hocam sen haklısın. Ancak, burası muharebe meydanı! Büyük riskler, büyük zaferler kazandırır. Demiş ve düşmanın karşı taarruz yapamayacağını izah ederek Yakup Şevki Paşa’yı ikna etmiştir.

Taarruz Planı’nın Tatbiki:

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın ısrarlarıyla III’üncü plânın uygulanmasına karar verildi ve “Taktik-Örtü ve Aldatma” plânı tatbik edilerek, asıl taarruzun yeri hakkında aşağıdaki tedbirler alınarak düşman yanıltıldı.

-2’nci Ordu bölgesindeki birlikler, 1’inci Ordu bölgesine kaydırıldı. Bunu da düşman gözünden saklamak için gündüz birlikler kuzeye, düşman mevzilerinin önünden geçirilerek yürütüldü. Gece sırtların gerisinden tekrar güneye indiler. Bilhassa Süvari birlikleri atların arkalarına çalılar bağlayarak çıkardıkları tozlarla büyük kuvvetlerin kuzeye 2’nci Ordu bölgesine kaydırıldığı görüntüsü-nü verdiler.

-2’nci Ordu bölgesinde, soba borularından sahte top mevzileri yaptırıldı. Asıl taarruzun (Sıklet merkezinin) buradan yapılacağı görüntüsü verildi.

-2’nci Ordu bölgesinde, sahte komuta yerleri yapıldı. Baş Komutanlık Karargâhı için bina kiralandı. Önüne nöbetçiler dikildi. Üzerine Başkomutanlık forsu ve Türk Bayrakları çekildi.

-2’nci Ordu bölgesinde, mutemetlere iaşeler ısmarlandı, ihaleler yapıldı. Ordu mevcutlarından fazla erzak istekleri çevreye yayıldı.

-Asıl taarruz bölgesini tayin edecek ve kuşatmayı yapacak olan Fahrettin Altay Paşa’nın komuta ettiği 5’inci Süvari Kolordusu, son güne kadar Konya bölgesinde tutuldu.

Taarruzun zamanı hakkında da Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat planladığı çok başarılı bir aldatma uygulandı. 25 Ağustos akşamı Çankaya Köşkü’nde bütün yabancı diplomatlara ve gazetecilere Başkomutanın bir çay partisi vereceği ilan edildi. Hâlbuki Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Afyon Cephesinde Kocatepe’de yarın sabah başlayacak taarruzun son emirlerini veriyordu. Bütün davetliler Çankaya köşkünde iken Mustafa Kemal Paşa hastalandı, denilerek doktor çağrıldı. İngiliz İstihbarat servisleri Türkler artık bu yıl taarruz edemezler kanaati ile deniz kenarlarına gittiklerinde 26 Ağustos 1922 sabahı saat 05:30’da topçu ateşi ile Büyük Taarruz başlamıştı.

Fahrettin Altay Paşa Komutasındaki 10 bin mevcutlu Süvari kolordusu Ahır dağlarının sarp geçitlerinden atların ayaklarına battaniyeler bağlayarak sessizce düşman gerilerine 25 Ağustos gecesi inmiş ve düşmanı arkadan kuşatmıştı.

12 Yunan Tümeni Dumlupınar’da çembere alınmış ve tamamen imha edilmiştir.

Bize bu güzel vatanı yeniden kazandıran Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, Büyük Taarruzumuzun 98’inci Yıldönümünü kutluyorum.