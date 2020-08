Bazı kavramlar var. Hayatın içinde, günlük yaşantımızda var olan insancıkların tutum ve davranışları nedeniyle nitelenerek tanımlanmasını sağlar.

Bir örnek verecek olursak yargı mercilerinde dile getirilmesi gereken, küfür ya da müstehcenlik içeren sözlerin genel olarak bir ifade şekli vardır. “SİNKAF” derler. Bu ifade şekli anlatılması icap eden çirkin söylem ya da uygunsuz eylemlerin uygun bir hale getirilerek anlatılmasını ve anlaşılmasını sağlar.

Ancak günlük yaşamımızda, çok sayıda yaratığın, eylem ve söylemleriyle gerçek konumunu anlatan ve herkes tarafından sıkça ve de ulu orta kullanılan söylemler var. Bu tanımlamaları karşılayacak, kullanılması meşru olarak kabul edilecek nitelikte alternatif sözcükler ne yazık ki yok. Bu sözcükleri olduğu gibi kullanmaya izin de yok. Örneğin bu sözcükleri köşe yazımızda kullanacak olsak, yetkili merciler yayın kuruluşumuz hakkında derhal yaptırım uygulamasına gider.

HAYAT KADINI NE DEMEK, NEDİR?

TÜRK DİL KURUMU’NA GÖRE ANLAMI

Kadınlar için kullanılan o malum niteleme sözcüğünü, sadece herhangi bir şekil veya menfaat karşılığında erkeklerle birlikte olan kadın olarak tarif ve kabul ediyorsanız; dünyanın en büyük haksızlığını yapıyorsunuz demektir. Bu düşüncenizin yanlış olduğu kadar eksik olduğunu ve doğru olmadığını düşünecek zekanız varsa, çeşitlerini saymakla bitiremez, işin içinden çıkamazsınız…

O işin dişisi erkeği olmaz, o bir huydur. Söz verip tutmamak, borcunu inkar etmek, birisini casuslamak, arkadan adam vurmak, kendinden zayıfı ezmek, hatta korkmak bile yerine göre o tanıma girer.

Önce bir kelimenin anlamına bakalım, sonra da dönüp etrafımızdaki adamlara bakalım, adam mıdır diye. TDK, Farsça'dan gelen bu kelime ile tanımlamalar yapmış. Keşke bu açıklama sadece bedeniyle para kazanmak zorunda kalan veya ahlaki düşkünlüğü nedeniyle ya da zevk için bu yola düşen kadınları tanımlayacak kadar basit olsaydı…

Mademki bu kelimenin karşılığı ahlak yoksunu olmak, o zaman bu bahsettiğimiz modele asıl uygun olan erkekleri de tanıyıp tanımlamamız lazım. Ahlaki zaafların sadece tek bir cinse ait olacağını düşünmek ve sadece cinsin bedeninde, davranışlarında aramak insafsızlıktır; O nedenle erkekler tarafına bir bakmak lazım…

Onların en belirgin özelliği her şeyden önce güvenilmez olmasıdır. Arkanızı döndüğünüz anda ne yapacağını kestiremeyeceğiniz tiplerdir…

Ona anlattığınız herhangi bir şeyi Kaf Dağı'nın arkasındaki ilgisiz birinden duyarsınız. Laf taşımak, iftira ve dedikodu konusunda olağanüstü bir yetenekleri vardır…

İstediğiniz zaman kesinlikle ulaşamazsınız. İster sevgilisi olun ister borcunu tahsil etmek isteyen bir alacaklısı, hiç fark etmez. Lazım olduğu zaman telefonlara çıkmaz, mesajlara dönmez saklanır, yok olur ama yaşadığını da bilirsiniz...

Hayatına giren kadınlarla ilgili sağda solda ulu orta konuşmaya, özelini anlatmaya bayılırlar. Zaten bunların hayatında genellikle tek bir kadın olmaz da olanları da leş gibi bir muhabbetle ağızlarına sakız ederler…

Kimin eşeğine binerlerse onun türküsünü söylerler. Omurgalı bir duruşu bunlarda bulmanız neredeyse mümkün değildir. Herkesin ve her devrin adamı olmaya çalışırlar; derhal girdikleri kabın şeklini alırlar...

Mesafesizliğe, bayılırlar. Sırnaşık ve seviyesizce hareketlerini "özgüven" kisvesi altında sunup, bunu kabul ettirmeye çalışmak, yaltaklanmak ve yağdanlık olmak gibi devamsızlıkları vardır…

Eğitim seviyelerinin bir standardı yoktur. Tahsili, mevkii, makamı, sosyal içtimai durumu ne olursa olsun hiç fark etmez. Mevki makam, kazanç elde etmek için girmeyecekleri kalıp henüz icat edilmemiştir. Her an her yerde insanın karşısına çıkacak niceliğe sahiptirler.

Bu adamların hayatındaki öncelik her zaman kendileridir saygısızlık, vefasızlık, insafsızlık, tamahkarlık en belirgin özellikleridir. Bakın bu tipler çıkarı olmayan yerlerde, ortamlarda ya da mekanlarda asla ve asla bulunmazlar. Adım atarken bile hepsinin hesabını yapmışlardır.

Kadın ya da erkek olun fark etmez, herkes hayatının bir döneminde bu tiplere mutlaka denk gelmiştir. "Düşük ahlak”tan ya da ahlak yoksunluğundan söz edeceksek; o sözcük, kadınların cinsel davranış bozukluklarından daha fazlasını özellikle de erkeklerin davranışlarındaki bozuklukları tanımlar ve esas tehlikeli olanı da budur…

Bir de TDK sözlüğünde anlamı şu şekilde ifade edilen ve bu malum sözcükle birbirinden ayrılmayan bir şahıs tanımlaması daha vardır.

Gizli ve yasal olmayan ilişkiler öncesinde aracılık eden kimse, anlamına gelen, muhabbet tellalı şeklinde de kullanılan ve dilimizde yer alan kökü yabancı gelen bir sözcük…

Ne bu sözcükleri günlük yaşantımızdan çıkartabiliriz, ne de bu özelliklerle aramızda gezenleri yok edebiliriz. Ancak yapabileceğimiz bir şey var, bu halleri gözlemlediğimiz kişilere dikkat etmek ve itibar etmemek…