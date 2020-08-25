Kocaeli’den “çoban ateşi”ni yakan yok

Türkiye’de tam bir “siyasi parti enflasyonu” yaşanıyor.

Gün geçmiyor ki, yeni bir siyasi parti kurulmasın.

En son eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu ve arkadaşları da parti kurdu.

“Doğru Parti”…

92 oldu.

Evet, Doğru Parti ile birlikte Türkiye’deki siyasi partilerin sayısı 92’yi buldu.

Parti kuran kurana…

Bir ikisi hariç, çoğu partinin kurulduğundan bile haberimiz olmadı.

Belleklerinizi yoklayın bakalım, son bir yıl içinde kurulan partilerin hangilerini hatırlayabiliyorsunuz?

Ahmet Davutoğlu’nun “Gelecek Partisi”…

Ali Babacan’ın “DEVA Partisi”…

Başka?

Bir de erken emeklilikte yaşa takılanların “Umut Partisi” adı altında parti kurdukları “magazinsel” bir haber olarak yayınlandı.

Ama bakın, son 7-8 ayda kurulan başka partiler de var.

*Anadolu Birliği Partisi

*Aydınlık Geleceğin Partisi

*Merkez Ana Partisi

*Barış ve Eşitlik Partisi

*Güç Birliği Partisi

*Toplumsal Özgürlük Partisi

*Yeniden Birlik Partisi

*Yeni Yol Partisi

Bu partilerin adlarını hiç duydunuz mu?

Gazeteci olarak ben bile duymadım…

Doğru Parti ve “Çoban Ateşi Hareketi”…

“Çoban Ateşi Hareketi”ni duymuşsunuzdur.

Eski AP’liler, eski DYP’liler ve eski ANAP’lıların başlattığı bir hareketti.

Kendilerini “ak saçlılar” diye tanımlayan eski politikacılar, “Memlekette işler iyi gitmiyor, merkez sağı bir toplayalım” diye yola çıkmışlardı.

Her ilde bir “çoban ateşi” yakacaklar, sonra bu ateş büyüyecek büyüyecek aleve dönüşecek, tüm ülkede heyecan uyandıracak bir parti kurulacaktı.

Hareketin başını Rıfat Serdaroğlu çekiyordu.

Siyasetin eski tanınmış isimlerinden Mehmet Gazioğlu, Mehmet Dülger ve Yaşar Topçu da “çoban ateşi”ne odun taşıyanlar arasındaydı.

Değişik şehirlerde farklı adlar altında toplantılar yapıldı.

Kimine “Süleyman Demirel’i Anma Toplantısı” dediler…

Kimine “Demokrasi Toplantısı”…

“Rüzgâr estirilmeye” çalışıldı.

“Çoban ateşi”yle Kocaeli’den kimler ilgilendi?

Duyuyorduk…

Dinliyorduk…

“Çoban ateşi” toplantısına filanca gitti, falanca gitti diye.

Kimlerdi bunlar?

Eski DYP Milletvekili İbrahim Artvinli…

DYP döneminde İzmit İlçe Başkanlığı yapan İrfan Seymenbaşı…

2004 seçimlerinde DYP’nin İzmit Belediye Başkan adayı, Nazmi Ertuğral…

Yine geçmiş dönemlerde DYP’de siyaset yapan Mehmet Aysel ve Sinan Minareci…

Bu isimler çeşitli toplantılara gitmişler, ama devamını getirmemişler.

Bana anlatılan, İbrahim Artvinli, Rıfat Serdaroğlu ile bazı konularda ters düşmüş, ilk bir iki toplantı sonra kopmuş.

Diğer isimlerden İrfan Seymenbaşı ve Nazmi Ertuğral, parti kurma aşamasında Afyon’da yapılan son toplantıya katılmışlar, “kurucular arasında yer alma” önerisini kabul etmemişler.

Özetle durum şu:

“Çoban Ateşi Hareketi” içinde bulunanlar, önceki gün İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek “DOĞRU PARTİ”yi kurdular, ama kurucular arasında bizim şehrimizden kimse yok.

Benim bildiğim bu.

Varsa da, bugüne kadar “Çoban Ateşi Hareketi” ile ilgilenenler, bu ismin kim olduğunu bilmiyorlar.

Doğru Parti, neden kuruldu?

Madem konuya girdik, Doğru Parti’nin kuruluş amacından da bir iki söz edelim.

Kurucu üyelerden Esen Fatma Kabadayı, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na teslim ettikten sonra, bakanlık önünde şu açıklamayı yaptı:

“İktidar ve muhalefetten ümidini kesenlerin sesi olmak istiyoruz. Bizler, Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, barış, kardeşlik, huzur içinde ve eşit yaşamak istediğini biliyoruz ve bunu tesis etmek için yılmadan, durmadan çalışacağımıza ant içiyoruz.”

Öte yandan, partinin kurucu genel başkanı Rıfat Serdaroğlu da, partisiyle ilgili Hürriyet’ten Yalçın Bayer’e şunları söyledi:

“Ben iktidar muhalifliğine 2007 yılında başladım. O günden beri her gün iktidar hakkında yazı yazıyorum. Hakkımda, yerel mahkemelerde 100’ün üzerinde hakaret davası açıldı. Son üç davadan 5 yıl 8 ay mahkûmiyet verildi. Onlar için Antalya, Ankara ve İzmir’de istinaf mahkemelerine başvurdum. Birinden beraat ettim. Öbürleri için de Yargıtay hakkımı kullanacağım.

Biz Balkan kökenliyiz. Ben maliye okudum. Alaçatı’da oturuyorum, iki oğlum var. Biz keyifli insanlarız ama ülkem elden gidince ‘sokak kavgası’na başladım. İki yıldan beri, yani bugüne kadar 74 vilayete ‘kalmalı’ gittim. Bir ‘aksaçlılar grubu’ oluşturuyoruz. Sonra ben genel başkanlıktan ayrılacağım, kadınları ve gençleri yetiştireceğim. Ciddi bir kadrolaşma hareketimiz var… Genel merkez binamızı tuttuk, ben de artık Ankara’da oturacağım.”

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Her yeni parti, umutla, iddiayla kurulur.

Bize “Hayırlı olsun” demek düşer.