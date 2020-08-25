Tekne aldı ama bağlayacak yer bulamıyor

“BALIKÇI DERNEKLERİNİ KİM DENETLİYOR?”

Fatih Bayram isimli bir vatandaş çok ciddi bir olaya dikkat çekti. Bir tekne alan Bayram, teknesini bağlayabileceği bir yer arıyor. İlimizde, Marmara Denizi etrafında teknesini bağlatabilecek tek bir dernek bulamayan vatandaş feryat ediyor, “Bu dernekleri kim denetliyor?” diye de soruyor. İşte Fatih Bayram’ın ağzından yaşadıkları;

Merhabalar. Yeniköy Başiskele’de ikamet eden bir vatandaş olarak bir sorunumu sizinle paylaşmak istedim. Mayıs ayında hobi amaçlı 4.50 metrelik bir tekne satılandım ve tüm evraklarını, bağlama kütüğünü, faturasını, motor bilgilerini Yarımca’da bulunan liman müdürlüğünde kayıt altına aldırdım. Bunun yanı sırada Başiskele Kaymakamlığı’ndan amatör balıkçı belgemi de alarak olması gereken tüm evraklarımı yasalara uygun hale getirdim ancak sorun şurada. 2020 mayıs ayından bu zamana kadar teknemi İzmit’ten Karamürsel’e kadar olan derneklerde (İzmit, Seymen, Kuruçeşme, Kavaklı, Gölcük, Değirmendere, Ulaşlı, Ereğli, Karamürsel) çekecek yer bulamadım. Gittiğim derneklerde boş yerler olmasına rağmen, dernek başkanları boş olan yerler sahipli diyor. Yerini 10 bin 20 bin lira karşılığında satanların bile olduğunu duyuyoruz. Derneklerin denetimi kimin elinde, oda bilinmiyor! Belediye ve kaymakamlığa sorduğumda herkes birbirine yönlendiriyor. Bu tür dernekler madem resmi bir işlem yapıyorsa, bu derneklerin yerlerini belediyeler müsaade ediyorsa, denetlenmeli ve belli bir standartta uygun prosedüre getirilmeli. Evrakları, bağlama kütüğü, liman kaydı olmayan yüzlerce tekne, yat ve benzeri araçların derneklerde barındırılarak evrakı oluta benim gibi yer bulamayan birçok vatandaşa yer açılması gerekmektedir. Belediyeler bu konuda bir inceleme yapsın istiyorum. Derneklerin denetimleri uygun olan mercilerinde takibinde denetlenmesi gerekmektedir. Yetersiz olan dernek üyelerinin sayıları artsın. Gerekirse belediyeler daha çok uygun yer ayarlasın.

Turkcell’den şikayet var

Türkiye GSM operatörleri içerisinde ilk olarak Turkcell ile tanışmıştı. Kapsama alanı en geniş GSM operatörüydü. Dönemin en önemli markalarından biri olan Türkcell aslında bir operatör olarak halen zirvedeki yerini koruyor.

Ancak günümüz şartlarında bir GSM operatörlüğünden çok bir mağaza mantığıyla iletişim ürünleri satışına başlayan Türkcell, bu konuda biraz çok başarılı sayılmıyor. Ürünü aldıktan sonra ayıplı ürünü geri vermek ya da arızalı ürünü garanti kapsamında onartmak mümkün olmaya biliyor.

Bu sadece Türkcell’in değil pek çok markanın müşterek sorunu. Ancak aynı durum Türkcell gibi önemli bir markamızda da yaşanması çok üzücü.

Türkcell ile ilgili şikayette bulunan vatandaş, Turkcell bayisinden bir tablet satın almış. Hometech Alfa 10T markalı tabletin sesi cızırtılı olduğu için kulaklıkla kullanmak zorunda kalıyormuş. Ürün alınalı birkaç al olmasına rağmen ürünün sistemi birdenbire çökmüş, ekran kararmış.

Haliyle vatandaşta ürünü aldığı bayiye götürmüş. Bayi kargoyla teknik servise… Haftalar geçse de ürün dönmeyince vatandaş ürününü akıbetini sormuş. Firmanın cevabı şu, “Biz sizi aradık cebinizi açmadınız” İddiaya göre de vatandaş böyle bir telefon almamış. Her neyse, ürünün kullanıcı hatasıyla bozulduğu beyan edilmiş. Ürününe kavuşmak isteyen vatandaş, rakam ufak diye kabul etmiş. Kaldı ki sistem çökmesi kullanıcı hatasıyla alakalı bir şey olmamalı.

Ürünün bedelini de yatırmış. Bu arada bir saçmalıkta o anda yaşanmış. 64.99TL tutan bedeli 64,99 TL olarak yatıramıyorsunuz. Sistem size 5 -10 ve katlarını yatırmalısınız diyor. Mecburen 1 kuruş için 70 TL yatırmış. Bunun yorumunu sizlere bırakıyorum. Birkaç haftada böyle geçmiş ve vatandaş 23 Haziranda gönderdiği, tabletin 25 Ağustos’ta ellerine geçmiş.

Aynı müşteri akıllanmamış ve Türkcell’in dijital mağazasında 3094656 sipariş koduyla Bilicra marka akılı çocuk saati almış. Okullar açıldığında çocuklarıyla iletişim kurabilmek için bu saati aldığını söyleyen vatandaş saatin ekranındaki jiletini bile çıkartılmamışken arıza yaptığını ve bu saati onarıma göndermek için bir muhatap bulamadığını söyledi. İnternet formlarında da bu saatle ilgili ekran dokunmatiklerinin sıkıntılı olduğu yazıyormuş. Onarım servisi ürünün faturasını istiyor, telefona ek ödemeyle alınan ürünün faturasını verebilecek bir Turkcell yetkilisi ise yok. Turkcell’i 3 -4 defa arayan vatandaş her seferinde farklı bir işlem yapmak zorunda kalmış. Konuyu Tüketici Hakem Heyetine ileteceğini söyleyen vatandaş, Turkcell’e ceza için 1997 yılından beri kullandığı hattı farklı bir operatöre taşıyacağını söylüyor.

Turkcell’in bu duruma gelmesi üzücü. Turkcell çalıştığı markaları iyi belirlemeli, teknik servis desteğinin kusursuz olmasına özen göstermeli ve sattığı ürünü kendi markası gibi görerek tüketiciye sunması gerekiyor. Turkcel ülkemiz için önemli bir marka ve bu markanın marka değerinin sürdürüle bilmesi çok önemli.

Gölcük Sanayi Sitesi'nde bitmeyen projeler

Gölcük Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortak olarak kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan Gölcük Sanayi Sitesi projesini başlatmıştı. Ancak tamamlanmadan bitirilen projeyle ilgili pek çok sorun bulunuyor. 2018 yılı ocak ayında faaliyete başlayan sanayide esnaf projelendirmede gösterilen sosyal alanların ve sanayi çevresinde güvenlik önlemi amacıyla yapılması gereken koruma duvarlarının yapılmamasından şikayetçi. (imar yolu olduğu gerekçesiyle sanayinin etrafının kapatılamadığını belirtiyorlarmış.) Esnafa gösterilen proje kapsamın ibadet amacıyla yapılması gerek camii hala tamamlanmamış ve durmuş vaziyette bırakıldığını belirtiyor. Sanayi faaliyete başladığında temeli atılmış olan caminin 6-7 ayda kaba inşaatı yapılırken, yaklaşık bir senedir çivi bile çakılmamış. Sanayi esnafının ve sanayiye gelen vatandaşların sanayi içerisinde ATM bulunmamasından dolayı mağdur ediliyor. Sanayi içerisinde ATM, tuvalet ve camii bulunmamasından dolayı esnaf ve vatandaşlar ihtiyaçlarını sanayi dışından görmek durumunda kalıyormuş. Önceki dönem başlatılan proje eksik olarak tamamlanmış. Sanayi sitesi esnafı vaade dilen hizmetlerin biran önce tamamlanmasını istiyor.

Kocaeli’nin yüzde 36,5’i internet üzerinden alışveriş yapıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan Türkiye Geneline ait Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları aşağıda sunulmuştur.

İnternet kullanan bireylerin oranı %79,0 oldu



İnternet kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %79,0 oldu. Bu oran, bir önceki yıl %75,3'tü. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde %84,7, kadınlarda %73,3 olduğu görüldü.



Evden İnternete erişim imkanı %90,7'ye ulaştı



Hanelerin %90,7'sinin evden İnternete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oran bir önceki yılda %88,3 idi.

E-devlet hizmetlerini kullanma oranı %51,5 olarak gerçekleşti



Kişisel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde İnterneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı %51,5 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde %51,2 idi. E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %48,7 ile ilk sırayı aldı.



İnternet üzerinden ürün siparişi verme ya da satın alma oranı %36,5 oldu



İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde %36,5 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde %34,1 olarak gözlendi.



Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, erkeklerde %40,2 iken kadınlarda %32,7 oldu. Bu oran, bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile %38,3 ve %29,9 olarak gözlendi.



İnternetten en fazla %60,9 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar satın alındı



İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireylerin %60,9'u giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu %26,1 ile basılı kitap, dergi, gazete, %22,5 ile online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma, %21,1 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, %17,6 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve %17,0 ile mobilya, ev aksesuarları, bahçe malzemeleri takip etti.



İnternet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan ürün grupları; %54,2 ile erkeklerde giyim, ayakkabı ve aksesuar, %24,1 ile online yemek siparişi verme ya da catering hizmetleri alma ve %22,5 ile basılı kitap, dergi, gazete iken kadınlarda %68,5 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, %31,5 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve %30,2 ile basılı kitap, dergi, gazete oldu.

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