Türkan Sultan Kanunları: Koltuk değnekleri olmadan aslaaaaaaa…

Hani derler ya ‘Türkan Şoray Kanunları’ diye…

Bizimki de o hesap…

Kocaelispor, Büyükşehir Belediyesiz nefes bile alamaz…

2000’li yıllarda Hikmet Erenkaya’dan sonra başlatılan sivilleşme girişimleri, sadece ve sadece lafta kaldı…

Lafla da peynir gemisi yürümedi elbette…

Yürümüyor da…

Sene 2020…

2021’e ramak var…

3. Lig (Eski adıyla 4.Lig)’de şampiyon olduk…

Yeri göğü inlettik…

‘Sevdanın Ligi olmaz’ dedik…

Sineye çektik…

‘Salıncaktan düştü diye, hiç harka küser mi çocuk ?’ dedik…

Çocuk Parkı’nda turlar atık…

Hem de pandemiye rağmen…

Şimdi de, yaklaşık 5 milyon liralık acil ödeme için Büyükşehir’e gözümüzü diktik…

Çünkü onsuz olması imkansız…

Binin için ‘Halkın Takımı’ nidalarının ne kadar boy nidalar olduğunu tekrarladık durduk…

Takım burada…

Pekala nerde halk ?..

Kocaelispor’u siyasi çekişmeye alet edecek kadar bu işi geriyorsak…

Bu davul yakında patlar…

Bekleyelim bakalım...

Şu lig bir başlasın da…

Her şey unutulur yine…

Sezon sonunda, 30 yıldır kenti inim inim inleten yabancıları da aldık mı ?..

Dipsiz kuyu yeniden faaliyete geçer…

Merak etmeyin !..

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Dünün en güzel haberi: Tebrikler başkan Büyükakın !..

Sosyal medya hesaplarından kendisine ulaşan çocukların çağrısına “Çocukların istediği malzemeler en kısa zamanda ulaştırılsın” talimatıyla cevap veren büyükakın, bir kez daha eğitmenliğini öne çıkardı. Güzel bir ders verdi. Kartepe İlçesi Arslanbey Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a sosyal medya hesaplarından ulaşarak spor malzemeleri istemişti. Çağrıyı gören Büyükakın, “Çocukların istediği malzemeler en kısa zamanda ulaştırılsın” talimatı verdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da gerekli malzemeleri temin ettikten sonra, çocukların yanına gitti. İstedikleri malzemelere kavuşan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Haberin öyküsü özetle şöyle:

Kartepe İlçesi Arslanbey Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Ali Emengen arkadaşlarıyla futbol oynamayı çok seviyordu. Mahallenin çocuklarının oynayacağı bir yer vardı, fakat boş arazinin kaleleri, çocukların da topları ve formaları yoktu. Çocuklar bir araya gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi. Arkadaşları adına konuşan 13 yaşındaki Ali Emengen, Kocaelispor’a destek veren Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, ondan futbol kaleleri, futbol topu, forma ve maç sonrası dinlenecekleri piknik masası istedi.

Ve sonrası malum…

Başkanı Büyükakın’ın adına çocuklara istedikleri malzemeleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürü Barış Çoban ulaştırdı. Barış Çoban’a Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve Tribün Lideri Haluk Bozo eşlik etti.

Tabii işin geleneksel yönü de unutulmadı… İstedikleri malzemelerin gelmesine çok sevinen çocuklar, Spor Şube Müdürü Barış Çoban, Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve Tribün Lideri Haluk Bozo, Mustafa Güler ve Bedirhan Er’in yer aldığı takımla maç yaptı. Maç sonunda çocuklar Başkan Büyükakın’a sevgilerini tezahüratlarla gösterdi…

Söylenecek tek şey var:

Helal olsun Tahir başkan !..

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

KONUŞAN FOTOĞRAF:

Hocam hiç kusura bakma. Bu bir hazırlık maçı, ,biz de ligde hakeme itiraz hazırlığı yapıyoruz, idare et…

GÜNÜN SÖZÜ:

“Milli takımın başına ille de yabancı hoca gelecekse, benim Alman pasaportum da var."

-YILMAZ VURAL-