Kiralık daire sayısı düştü

Hükümet, vatandaşın ev alabilmesi için geçtiğimiz dönemde muazzam kolaylıklar sağladı. Kredi faizleri tarihinin en düşük oranını gördü. Vade 10 yıldan 15 yıla çıkartıldı. Bir yandan ödeme takvimi bir yıl ötelendi. Bu sayede Kocaeli’de binlerce ev satıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle üniversiteler de diğer okullar gibi eğitime ara verdi. 1 Eylül dense de üniversitelerin yüz yüze eğitim yapma durumu yok. Bilindiği gibi üniversite yurtları karantina alanları olarak kullanılıyor.

Bu iki etkene rağmen Kocaeli’de kiralık ev sayısı hayli az. 14.983 adet konutun satılık olduğu ilimizde, kiralık daire sayısı 2 bin 956 olarak görünüyor.

80-90 bin öğrencinin bulunduğu ilimizde, üniversitenin yüz yüze eğitime geçmesinin ardından ciddi bir barınma sorunu ile karşı karşıya kalacağız.

Üniversite kampüslerinin bulunduğu İzmit, Kartepe, Körfez, Kandıra ve Karamürsel’de ise kiralık daire sayısı bin 270. Anlaşılan ilimize gelecek olan öğrencilerin barınmasının sağlanması için yeni yurt binalarına acilen ihtiyaç var…

Orhan Tanış , Karamürsel-Gebze hattı için anket yapıyor

Gölcük’ten kalkıp, Değirmende, Karamürsel ve Altınova’dan, Osman Gazi Köprüsü’nü kullanarak Gebze, Çayırova ve Marmaray’a yolcu taşıyan Hat 700, beklenen talebi görmedi. Fikrin mimarı CHP’li Orhan Tanışda, yolcu sayısının az olmasının nedenlerini araştırmaya başladı. Büyükşehir Meclisi Grup Başkan Vekili olan Orhan Tanış, sosyal medya hesabından bir anket başlattı. İşte Tanış’ın o anketi…

“Bildiğiniz üzere Osman Gazi Köprü geçişli 700no’lu hat, 1 Temmuz’da seferlerine başladı.

Bu konuda belirlenen fiyat;

Tam 25 TL, indirimli 20 TL, öğrenci 15 TL ve 7/24 kağıt bilet 25,75 TL olarak belirlenmişti.

Aradan iki aya yakın zaman geçti.

Ancak yeteri kadar doluluk sağlanmadığı görülüyor.

Bu konuda hangi makul fiyat yolcu sayısını artırır,

Ve vatandaşların bu hattı tercih etmesini sağlar?

Düşüncelerinizi ve fiyat önerilerinizi değerlendirmeye ve yolcu sayısını artıracak makul fiyatı tespit etmeye çalışıyorum.

Bunların ışığında Büyükşehir’e öneride bulunmayı düşünüyorum.

İlgi ve bilginize…

Ömer Uçar’a tebrik ziyaretleri sürüyor

Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı seçilen Ömer Uçar görevine başladı. Uçar, şu sıralar tebrikleri kabul ediyor. Son olarak Kocaeli Konya Çamlıcalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Yazar ve yönetimi tarafından ziyaret edilen Uçar, il kongresinin ardından iade-i ziyaretlere başlayacak.

Halim Dedeoğlu, tatilini balık tutarak geçiriyor

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, kısa bir tatile çıktı. Şehrin yoğunluğundan uzaklaşıp kafa dinlemek için Balıkesir’e giden Dedeoğlu, burada gününü balık tutarak ve dinlenerek geçiriyor. Bu arada elindeki balıklara baktığımızda, Dedeoğlu’nun iyi bir avcı olduğunu anlamak zor değil.

Bu sene fındık hasadı yüz güldürüyor

Kandıralı fındık üreticileri, ürünlerini toplamaya başladı. Genelde mevsimlik işçi sıkıntısı yaşayan üreticiler, ellerindeki imkanlarla mahsullerini toplamaya koyuldu. Bu yıl fındık, bereketiyle geldi. Üreticilerin yüzü gülüyor ama bakalım fındığın taban fiyatı da üreticiyi güldürmeye yetecek mi?

Sultan Baba Türbesi’ndeki tarihi hamam restore edilecek

Gölcük Örcün Sultan Baba Türbesi’ndeki tarihi hamam binası restore edilecek.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından, Örcün Sultan Baba Türbesi'ndeki tarihi hamamın restorasyonu,projenin onaylanmasından sonra, Kocaeli Valiliği ve Gölcük Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşecek. Bir hafta içerisinde onarım ihalesi yapacak.

Firmalar olmayan araçlarının reklamlarını yapıyor

Covid -19 nedeniyle sıfır araç satışı neredeyse durdu. Bayilerin bir kısmında tek tük araç bulunabiliyor ama büyük bir bölümünde bırakın satmak için, test sürüşü yapmak için bile araç bulunmuyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen araç firmaları ise özellikle sosyal medya kullanılarak kampanya duyuruyor. Olmayan aracı kampanya ile satmak isteyen bayiler ise tüketicinin tepkisine neden oluyor.