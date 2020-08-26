Topal mollalar…

Yıl 1920.

“Topal Molla” lakabıyla tanınan biri, Afganistan’da bir tekke kurar.

Üç yıl içinde 200 bin müridi olur.

1925’te krala karşı ayaklanma başlatır. Bir yıl boyunca Afganistan’da kan gövdeyi götürür. Kral Emrullah Han, ülkeyi terk etmek zorunda kalır. Kral ülkesinden ayrılırken, Afgan sınırına geldiğinde yanına bir adam sokulur ve çok güzel konuştuğu Urduca’sıyla sorar;

“Beni tanıdın mı? Ben Topal Molla’yım. Afganistan’daki görevim bitti, İngiltere’ye dönüyorum.”

Sarıklı ve sakallı Topal Molla, sakalını kesmiş, sarığını atmış, İngiltere yoluna koyulmuş.

Bir İngiliz ajanı, Afganistan’da “İslami Darbe” yapmıştı!

Afganlı Müslümanlar bu iğrenç oyunun farkında değillerdi!

Thomas Edward Lawrence;

İngiliz asker, diplomat ve arkeolog.

1910 yılında İstanbul’a geldi. Sonra, Suriye, Filistin ve Mısır’ı gezip, İslam adetlerini öğrendi. Arapça ve İslami bilgiler üzerine özel eğitim görmüştü. Arap giysileri içinde O’nun bir “İngiliz Ajanı” olduğuna kimse inanamazdı!..

1916-1918 arasında Arap Ayaklanması, Sina ve Filistin Cephesi gibi olaylarda Osmanlı’ya karşı Arapları kışkırttı!

Bu iki örnek bile, “İngiliz Emperyalizmi’nin Osmanlı’ya ve İslam coğrafyasına nasıl tuzaklar kurduğunun somut örnekleridir.

Daha sonra, Ortadoğu’nun petrol kaynaklarını ve bu ülkeleri yönetmelerine izin verdikleri kukla yönetimlerin gayrı meşru servetlerini kontrol için, İngiltere ve ABD, benzeri casuslarını kullandı ve yararlandı.

Usame Bin Ladin, Şeyh Nazım ve Fethullah Gülen, hemen akla gelen diğer örneklerdir!

Şeyh Nazım’la ilgili somut örnek olay ise şudur;

Kıbrıs için, Emperyalist güçler, “çözüm” niyetine “ANNAN PLANI”nı dayatılmaktadırlar.

Referandumdan bir ay önce, zamanın başbakanı ile Şeyh Nazım’ın ABD temsilcisi Kaddumi, ABD’de Beyaz Saray’da buluşturulur! Ne konuşular bilinmez! (Milliyet Gazetesi’nın bu olayı yansıtan kupürü arşivimdedir!)

Referandum’dan bir gün önce Şeyh Nazım, bir basın toplantısı düzenler ve der ki; “Annan Planı’na evet demek rahmani, hayır demek şeytanidir. Evet deyin!”

Emperyalizm, “din adamı kılıklı maşalarını” böyle kullanır!”

Tıpkı zamane hizmetkarları Fethullah’ı kullandıkları gibi!

Fethullah Gülen, işte bu üstün hizmetleri nedeniyle Türkiye’ye iade edilmiyor ve edilmeyecektir de…

Şu gerçek unutulmamalıdır;

Emperyalizm, halkının çoğunluğu Müslüman ülkelerde, “Müslüman kılıklı tetikçilerini” kullanır! Çünkü, bu ülkelerde halk, dinini öğrenmek için kutsal kitabını okuyup anlayamaz ve “Din bezirganlarının” yalanları ile dinini öğrendiğini sanır!

Emperyalizm, Ortadoğu’nun petrol zengini ve “stratejik önemi” olan ülkelerini güçsüz kılmak ve işbirlikçilerini yönetimde tutmak için bugün de aynı kirli oyunu oynuyor!

Örneğin; Ortadoğu ülkelerinde yönetim erkini elinde tutan yöneticilerin halklarından çaldıkları büyük servetler ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde mülk ve nakit olarak saklanmaktadır.

Bu servetler uğruna ABD’nin en büyük silah müşterileri bu ülkelerdir.

Bu ülkeler, ABD’nin küresel çıkarlarına hizmet için İSRAİL ile gizli ya da aleni İŞBİRLİĞİ içindedirler! ( Son örnek BAE-Birleşik Arap Ülkeleri arasındaki anlaşmadır!)

SONUÇ;

İslam ülkelerinde halk “cahil bırakıldıkça” ve “yalanlarla beslendikçe” bu emperyalist oyunlar sürüp gidecektir!