Partilerin “30 Ağustos” duruşu

Bugünlerde bir “kısıtlama” veya bir “yasaklama” kararı açıklanırken, söze hep aynı klişeleşmiş ifadeyle başlanıyor:

“Pandemi süreci göz önüne alınarak…”

Eğer bir yönetici, bu ifadeyle söze başlamışsa, bilin ki arkasından mutlaka “kısıtlama” veya “yasaklama” gelecektir.

Bu arada şunu da belirteyim…

Son günlerde “yasaklama”nın adı, artık “kısıtlama” oldu.

Yasaklamıyoruz, kısıtlıyoruz…

O “kısıtlama”nın içine bakın, her şey “yasak”!

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Geçenlerde, yine aynı ifade kullanılarak bir yasaklama daha geldi.

“Pandemi süreci göz önüne alınarak”, bu defa da “30 Ağustos Zafer Bayramı”nın kutlanmasını yasakladılar.

Kutlanacak da, işte öylesine…

Yasak savmak için…

Geçen yıllardaki kutlama konseptinden çok uzak!

“Pandemi süreci göz önüne alınarak” 30 Ağustos yasaklandı ya…

Şimdi bir de “pandemi süreci göz önüne alınmaksızın” yapılan açılışlara, kutlamalara bir bakalım!

“Pandemi süreci göz önüne alınmaksızın”…

*Ayasofya’nın müze kısmı 350 bin kişiyle ibadete açıldı mı, açıldı…

*Malazgirt Zaferi’nin 949. Yılı nedeniyle bir hafta boyunca Ahlat’ta festival yapıldı mı, yapıldı…

*15 Temmuz’la ilgili TBMM’de anma töreni olsun, külliyede yüzlerce şehit ailesiyle yemek olsun, 81 ilden gelen sporcuların demokrasi nöbeti tutması olsun, bütün illerde anma törenleri düzenlendi mi, düzenlendi…

Fazla uzatmaya gerek yok, pandemi sürecinde yöresel, bölgesel ve ulusal çapta kaç kutlama, kaç anma toplantısı yapıldı, şöyle gözünüzün önüne bir getirin.

Sayın bakalım, kaç anma, kaç kutlama yapıldı.

O anma ve kutlamalarda “pandemi süreci göz önüne alınmıyordu” da, iş ulusal bayramımız “30 Ağustos”u kutlamaya gelince mi, akıllarına “pandemi” geldi.

Yoksa virüsün de mi, Cumhuriyet ve Atatürk’le sorunu var?

İyi oluyor, iyi…

Ben alınan karara şaşırmadım.

Neden şaşırayım ki, iktidar kendi yolunu çoktan çizdi, kendi safını çoktan belli etti.

Alınan bu yasaklama kararı, iktidarın (AKP ve MHP) Cumhuriyet ve Atatürk’le ilgili duruşunun tescili mahiyetinde.

Böyle günler, partiler için sınav günleri.

AKP ve MHP, tutumunu ortaya koydu.

30 Ağustos’un kutlanması yasaklandı…

CHP de tutumunu açıkladı.

CHP’li bütün belediyelere, “Pandemi kurallarına dikkat ederek 30 Ağustos’u en anlamlı şekilde kutlayın” talimatı gönderdi.

İYİ Parti’den daha ses yok.

HDP’nin kutlaması da zaten beklenemez.

Diğer küçük partilerin tutumu bakalım ne olacak?

İyi oluyor, iyi…

Türkiye yol ayrımına yaklaştıkça, herkes yönünü belli ediyor.

“Müjde” ve “umut” iyi de…

Geçen hafta “müjde” ve “umut” sarhoşluğu içindeydik.

“320 milyar metreküp doğalgaz bulduk” açıklaması, kimilerimize “sevinç çığlıkları” attırdı, kimilerimizin de umutlarının yeşermesine neden oldu.

Gerçekleri bilen kimilerimiz için de bu “müjde” açıklaması bir anlam ifade etmedi.

Vatandaş, önce bugünü düşünüyor.

Bugün “cebine girene” ve “cebinden çıkana” bakıyor.

Bugünkü “doğalgaz gerçeğimiz” ne?

Dünya doğalgazı kaça kullanıyor, biz kaça kullanıyoruz?

Öyle rakam filan vermeyeceğim.

Şöyle anlatayım…

Dünyada doğalgaz fiyatları şu anda 1990’lar seviyesinde.

2005 yılı fiyatlarının yaklaşık yedide birinde.

2018 Kasım ayının yarısında…

Dünyada fiyatlar dibe vururken, doğalgaz fiyatı “yüksek oranda artan” tek ülke Türkiye!

Doğalgaz bizde lüks…

Doğalgaz faturaları bizde el yakıyor…

Ama doğalgaz diğer ülkelerde üzerinde fazla konuşulmayan sıradan bir ürün!

Biz doğalgazı Avrupa ülkelerine göre neden pahalıya tüketiyoruz, asıl bunun üzerinde duralım.

Vatandaşın, bugünü düşünmekten yarını düşünecek hali yok!

Şu FitchRatings’e çok kızıyorum, çok!

Sanırım sizler de kızıyorsunuzdur.

Sanırım ülkemizde kızmayan yoktur.

Nasıl kızılmaz?

“FitchRatings” dediğimiz uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu…

Yani, iktidardakilerin ifadesiyle bizim baş belamız.

Şimdiye kadar onca başarılara imza attık…

Ekonomide nice zaferler kazandık…

Dış güçlerin bütün planlarını altüst ettik…

Bütün saldırıları püskürttük…

Ama bir defa dahi olsun Fitch’in bize “olumlu” bakmasını sağlayamadık.

Notumuz, hep olumsuz, hep kırık!

En son…

Tam “müjde”nin açıklandığı gün…

Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulmuşuz…

Ülkemizi yönetenler, “Dünyanın eksenini değiştiriyoruz” diye sevinç çığlıkları atıyor…

Fitch tutmuş, Türkiye’nin “BB-“ seviyesindeki kredi notunu teyit ediyor, görünümünü de “durağandan negatife” çeviriyor.

Olacak şey mi bu?

Sevincimiz kursağımızda kaldı.

Yani bulunan 320 milyar metreküp doğalgazın bir anlamı yok mu?

Neymiş?

Döviz rezervlerinde azalma varmış…

Neymiş?

Döviz kuruna müdahale ediliyormuş…

Neymiş?

Krediler ve cari açık hızla artıyormuş…

Biz böyle bilmiyoruz.

Bizim yöneticilerimiz böyle söylemiyor.

Siz bizi bizden daha mı iyi bileceksiniz?

Bu nedenle Fitch’e çok kızıyorum, çok!

Dereye ev yap, ölen ölsün, sonra da “kader” de!

Bu bizim mayamızda var.

Hiçbir zaman suçu üstlenmeyiz.

Özeleştiri yapmayız.

Başımıza gelen her felakette suçu başkasının üzerine atarız.

Giresun’daki “sel felaketi” olayı…

Felaketin merkezi, DERELİ İlçesi…

İlçenin adına dikkat edin, Dereli.

Yani “dere üzerine kurulan” bir ilçe…

Geride “vadi” var, vadinin ortasından akan dere denize ulaşıyor, vadi ile deniz arasındaki dere yatağının üzerine ilçe kurulmuş.

Şu akla, mantığa bakın!

Sen suyun akacağı yeri işgal etmişsin, sonra da suçu “çok yağan yağmura” ve “toprağın doymuş olmasına” atıyorsun.

Dere yatağına ilçe kurulmakla aslında “felakete davetiye” çıkarılmış.

Dereli’de 9 kişinin cesedine ulaşıldı, 7 kişi kayıp.

Suçlu kim?

Suçlu ortada yok.

Suçlu, kader!

Her zaman olduğu gibi…