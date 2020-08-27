Bu numaraya dikkat 0535 229 12 67

İzmit Belediyesi bir açıklama yayınlayarak, Belediye ve Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in adını kullanıp kentimizde faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri ile iletişim kurmak suretiyle yardım, para, burs ve bağış gibi isteklerde bulunan dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

İzmit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada; “Son günlerde İzmit Belediyesi, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye başkan yardımcılarının isimleri kullanılarak 0535 229 12 67 numaralı telefondan kentimizde faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri ile iletişim kurmak suretiyle yardım, para, burs ve bağış gibi isteklerde bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak yazıda belirtilen telefon numarası ve başka bir telefonla aranarak bu tür taleplerde bulunulan vatandaşlarımızın dolandırıcılara karşı uyanık ve duyarlı olmaya çağırıyor, bu tür olaylara maruz kalınması durumunda şikâyetlerini mutlaka belediyeye ve adli mercilere bildirmelerini önlemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ata Sitesi’nden 100’üncü müşterisine sürpriz pasta

Körfez ilçesinde Türköz İnşaat tarafında yapımı devam eden Ata Sitesi, satışlarına başladı. Kısa bir süre önce satışa sunulan dairelerin 100’üncüsünü satın alan Ebru Taşyürek için bir sürpriz hazırlandı. Firmanın geleneksel olarak gerçekleştirdiği 100 müşteri etkinliği önceki gün Ata Sitesi’nin satış ofisinde yapıldı. 100’üncü müşteri olan alan Ebru Taşyürek için hazırlanan pasta kesildi.

Karamürsel’de “Taş Ocağına Hayır” paneli düzenlenecek

Yarın Karamürsel Kızderbent Mahallesinde yarın saat 11.00’da “Taş Ocağına Hayır” toplantısı yapılacak. Kızderbentliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde Prof. Dr. Orhan Kural’ın katılımıyla düzenlenecek olan konferansta, taş ocaklarının çevreye olan zararı konu edilecek. Herkese açık olan konferansa Tüm ilçe sakinlerini davet eden dernek başkanı Evren Demirsoysal, konuyu çok önemsediklerini belirtiyor.

Bozkurt Uslu, Körfez’den ayrılmıyormuş

Son yapılan yerel seçimlerde belediye CHP’den belediye başkan adayı olan ancak ittifak nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kalan Bozkurt Uslu, o günden beri Körfez’den hiç kopmadı. Uslu İlçedeki tüm etkinliklere katılmaya gayret ediyor. Vekillerle birlikte ziyaretler yapan Uslu, Körfez’de kendini belli bir seviyeye çıkarttığı görünüyor. Öyle ki önümüzdeki dönem Bozkurt Uslu, yeniden aday adayı olacağa benziyor.

Servis araçları denetimi devam ediyor

Kocaeli Servis Araçları Odası, emniyet güçleriyle birlikte Darıca’da korsan servis denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde evrakı eksik olan ve korsan olarak servis taşımacılığı yapar araçlar trafikten men edildi.

Karantina altındaki hanelerin ihtiyacı gideriliyor

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Sirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Sokak da uygulanan karantina da yaşayan Kartepelileri yalnız bırakmıyor. Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulmasından bu yana örnek alınan hizmetler üreten Alo Evlat Sağlık Kulübü, Şirinsulhiye Mahallesi Ömerağa Mahallesi’nde uygulanan karantina da yaşayan Kartepelileri yalnız bırakmıyor. Ekipler sokak sakinlerinin bütün ihtiyaçlarını gideriyor.