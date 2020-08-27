Şehrin göbeğinde Kocaelispor atkılı sahte taraftarlardan taciz ve basına saldırı

Önceki akşam saatlerinde, Tramway kafenin önündeki tramway yolundan, inşaatı hala bitirilemeyen Yeni Cuma Camii’nin köşesine geçtim…

Ağaçların arasında bir bayan, sanıyorum birini bekliyor…

Telaşlı ve elinde sürekli telefon var…

Yanına iki kişi yaklaşıyor…

Ellerinde birer Atatürk kartpostalı var…

Ayakta zor duruyorlar…

Alkollü değil, resmen haplılar…

Kadına bir şeyler sorup, zorla kartpostal satmaya çabalıyorlar…

Kartpostalları, eline zorla tutuşturmaya çalışıyorlar ve bu arada da taciz ediyorlar…

Kadın ‘İstemem’ diye feryat ettikçe zorluyorlar…

Bu olay kentin göbeğinde oluyor…

Geçtiğimiz hafta da, gazetelerin yazdığı gibi, tam da aynı yerde, Kocaelispor panosu ortadan kırılmış ve koparılmıştı…

Bu olay da tam o panonun arkasında cereyan ediyor…

Kadına yardımcı olmak istiyorum…

Çevre biraz tenha…

Zaten orası sürekli karanlık olan bir nokta…

Bu tiplerden daha önce de vardı oralarda…

Kocaelispor kaşkolları, formaları ile sigara ve para istiyorlardı, insanların üzerine yürüyerek…

Takımı da rezil rüsva ediyorlardı, Hodri Meydan’ı da…

***

Bir kültür varlığımızın dibinde, kentin eğlence merkezi göbeğinde böyle bir olay yaşanması, kent asayişi açısından son derece önemli ve tedirgin edici…

Doğa ve hayvan polisi görevde de, iki ayaklı hayvanlara kim bakacak ?..

Neyse, olaya geri dönelim…

Ben kadına yardımcı olacağım derken, bu kez beni itip kakıyorlar…

Gazeteciyim diyorum, mesleğimi de belirtilerim ama, mesleğimizi bile lağım gibi kokan ağızlarına alarak basıyorlar küfrü…

Kadıncağız bana teşekkür ediyor, bu haplı ve alkollü tipler hızla uzaklaşıyor, kadının eşi de geliyor ve olay orada bitiyor…

Ben tesadüfen olay yerinde bulunmasam, kadına ne yapacaklar belli değil…

Yürüyüş Yolu’nda dilenen küçük çocuklar, Devlet Hastanesi Dere Ağzı’nı mesken tutan sahipsizler tehlike saçıyor…

Yarın bir gün bu çocuklar büyüyecek ve çete olacaklar…

İzmit tıpkı New York Sokakları haline gelecek…

Amerika meraklılarını bilmem ama…

Ben geleceğimizden endişeliyim…

Dünyanın en küçük kentinde bir büyük facia geliyor…

Uyarmadı demeyin…

Ve o çevredeki masum gençlerin eğlenmek ve sohbet emek için gittikleri kafeleri sıkı denetleyin…

***

Maça taraftar almak büyük risk… Çünkü taraftar dediğin tezahürat yapar…

Haber şöyle: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçlara kısıtlı sayıda seyirci alınacağını duyurması ile ilgili olarak, “Tezahüratsız bir maç düşünülemeyeceğine göre maske kuralına da uyulmayabilir. Bu da sonuçta virüsün yayılımı açısından bir risktir” dedi.

Bu köşeden bas bas bağırdık…

Lig maçlarını oynatamazsınız diye…

Allah’tan 2.v ve 3.lig oynatılmadı…

Yoksa çok sayıda virüslü taraftar ve futbolcumuz olacaktı…

Allah Korudu…

Haberin devamı şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye’de futbol müsabakalarının Ekim ayından itibaren stadyum kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınarak oynanacağını açıkladı. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bu kararın çok sıkı önlemler alınarak ve özellikle önemli maçlarda sıkı denetimler alınarak uygulanması gerektiğini söyledi. Futbol maçlarında sadece seyirci olmadığına ve kalabalık konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine değinen Kayıpmaz, “Futbol Federasyonu, maçların stadyumların kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirciyle oynanması kararını aldı. Ortalama bir stadyum kapasitesinin 30 bin olduğunu düşünürsek, bu yalnız 10 bin seyirci demektir. Stadyumlarda sadece seyirciler de yok. Durum böyle olunca özellikle önemli maçlarda stadyumların çevresinde, stadyuma ulaşım yolları ve araçlarında bir kalabalık olacağı öngörülebilir. Bunun önüne geçmek için de sıkı önlemler alınmalıdır. Stadyum kapılarında giriş ve çıkışlarda yaşanacak yoğunlaşmaların da önüne geçilerek tek tek giriş ve çıkış yapılmalıdır. Maçlara seyirci olarak gelen insanlar ortak tuvalet ve lavaboları kullanmak durumunda kalacak. Bu nedenle temizlik önlemleri en üst seviyede olmalıdır. Tezahüratsız bir maç da düşünülemeyeceğine göre, maske kuralına da uyulmayabilir. Bu da sonuçta virüsün yayılımı açısından bir risktir” şeklinde konuştu…

***

Aklın yolu bir…

Aklın yolu bilim…

10 yıldır Süper Ligi bekliyoruz…

Bir yıl daha sabredelim…

2.Lig de bitsin…

1.Lig’de tribünlerde dolu dolu olarak birlikte maç izleriz…

Demiyor muyuz ?..

İnsan sağlığı her şeyden önemli…

KARİKATÜR:

GÜNÜN SÖZÜ:

“Galatasaray’ı sevmeyen ölsün” …

-Ali Tanrıyar (Eski Galatasaray Başkanı)-

KONUŞAN FOTOĞRAF:

FUTBOLCULAR- Arkadaşlar safları sık tutkalım, araya başka futbolcu girmesin, yoksa yedek kulübesini boylarız…