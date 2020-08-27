Kartepe sele hazır mı?

Önce Ordu sonra Giresun’da yaşanan sel felaketi, bizlere dört yıl öncesini hatırlattı. Bugün Giresun’da gördüğümüz tablonun benzerini Kartepe’de de görmüştük. Adapazarı- İzmit yolu sele teslim olmuş, onlarca araç suda sürüklenmişti.

Acısu ve Uzunçiftlik başta olmak üzere birçok mahalle sular altında kalmıştı. İş makinaları ile evler boşaltılarak insanlar evlerinden tahliye edilmişti. Kartepeli birçok vatandaş, çaresizliğin getirdiği büyük travma ile karşı karşıya kalmıştı. Kimi ev eşyasını kimisi de işyerini sel sularına teslim etmişti. Kısa sürede toparlanma olsa da izleri uzun süre silinmemişti. O günden sonra yağışların da bir anda felakete dönüşebileceği gerçeği ile yüzleşmiştik.

Yağmur damlalarının rahmet olduğu kadar, önlem alınmadığında ne tür sıkıntılar doğuracağını öğrendik. Tüm bu gerçekleri bilerek bundan sonrasını planlamalı ve ona göre adım atmalıyız. Mevsimler değişti diyerek bahanelere sığınmaya, bunun adı felaket diyerek kolaycılığa kaçmayalım. Önce tedbir, sonra tevekkül gerçeğini aklımızdan çıkartmayalım. Meteoroloji bilimi çok gelişmesine rağmen bazen onların da öngöremedikleri olaylar da yaşanabiliyor. Anlık gelişmelerle birlikte beklentinin çok ötesinde yağış gelebiliyor. Bir ayda yağması beklenen yağış bazen bir günde bile yağabiliyor. O yüzden yapılacak en önemli iş tedbirli davranmak olmalı.

Daha da önemlisi bu tür afetlere önceden yakalanmamak adına hazırlık yapmak gerekiyor. Sıradan vatandaşın da burada dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor elbette ama özellikle yerel belediyelere bu konuda büyük görev düşüyor. Yağışların olmadığı şu günlerde yapılması gereken ne varsa zaman kaybına uğramadan yapılmalı. Mazgalların temizlenmesi, dere yataklarındaki yapılaşmanın önüne geçilmesi, altyapının ihtiyaca cevap verebilecek yeterlilikte olması gibi önlemler şimdiden alınmalı. Kimse yeniden bu tür sıkıntılar yaşansın istemez ama her türlü olasılığa karşıhazırlıkların da yapılması gerekiyor! Çünkü selin bıraktığı izler öyle kolay kolay silinmiyor…

Petrol müjdesine farklı bakış!

Balıkları ürkütmeyin!

Faturaya yansımaz!

Gemide Türk olmayan çok kişi var!

10 yıl önce de gaz bulunmuştu!

Yine seçim yatırımı!

Gazı çıkartırken depremi tetiklemeyin!

Gaz maz yok, sadece gaz alınıyor!

Bunları yazan, çizen ve konuşan insanlar var. Bunlar, dış basında çıkmış haber başlıkları değil. Ne diyelim, bu olaya bile siyasi bakanların ciddi olarak tedavi görmeye ihtiyaçları var! Bu kadar sağlıksız düşünce yapısı, her şeye karşı muhalefet tarzı hiç normal bir insanın göstereceği davranış değil, olamaz da…

Doğuya bir ilçe daha mı geliyor?

Geçenlerde kulağıma geldi. Aslı astarı nedir bilmiyorum ama gerçekleşirse hiç de fena olmaz… Senaryo ya da konuşulanlara göre,Kartepe ilçesi ikiye ayrılacak. Karpuz gibi ikiye mi bölünecek yoksa, belli bir hat mı çizilecek belli değil ama bir şekilde bir ilçe daha içinden çıkacağı konuşuluyor. İlçe kurgusunun bu şekilde yanlış olduğunu vatandaş yıllardır konuşuyordu. Şimdilerde ise bu konu farklı yerlerde daha doğrusu ilgili yerlerde tartışıldığı dile getiriliyor. Ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama gelecekle alakalı enteresan düşüncelerin bu tür ortamlarda dile getirildiği kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Bakalım bu konuşmaların arkasından nasıl bir gerçek ortaya çıkacak. Bekleyip göreceğiz…