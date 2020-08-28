Kocaelispor tarih koridoru ve yürümeyi bile bilmeyen bir minik dilenci…

Merhaba dost !..

Selam yoldaş !..

Aleyküm selam gardaş !..

Allah’a emanet ol !..

Ülke masmavi denizlerden, kıpkırmızı gün batımından, sapsarı gün ağırmasından, yemyeşil dağlardan, ovalardan, yemyeşil dolara evrilirken, açılım projeleri kaçılım haline gelirken, deve kuşu misali başını kuma gömüp, kıçını açıkta bırakan insan haline getirilen yurdum insanı, elin parasıyla evine girerken, dolarları çevreye göstermekten hala haz duyuyor…

HHH

Çarşıda dolaşıyorum…

Sokaklar hınca hınç dolu…

Türkçe yazan bir tane tişört olmadığı gibi, yollarda son model otomobiller boy gösteriyor…

Hepsi de kapitalist düzenin üretimi araçlar…

Daha çok…

Daha büyük…

Daha yüksek…

Daha lüks…

Ustanın ‘Memleketimden insan manzaraları’ satırları geliyor aklıma…

‘Cep delik, cepken delik, kevgir misin be kardeşlik’ diyor bir kulağımda da bir başka Garip ustası şair…

Kocaelispor’un tarih koridorunda belki de 20’nci kez turlarken, panoları tek tek okuyorum…

Eserlerin bir çoğu bana ait ve alın teri var ama, bir tanesinde bir satır ismim bile yok…

Egolarımla kedimi yükseltirken, bir yanda ayakları çırılçıplak Suriye’li bir bebek (çocuk değil, yürümeyi bile tam öğrenememiş), dileniyor…

Sokakların hal-i pür melâli bu…

En traji-komik sahne ise 1 milyonluk ciplerden uzanan ellerdeki 3-5 madeni parayla bu çocuklara yapılan “İyilik”in dayanılmaz hafifliği…

(Kaptan Berkay Samancı ve Kocaelisporlu futbolcular, bir ara uğrayın bakalım şu Suriyeliler kampına…

***

Ötelere giden dava adamları, sizin oralarda yemyeşil cennetler var belki ama…

Burada yemyeşil İngilizce yazılı cennetin tapu senetleri gırla gidiyor…

Artık bu kapitalist dünya düzeninde “Maşallah” herkes aynı dili konuşuyor…

‘Amerikan İngiliz-CHE’si…

Ferhat Uzun, haydi bununla da ilgilen, yine tebrik edeyim !..

Dünkü köşemde bir kadına tacizde bulunan yeşil-siyah kaşkollu, haplı, tabir-i caizse kafası bir milyon iki (Çakma Kocaelisporlu) kişi, camiaya da leke sürdü…

Herkesin gözü önünde, ellerinde Atatürk kartpostallarıyla, kadına alenen tacizde bulundu…

Kocaeli basınına da ağza alınmayacak küfürler etti…

Bu kişilerin taraftarlar arasında olduğuna inanmıyorum…

Panonun kırılmasındaki hassasiyet gibi, bu konuda da Ferhat Uzun’un hassasiyetini bekliyorum…

KARİKATÜR:

GÜNÜN SÖZÜ:

Bu da bir meslek. Çimler büyüyor, kuşlar uçuyor, dalgalar kıyıya vuruyor. Ben de insanlara vuruyorum.

-MUHAMMED ALİ-

KONUŞAN FOTOĞRAF:

Arkadan formayı tutup çekeni gördüm ama, formayı çekip de çıkaranı ilk defa görüyorum…