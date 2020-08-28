İlimizde “Okulum Temiz” belgesini ilk alan İSU Anaokulu oldu

Pandemi döneminin en çok konuşulan konularından biri de okulların durumu. Bazı veliler okulların yüz yüze eğitim yapmasını isterken, bazıları da okulların uzaktan eğitime devam etmesini istiyor. Ancak zorunlu olarak çocuklarını okullara göndermesi gereken aileler büyük sıkıntı içerisinde.

Yeni dönemde kreşler hizmet vermeye devam ediyor. Böylelikle çalışan aileler bir nebze olsun rahatlıyor. Artık okullarda hijyen en önemli ayrıcalık haline geldi. Bu yüzden de “Okulum Temiz” belgelendirme sistemi uygulamaya konuldu. İlimizde de bu belgeyi ilk alan İSU Anaokulu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla “Okulum Temiz” belgelendirme programı başlatılmıştı.

Kocaeli genelinde ilk “Okulum Temiz” belgesini “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” kapsamında gerekli şartları sağlayan İzmit İSU Anaokulu aldı.

Tüm okullar “Okulum Temiz” belgesini almak üzere çalışmalarını tamamladı. Millî Eğitim Bakanlığı ve TSE tarafından yetkilendirilen tetkik heyeti denetlemelere başladı.

Denetimler sonucunda okullarımıza “Okulum Temiz” belgesi verilecektir.

Bu çalışmalar öğrencilerimizin en ideal hijyen ortamında sürdürmeleri için ivedilikle tamamlanmakta. Kıza sürede pek çok okul bu belgeyi almış olacak.

Aşure günü nedir?

Aşure günü de her yıl, Muharrem ayının 10. gününde idrak edecek şekilde anılır. Bugün kazanların kaynayacağı ilk gün. Aşure ayının ilk günü olan bugün de, birçok evin mutfağından, o eşsiz lezzetin kokusu yayılacak.

Peki Aşure günü nedir?

Muharrem ayının 10.günü Aşure Günü olarak kabul edilir. Hicri takvime göre bu tarihte önemli olaylara şahitlik yapılmıştır. Hz. İsa ve Hz. Musa'nın bugünde doğduğu, Hz. Nuh'un gemisinin bugünde Cudi dağına oturduğu ve müminlerin bu günde kurtulduğu gibi pek çok önemli olayın yaşandığı bilinir. Bu yıl 29 Ağustos 2020 tarihine denk gelen Aşure günü nedir? Aşure günü neler olmuştur?

Aşure günü nedir? Aşure günü neler olmuştur?

Muharrem ayının 10.günü, 29 Ağustos 2020 tarihi Aşure Günü olarak idrak edilecek. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan bugünde her sene birlik beraberlik mesajı verilir ve aşureler yapılarak dağıtılır. Peygamberlerin hayatına dair yaşanan önemli hadiseler bu ayı daha da özel hale getirmektedir. Peki; aşure günü nedir?

Aşure günü neler olmuştur?

Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Kelimenin de Arapça'da on sayısıyla aynı yani "aşr" kökünden geldiği bilinmektedir. Bugün önemli olaylara şahitlik yapmıştır.

Aşure günü neler olmuştur?

Hz. Nuh'un gemisinin bugünde Cudi dağına oturduğu ve müminlerin bu günde kurtulduğu-Hz. Musa ve kavminin Aşura gününde Firavun'un zulmünden kurtulduğu-Hz. İsa ve Hz. Musa'nın bu günde doğduğu.Bunlardan bazılarıdır.

Muharrem Ayı içerisinde bulunan aşure günü, İslam inancında büyük öneme sahiptir. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde her sene tekrarlanan ve birlik beraberlik için önemli bir gündür.Aşure Günü, ayrıca Aşura Günü olarak da bilinir.Paylaşmanın güzelliğinin, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure geleneği yüzyıllardır devam etmektedir. İslam alemi açısında pek çok önemli olayın gerçekleştiği bir gün olması sebebiyle, önemini kaybetmemektedir.

MUHARREM AYI ÖNEMİ

Muharrem ayında pek çok önemli olay meydana gelmiştir. Peygamberlerin hayatına dair yaşanan önemli hadiseler bu ayı daha da özel hale getiriyor. Özellikle bu ayda Kerbela olayının olması sebebiyle, yas ayı olarak da anılır.

AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'daYezid'in Ordusu tarafından katledilir. Bunun yanı srıa Aşure günü gerçekleştiği rivayet edilen bazı olaylar şöyle;Duaların büyük bölümünü Allahüteâlâ, Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü gerçekleşmiştir.Aktarılana göre, tarihte bugün insanlık ve İslam tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Hz. İbrahim'in aşure günü dünyaya geldiği ifade edilir. Hz. Musa ve kavmi, Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuştur. Hz. Nuh'un gemisi, Cüdi Dağı'na Muharrem'in onunda oturmuştur.Hz. Aişe'den aktarılan bir rivayete göre, cahiliye döneminde Kureyşlilerin de aşure gününü kutladıklarından; Kabe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilir.Yaşanan mucizeler sebebiyle aşure günü bir sevinç, mutluluk ve kutlama günü olarak da kutlanmaktadır.

Dilovası’na kütüphane…

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Dilovası'nda yapılması planlanan kütüphane için, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Edip Bingöl, Özel Kalem Müdürü Recep Karakoç ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Yılmaz ile birlikte mevcut binalarda incelemelerde bulundu. Uygun yerin bulunmasının ardından Dilovası’na bir halk kütüphanesi yapılacak…

Ayşe Hemşire, lösemili çocuklar için şiir kitabı yazdı

Aslen Erzurumlu olan ve 10 yıldır da Kocaeli'de görev yapan hemşire Ayşe Altay’ın “Sensizlik Kokuyorum” isimli ilk kitabı internet sitelerinin satış noktalarında satılmaya başlandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'nde görev yapan 27 yıllık hemşire Ayşe Altay 'Sensizlik Kokuyorum' adlı şiir kitabının kendisine ait gelirini lösemili çocukların tedavisinde kullanılması için bağışlayacağını ve çocuklara merhem olmak istediğini belirtti. Ayşe Hemşireyi canı gönülden tebrik ediyorum.

Sevim Deren’den anlamlı hediye

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle. 500 adet Atatürk fotoğrafı olan anahtarlık yaptırdı. Bu anahtarlıkları vatandaşlara dağıtan Deren, “30 Ağustos önemli bir gün. Bu önemli yıl dönümümüzü pandemi nedeniyle layıkıyla kutlayamıyoruz. Bu yüzden bu sene Atamızı bu şekilde anıp, hatırlatmak istedim” dedi. Kandıra’da aynı zamanda Eczacı olan Sevim Deren, eczaneye gelen müşterilerine de bu anahtarlıklardan hediye etti.

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