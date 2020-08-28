30 Ağustos unutulmaz

Her ulusa kolay kolay nasip olmaz,Büyük Zafer’in 98'inci yılındayız.

30 Ağustos 1922 bir ulusun birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun zaferle taçlandığı gündür.

Günlerce gizli ve her türlü ince taktikler hesaba katılmak sureti ile hazırlıkların sonucunda Büyük Taarruz ile düşman perişan edilmiştir.

Afyon'dan İzmir istikametine kaçan düşman kuvvetleri her yeri yıkarak, yakarak enkaza çevirmişlerdir.

“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir” diyen Atatürk 30 Ağustos Zaferi ile hedeflerini gerçekleştirmiştir. Ordumuzun önünden canlarını zor kurtaran düşman kuvvetlerinin büyük bir bölümü imha edilerek denize dökülmüştür. Üst derecedeki komutanlar esir alındı. Başkomutan Trikupis, 2’nci Kolordu Komutanı Dighenis, 4’üncü Tümen Komutanı Dimaras bunlardan birkaçıdır.

Bu esir komutanlara misafir muamelesi yapılarak tarihi dersler verilmiştir.

Yunan komutan İzmir'in işgali sırasında Türk Bayrağını çiğneyerek kin ve nefret örneği sergilemişti. Düşmanın temizlenmesi, denize dökülmesi sonucunda Yunan bayrağı yere serilerek Atatürk tarafından üzerine basılması isteniyor.

Ulu Önder bayrağı yerden kaldırarak bayrak bir ülkenin onurunu simgeler diyerek tarihi bir ders veriyor.

30 Ağustos yoktan var oluş ve dirilişin sembolüdür. Hangi şartlar oluşursa oluşsun bu eşi ve benzeri olmayan zafer günü ilk yılların heyecanı ve bilinci içerisinde kutlamalıyız. Ülkemizin her karışı kan akıtarak geriye alındı.

Birkaç kitaba sığmayacak yaşanan o kadar anılar ve olayları bir makaleye sığdırmak mümkün değildir.

30 Ağustos sadece bir kurtuluş günü değil, aynı zamanda dahiyane bir strateji ile düşmanın alt edildiği gündür.

Atatürk Büyük Taarruz'da düşmana öyle bir taktik izledi, öyle bir tuzak kurdu ki düşman ne yapacağını şaşırdı.

Düşmanın savunma hattı çok güçlüydü. İngilizler savunma hattına o kadar güveniyordular ki Türkler bu savunma hattını 6 ayda geçerse 6 günde geçmiş sayabilirler diyordu.

Atatürk Çanakkale'de olsun, 30 Ağustos'ta olsun hep ordusunun başında oldu.

Düşmanı ikilem içine bırakarak, taktikleri ile şaşırtıp yanılttı.

Komutanlarına Büyük Taarruz planlarını açıklama gayesi ile yapılan gizli toplantılarda bile düşmanı birlikler arası futbol turnuvası duyurusu yaparak yanıltıldı. Bu ince taktiklerden haberi olmayanların ağır eleştirilerine hedef olunmaktaydı.

Azerbaycan Büyükelçisi İbrahimovAbilov ile görüşerek bir davet vermesi isteniyor. Büyükelçilerin davetli olduğu geceye Atatürk'ün de katılacağı duyuruluyor.

O gece Atatürk'ün rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağı anons ediliyor.

Ama gerçekte Atatürk komutanları ile toplanıp Büyük Taarruz’un planlarını görüşmekteydi.

Buna benzer taktikler ile düşman yanıltılmıştır.

30 Ağustos Zaferi’ni asla unutmayıp unutturmamalıyız.

30 Ağustos direncin, inancın, bilincin, birlik ve beraberliğin sonucunda kat kat üstün teknoloji ile donatılmış düşman kuvvetlerinin yenildiği milli zafer günümüzdür.

Tüm Ulusumuza Kutlu Olsun.