Geçtiğimiz hafta Giresun sel felaketi yaşadı. Bunun tek nedeni kısa zaman içinde düşen yoğun yağış değil. Çünkü bu tür yağış, dünyanın her tarafında sel tahribatına neden olmaz. Olayın asıl nedeni topoğrafik yapıya uyumsuz yerleşim, havzadaki doğal ormanların tahribi ve derelerin normal akımlarının engellenmesidir.

Son yıllarda neden, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kısa zamana sığan, çok yoğun yağışlar olmaktadır? Nedeni bellidir; Küresel İklim Değişikliğine bağlı olarak bütün dünyada ortalama hava sıcaklığında olan artış.

Küresel bazda bütün dengeleri bozarak dünyayı felakete doğru götüren bu artışın sebebi biz insanlarız. Doğal şartları hiç dikkate almaksızın yaptıklarımız yüzünden, Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Diazotmonoksit (N2O), Klorofluorkarbon gazlar (CFC) ile Troposferik ozon (O3) gazlarının havadaki konsantrasyonu anormal derecede arttı ve artmaya devam ediyor. Bilim dünyasında “sera etkisi” denilen bir olay var: Özellikle bu gazların bir tür sera örtüsü konumunda dünya atmosferinde oluşturduğu tabaka, kızılötesi ışınları (yerden geriye akseden güneş ışınları) yakalayıp dünya yüzeyine yeniden aksettiriyor. Ancak bu gazların artışı sonucu yoğunluğu artan tabaka, ışınların her geçen gün daha fazlasını tekrar geriye döndürmekte ve hava sıcaklığı küresel olarak fazlalaşmaktadır. Bu gazlar içinde, hava sıcaklığını arttırmada %61 pay ile karbondioksit başroldedir.

Karbondioksitin bu yüksek payı nedeniyle, olayın farkına varan ülkeler, bu gazın artımını özellikle orman alanlarını koruyarak ve çoğaltarak frenlemeye çalışıyor. Bu gazın günümüzdeki seviyesi 370 ppm düzeyinde. Şimdiye kadar belirlenmiş en küçük değer 180 ppm olduğuna göre toplam artış %100’ü geçmiş durumda. Süregelen artış ritmine göre 2030-2050 yılları arasında 600ppm seviyesini göreceğiz. Dünyanın ortalama sıcaklığı (+15 derecedir) 18-20 dereceye kadar yükselecek. Şu dehşet rakama bakar mısınız? İnanmayacaksınız ama yakın bir gelecekte, özellikle yazın öyle sıcaklar olacak ki Akdeniz ve Güney Ege’de yazlığı olanlar oraya yazın değil, kışın gidecekler. Zengin Araplar acaba neden Doğu Karadeniz bölgemizde araziler ve evler satın alıyorlar!

Ben daha önce de yazmıştım: Bilim insanları küresel hava sıcaklığının artışı nedeniyle daha 70’li yıllarda, denizlerden buharlaşmanın artacağını, bu nedenle özellikle topoğrafik yapıya bağlı olarak belli yerlerde çok yoğun yağışlar olacağını belirtmiştir.

İşte Doğu Karadeniz Bölgemizde olan budur. Bu tür yağışlar, küresel ısınmadaki artışa bağlı olarak her yıl kesin olarak daha da çoğalacaktır. Daha da büyük zararlara neden olacaktır.

Giresun’da olan tahribatın son derece büyük olmasının ana nedeni yağış suyunun tamamına yakınının yüzeysel akışa geçmesidir. Çünkü havzadaki ormanların tahribi ve betonlaşma yağış suyunun toprağa geçişini önlemektedir. Toprağın alabildiği su miktarı öncelikle geçirgenliğine ve sahip olduğu rutubet şartlarına bağlıdır. Ormanlarda, ölü örtü (yıllarca düşen yapraklar, dallar, kozalak vs gibi meyvelerin çürüyerek oluşturduğu tabaka) sünger gibi özel yapısı sayesinde yağış suyunu büyük oranda bünyesine alabilmekte ve bu da yüzeysel akışı frenlemektedir. Bir örnek verelim; İsviçre'de yapılan ölçümlerde 10 cm kalınlığında bir su tabakasının tarla toprağında 95 dakikada, o tarlaya bitişik orman toprağında 5 dakikada süzülüp çekildiği belirlenmiştir. Ancak şunu untmayın ki fındıklık alanları, bu açıdan doğal ormanın yerine koymak mümkün değildir.

Yağış suyunu tutan yok!.. Dere yataklarında binalar… Siz kime ve neye güveniyorsunuz?

Kesinlikle unutulmamalıdır ki Küresel Isınmada süregelen artışa bağlı olarak özellikle Karadeniz Bölgemizde her yıl, kısa zaman içinde düşen yağış miktarı artacak, sel tahribatlarının önü alınamayacaktır.

Görün artık bu gerçeği…

Kaynak:

a) La foret privée francaise et revue forestiére europeenne.Mars-Avril 1977

b) Nottola B., Eccher dall’Eco A., 1989. L! albero, l’uomo e l’ambiente. Cellulosa e carta. 1989. No 6