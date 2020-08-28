Doğalgaz mı kurtaracak bizi, yoksa akıl-fikir mi?

Garip bir milletiz.

Daha müjdesini duyar duymaz, doğalgaz parasını yemeye başladık.

Herkeste bir gevşeme…

Ortada “fol yok yumurta yok”, doğalgazı çıkarmış ve köşeyi dönmüş gibi hesap kitap yapmaya başladık.

*İşyerleri ve konutlarda doğalgaz faturaları düşecek…

*Cari açığımız azalacak…

*“Cari fazla” vermeye başlayacağız…

*“Dünyanın ekseni” olacağız…

*Her şey bizden sorulacak…

Daha neler neler…

Tıpkı “petrol zengini ülkeler” kafası!

Geçenlerde, bu ülkelerin acınacak halini yazdım.

Petrol var, ama akıl-fikir yok.

Petrole güvenip, yan gelip yatıyorlar…

Akıl-fikir olmayınca da, aklı ve fikri olan ülkeler gelip bunları “ham” ediyorlar.

“Petrol zengini” ülke olup da kalkınmış, uygar, huzur içinde yaşayan bir tane ülke gösterebilir misiniz?

Geçenlerde Taha Akyol sordu, “İran mı, Japonya mı?” diye.

Siz bu örneği çoğaltın.

Irak mı, Almanya mı?

Suudi Arabistan mı, Fransa mı?

Birinci sıradaki ülkeler petrol zengini, ikinci sıradakiler ise “akıl-fikir, bilim ve teknoloji” zengini!

Size sorsak, siz ne dersiniz?

Türkiye; İran, Irak, Suudi Arabistan gibi petrol zengini mi olsun, yoksa Japonya, Almanya, Fransa gibi “akıl-fikir, bilim ve teknoloji” zengini mi?

Çok büyük petrol ve doğalgaz rezervi bulan bir ülke, kolaylıkla İran olur, Irak olur, Suudi Arabistan olur.

Ama bir Japonya olmak, bir Almanya olmak, bir Fransa olmak zordur.

Japonya, Almanya, Fransa olabilmek için…

*”Bilimsel eğitim” lazım…

*”Yaratıcı düşünce” lazım…

*”Endüstriyel zihniyet” lazım…

*”İş disiplini” lazım…

*”Ekonominin bilimsel yönetimi” lazım…

*”Teknoloji üreten merkezler” lazım…

*”Ülke kaynaklarının çok iyi kullanılması” lazım…

*”Liyakat” lazım…

*”Demokrasi” lazım…

*”Sağlam bir hukuk düzeni” lazım…

*”Ülke ve ülkü birliği” lazım…

Zengin petrol ve doğalgaz yatakların vardır, “Petrol zenginiyim” diye övünürsün, ama yukarıda saydığım özelliklerin yoksa, dünyada yine söz sahibi olamazsın.

Unutmayalım!

Ülkelerin kurtuluşu petrol ve doğalgazda değildir.

Tekrar edeyim, ülkeler; akıl ve fikirle, bilimsel eğitimle, yaratıcı düşünceyle, endüstriyel zihniyetle, üretimle, disiplinli çalışmayla, ekonomiyi bilimsel yönetmekle, ülke kaynaklarının iyi kullanılmasıyla, liyakatle, demokrasiyle, sağlam hukuk düzeniyle ve ülkü birliğiyle kurtulabilir.

Petrol ülkeleri, “petrolden başka bir şeyleri olmayan” fakir ülkelerdir.

Unutmayalım…

Bizi “doğalgaz” değil, “akıl-fikir, bilim ve teknoloji” kurtarır.

Doğalgazım var dersin, yarın doğalgazın biter, kıçının üzerine oturursun.

Ama senin akıl-fikir, bilim ve teknolojiyle donanımlı toplumunu kimse dize getiremez.

2.Dünya Savaşı’nda yakılıp yıkılan, yerle bir olan Almanya, nasıl bu hale geldi dersiniz?

Üniversiteleri sayesinde!

Çalışmakla, bilimle, teknolojiyle!

Gül’ün adaylığı da nereden çıktı Allah aşkına?

Bir merkez, döndürüyor dolaştırıyor ikide bir Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığını pişiriyor.

Suni gündem yaratıyorlar.

Topluma gündem dayatıyorlar.

Neymiş, önümüzdeki seçimlerde “millet ittifakının çatı adayı” olacakmış.

Bırakın Allah aşkına!

Gül’ün neresini tartışıyorsunuz ki?

Tartışılacak bir tarafı mı var?

AKP geleneğinden gelen, AKP geleneğinin bütün özelliklerine sahip bir isim.

Kökeni; Milli Türk Talebe Birliği’ne ve Suudi Arabistan-ABD ortaklığında kurulmuş RABITA örgütüne dayanır.

Yani, “siyasal dinci”dir.

Hatırlayın, cumhurbaşkanlığı döneminde, ABD casusluk örgütü FETÖ’nün ulusal ordumuza ve aydınlarımıza kurduğu kumpası seyretmedi mi, onlara destek vermedi mi?

AKP ile FETÖ arasında çıkan iktidar savaşını önlemek için, gazeteci Fehmi Koru’yu ABD’ye Fethullah Gülen’e gönderen kim?

Bu kadar yeter mi, daha sayayım mı?

Şu “Abdullah Gül” olayını artık kapatalım.

Yok mu bir başkası?

Merkeze bağlı “takviye kuvvet”…

Ülkemizde ilginç şeyler oluyor.

Polisimiz var…

Jandarmamız var…

Bekçimiz var…

Gerektiği zaman ordumuz var…

“Yok yetmez” dediler, Ankara ve İstanbul’da direkt İçişleri Bakanlığı’na bağlı “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” kuruyorlar.

Bununla ilgili “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” çıktı bile.

Neden böyle bir “takviye kuvvete” ihtiyaç duyuldu, bunun topluma açıklanması lazım.

Neden korkuluyor?

Bu neyin hazırlığı?

Hak, hukuk, adalet…

*”Aklı öldürürsen, ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde, millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün, adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün, devlet de ölür.” FATİH SULTAN MEHMET

*”Haksızlığı her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur.” AHMET HAMDİ TANPINAR

*”Bir yerdeki haksızlık, adalet için her yerde tehlikedir.” MARTİN LUTHER KİNG