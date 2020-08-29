Evlerin içinde yetişebilen, çiçekleri güzel kokulu saksı bitkileri

Bazı saksı çiçekleri, sırf güzel ve gösterişli yaprakları için yetiştirilirler. Bazıları, güzel ve ilgi çekici çiçekleri için yetiştirilir; bazıları ise çiçeklerinin güzel kokulu olmalarından dolayı yetiştirilirler. Bu yazımda sizlerle evlerimizde yetiştirebileceğimiz güzel kokulu çiçeklerin bazılarını paylaşacağım.

Bu çiçeklerin başında ilk akla gelenlerden biri, Ful (Gardenia) çiçeğidir. Ful bitkisinin çiçeği beyaz renkli, sıkı katmerli ve hoş kokulu çiçekleri ile bulunduğu yerin havasına kuvvetli bir yasemin kokusu veren saksı çiçeklerindendir. Ayrıca çiçekleri uzun süre üzerinde kalmaktadır. Funda, dere kumu, kestane toprağı aynı ölçülerde karıştırılmasından hasıl olan harçlı topraktan hoşlanır. Kışın bulunduğu yerin sıcaklığı 10 - 15 dereceden aşağı düşürülmemelidir. Sulama suyunun az kireçli olmasına dikkat edilmelidir. Dal çeliği veya kökten ayırma yapılarak çoğaltılır.

Ayrıca; esas ismi Frezya (Fresia) olan halk arasında “arpa çiçeği” denilen bitkinin de çiçekleri, çok güzel kokuludur. İlkbahar’da erkenden çiçeklenen frezya, oda ve salonları süsleyen soğanlı saksı çiçeklerindendir. Çiçekleri beyaz ve sarımtırak renklerde olup hoş bir kokusu vardır. Soğanları, sarımsak dişi iriliğindedir. Kesme çiçek olarak da vazolarda uzun süre dayanır. Sarı renkli bahçe toprağına bir miktar iyi çürümüş gübre, funda, kum karıştırılarak hazırlanan harçlı toprağı sever.

Çiçeğin kıt olduğu kış aylarında çiçek almak için soğanları Eylül ayında dikilir. Orta boy saksılara, istediği toprağa beş veya sekiz adet soğan, üç santim derinliğinde gömülür. Saksılar, aydınlık; fakat serince bir yere konur. Toprağı kurudukça su verilir. Ocak - Şubat aylarına doğru sıcaklığı daha yüksek olan bir yere kaldırılır. Uzayan çiçek ve yaprak saplarının yatmaması için yanlarına saplanan ince çubuklara bağlanır. Çiçeklerini savdıktan sonra sap ve yaprakları sararmaya yüz tuttuğunda, soğanları topraktan çıkarılır ve kuru kum içerisinde saklanır. Frezya bitkisi, ana soğanın yanlarında beliren ve gelişen yavru soğanların ayrılmasıyla çoğalır.

Bir başka güzel kokulu çiçekleri ve aynı zamanda sarılıcı dalları olan saksı bitkisi mum (Hoya) çiçeğidir. Çiçek verimi, bitki yaşlandıkça artar. Küme şeklindeki çiçekleri Temmuz - Ekim ayları arasında meydana gelir. Pek kısa, kalınca bir sürgünün ucunda meydana gelen çiçek demeti, yeniden sürgün verme yeteneğine sahip bulunduğundan çiçeklenmesi geçince koparılmamalıdır. Erken çiçeklenmesi için fazla büyük ve geniş olmayan saksılara dikilmelidir. Kışın bulunduğu yerin sıcaklığı 10 veya 14 dereceden aşağı düşürülmemelidir. İlkbahar ve Yazın 15 veya 20 derece sıcaklıktaki aydınlık ve serince yerlerde bulundurulmalıdır. Kışın az, Yazın haftada 2 veya 3 kez su verilir. Sarılıcı dalları saksı toprağına sokulan ince çubuktan hereklere bağlanır. Çiçek goncası göstermeye başladığında saksının yeri ve durumu değiştirilmez. Ağustos - Eylül aylarında çelikleme yapılarak çoğaltılır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...