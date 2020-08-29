30 Ağustos Büyük Zaferi ve sonuçları

Bugün 30 Ağustos, Büyük Zafer’in 98’inci yıldönümü. Türk Milleti’ne kutlu olsun. 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taarruz, İngiliz kurmaylarının; “Türkler bu mevzileri 6 ayda aşabilirlerse 6 günde aştık diye övünsünler” dedikleri mevzileri Kahraman Mehmetçikler 6 saat gibi kısa bir zamanda aşarak 27 Ağustos’ta Afyon’u ele geçirmişti. Her yönden atılgan bir şekilde sürdürülen taarruz düşman kuvvetlerini Dumlupınar’da çember içine aldı. Başkomutan M. Kemal Paşa 400 bin kişinin çarpıştığı bu büyük meydan muharebesini bizzat idare etmiş ve düşmanın 12 Tümeni çember içine alınarak imha edilmiştir. İzmir istikametinde çekilmeye çalışan bazı düşman kuvvetleri de Başkomutanın verdiği; “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emri ile takip harekâtı başlamış ve çekilmeye çalışan Yunan kuvvetleri de esir alınmıştır.

Çekilen kuvvetler içinde Yunanlıların 1’inci kolordu komutanı General Trikopis Tümen komutanları ve karargahı da esir alınmıştır. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa Gn. Trikopis’i Başkomutanın yanına getirmiş, M. Kemal paşa onu bir misafir gibi karşılayarak; “Üzülmeyiniz General, askerlerin bir harp talihi vardır. Bazen bu talih ters tecelli edebilir. Siz görevinizi yaptığınıza vicdanen emin misiniz?” diye sorunca, Gn. Trikopis; “Sizin güney bölgeden asıl taarruzu yapacağınızı anlamıştım. Yunan Ordusu Başkomutanı Gn. Hacı Anesti’ye İhtiyat kolordusunu da emrime vermesini istedim ancak kabul ettiremedim.” Demiştir.

M. Kemal Paşa; “Siz ihtiyat kolordusunu emrinize alabilirdiniz, çünkü Başkomutan siz olmuştunuz” deyine şaşıran Gn. Trikopis “Nasıl olur” demiştir. Başkomutan M. Kemal Paşa, Yunan Kralı Konstantin’in telgrafını gösterince Gn. Trikopis adeta dona kalmıştı. İşin aslı şöyle idi; Türk Taarruzu başlayınca Yunan Kralı Konstantin, Hacı Anesti’yi görevden azletmiş ve Trikopis’i Anadolu’daki Yunan Ordusunun Başkomutanı yapmıştı. Ancak, 25 Ağustos gecesi düşmanın gerilerine düşen Türk Süvari Kolordusu tarafından Afyon-Uşak yolu kesildiği ve Yunan telgraf merkezleri de elimize geçtiği için Yunan Kralının gönderdiği telgraf Gn. Trikopis’e ulaşmadan M. Kemal Paşa’nın elinde idi.

Gn. Trikopis, heyecanla M. Kemal Paşaya sordu: “Siz hangi birliğin komutanısınız, tümen komutanı mısınız, kolordu komutanı mısınız? Rütbeniz nedir?

M. Kemal Paşa; “Ben Başkomutanım” deyince, Gn. Trikopis hayret ederek,

Bizim Başkomutanımız Hacı Anesti İzmir’de, cepheden 400 km. uzakta, kral ise 1000 km uzakta Atina’da, siz ateş hattında en öndesiniz. Ayrıca bana gelen kralın telgrafı da sizin elinizde, mağlubiyetimizin sebebini şimdi daha iyi anladım” demiştir. Yunan Ordusu’nun hatalarını harita üzerinde bir taktik dersi gibi veren Başkomutan M. Kemal Paşa, Gn. Trikopis’e; “Bir isteğiniz var mı? Diye sormuş. Gn. Trikopis “Eşim Büyük Ada’da, hayatta olduğumu bildirirseniz, çok memnun olurum.” Demiştir. M. Kemal Paşa Yunanistan Büyükelçiliğine telgraf çektirerek Gn. Trikopis’ in misafirimiz olduğunu bildirmiştir.

Türk Ordusu 9 Eylül 1922 günü halkın çılgın gösterileri ve sevinç gözyaşları içinde İzmir’e girmiştir.

Başkomutan İzmir Limanı’nda bulunan bütün yabancı gemilere, 1’inci Ordu Komutanı (Sakallı) Nurettin Paşa’nın ısrarlı teklifine rağmen ateş açtırmamış 15 Mayıs 1919’da İzmir işgalinden sonra Ege bölgesine adalardan ve Yunanistan’dan getirilen 1 milyon kadar Rum’un tahliye olmasını sağlamıştır.

Büyük Taarruz, Türk Tarihine altın harflerle yazılan büyük bir Zaferdir. Bütün dünyada yabancı harp akademilerinde hayranlıkla incelenmektedir. Büyük Taarruz’ dan sonra 11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi yapılmış, Trakya tek kurşun atmadan teslim alınmış, İstanbul’dan işgal kuvvetleri çıkarılmıştır.

Askeri zafer, büyük siyasi sonuçları da getirmiştir. 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması ile Yeni Türk Devleti’ni bütün dünya kabul etmiştir. 30 Ağustos Zaferi ve Zafer Haftası Yüce Milletimize kutlu olsun.