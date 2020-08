HES kodu olmayan, Büyükşehir’e giremeyecek

Pandemi dönemini hassas bir süreçle yönetmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha etkili bir mücadele için “Pandemi ile mücadele Komisyonu” kurdu. İlk toplantısını yapan kurul, alınması gereken tüm tedbirleri aldı.

28 Ağustos’ta toplanan kurulun aldığı kararlar şöyle;

1. Sağlık Bakanlığının E-Nabız uygulaması üzerinden kronik rahatsızlığını belgeleyen çalışanlarımızın idari izinli sayılması, birimlerin idari izinli personelin hizmetine ihtiyaç duyulması halinde sadece uzaktan çalıştırılması gerekmektedir.

2. Gebelik durumu bulunan personelden 24. hafta ile 32. hafta arasında olanlar idari izinli sayılacak, personelin hizmetine ihtiyaç duyması halinde sadece uzaktan çalıştırılacaktır. 32. haftadan itibaren hiçbir suretle gebe personel çalıştırılmayacaktır.

3. Açık alanda çalışan sosyal mesafe kuralını uygulama imkanı bulunan birimlerde ve kapalı alanda 4 m2 alana bir çalışan düşecek şekilde normal çalışmaya devam edilmesi, sosyal mesafe kuralına uygun olmayan yerlerde ise uzaktan veya dönüşümlü çalışma modeline geçilmesi esastır. Uzaktan ve dönüşümlü çalışma Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Sekreterin onayıyla, İSU Genel Müdürlüğünde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayıyla, İştiraklerde Genel Müdür onayıyla yapılacaktır.

4. Birim amirleri, ihtiyacı karşılayacak seviyede asgari sayıda personel bulundurmak kaydıyla birimlerindeki personelle ilgili planlamayı yapmaya yetkilidir. Bu planlamanın en az haftalık yapılması esastır.

5. Hizmet binası girişlerinde vatandaşların ve çalışanların HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra giriş işlemleri yapılacaktır.

6. Kurum içerisinde çalışma alanlarında COVİD-19 temasını engellemek adına personelin zaruri haller dışında çalışma alanlarını terk etmemeleri, belediye personelinin hiçbir suretle maskesiz belediyeye ait alanlarda bulunmaması mesafe ve temizlik kurallarına uyulması esastır.

7. Vardiyalı çalışılan birimlerde, vardiyalar arası personel geçişlerinin yapılmaması esastır.

Toplu kullanıma açık olan çay ocakları dinlenme ve sigara odaları kapalı tutulacaktır.

Gölcük İlçe Jandarma Binası bitmek üzere

Gölcük Şirinköy Mahallesi Kervansaray Camii yanında bulunan bölgede 20 Mart 2020 tarihinde ihalesi yapılan ilçe jandarma komutanlığı binası bitme aşamasına geldi. Ekim ayının bitmesi planlanan jandarma binası 3 kattan oluşuyor ve 2 bin 640 metrekare kullanım alanı var.

Denizciler boş durmuyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve meclis başkanı Kürşat Bal, her fırsatta Kocaeli’nin ve Türkiye’nin, denizcilik konusunda daha hedeflerine ulaşması için gayret gösteriyor. Bu ilkeyle her fırsatı değerlendiren DTO Kocaeli Şubesi, yönetimiyle ve meclisiyle her ay yeni bir çalışma ortaya koyuyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ı, kıyı yapıları ve tersaneler genel müdürü Halil Yıldız’ ı, genel müdür yardımcısı Güven Duran’ ı, daire başkanı Salih Tan’ ı ziyaret eden ekip, bakanlık düzeyindeki denizcilere, Türkiye ve Kocaeli de deniz ticaretinin gelişimi ile ilgili fikirlerini aktardılar. Karşılıklı fikir paylaşımında bulunan denizciler Türkiye’nin bu sektörde hak ettiği yere geleceğini vurguladılar.

Demirciler Konağı’nı merak ediyor musunuz?

Gebze Demirciler Köyü'nde bulunan konak, 19. yy. Osmanlı mimarisinin en başarılı örneğidir. İçindeki kalem işi bezemeler ve mimari üslup açısından Kocaeli ilindeki tek örnek olma özelliğine sahiptir. Üç katlı yapının taban alanı yaklaşık 190 metrekare. Yapının zemin katı ahır, samanlık ve kiler olarak kullanılıyordu. Üst katlarda ise 4 oda ve 2 sora bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore etti, Demirciler Konağı, şimdi halka açık bir kullanım alanına çevrilecek.

