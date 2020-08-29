Atatürk’e çiçek YASAK!

Bugün 30 Ağustos ZAFER BAYRAMI…

Bayram kutlamalarında, Atatürk anıtlarına izin verilmiş olan siyasi parti ve kuruluş çelenklerinin dışında VATANDAŞLARIN çiçek koymaları yasaklanmış!

Yasak Valilikler tarafından Kaymakamlıklara bildirilmiş.

Büyükşehir mezarlılarda temizlik yapmış, mezarlık ziyaretleri için Belediye otobüslerine ücretsiz seferler düzenlemiş ama;

Halkın, vatandaşın Atatürk anıtına çiçek koyması YASAK!

Bu yasak neyin nesi?

Bu yasağı hak etmek için Atatürk ne suç işlemiş ki?

İşte Atatürk’ün suçu:

Haklarında idam fermanı çıkarılan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Yunan askerine karşı büyük bir mücadele veriyorlardı. Birliklerin sürekli geri çekilmesi umutsuzluğu işte “Bitti” denilen yerde taarruza geçen bir ordu “Tükendi” denilen yerde şahlanan bir millet olduğumuzu gösterdiler.

Varlıklarını ve her şeylerini o muhteşem zafere borçlu oldukları bilincini taşıyan yurttaşlar, 30 Ağustos günü, başta Büyük Başkomutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anacaklarını belirtiyorlar.

Malum zihniyet tüm çabalarına rağmen, Başkomutanlık meydan muharebesi için Çanakkale’dekine benzer efsaneler üretiyor.

O yıllarda tarihi yarımadada hiç ağaç olmamasına karşın “Ormanlardan aslanlar çıktı ve düşmana saldırdı” diyor kısacası Çanakkale’de Mustafa Kemal’i yok sayan bu zihniyet, ne yaparsa yapsın Atatürk’ün varlığını ve muharebe dehasını inkar edemiyor.

O nedenle Mustafa Kemal’i ve 30 Ağustos’u unutup, başka bir tarih yazmaya çalışıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun…