Kent futbolu, siyasi kavgaya kurban gitmemeli

Kocaelispor siyaset-üstü bir kurumdur…

Kentin birçok alt yapı sorunu varken, siyasi kavga ne kadar anlamsız ise aynı şekilde kentin önemli bir kurumu ve tanıtım yüzü olan, markası olan Kocaelispor da öyledir…

Sokaktaki Ayşe teyze, Hasan amca, sizin siyaset kavganıza değil, evine gelen hizmete bakar…

Siyasi kavga, onlara hiçbir şekilde hizmet üretmez…

Dikkat edin, rekabet demiyorum, kavga demiyorum… İkisi de ayrı şeylerdir…

Kocaelispor da öyle…

Kocaelispor ve diğer profesyonel takımlar üzerindeki siyasi kavgalar, en başta kulübe zarar verir…

Önceleri her şey güzel gider (Tıpkı 2008’deki Kocaelispor gibi), sonra kavga tribünlere sıçrarsa, muhatap bulamazsınız, amatöre kadar inersiniz…

Kentimizin ve hatta dünyanın dev kartelleri, acaba neden Kocaelispor’a sponsor olmuyor ?..

Bunu bir araştırmak lazım…

Kentin mülki amirleri, onlara neden sponsorluk noktasında özendirici olamıyor…

Kimse belediyenin parasını istemiyor ki…

Sponsor bulmak ise zor olmamalı…

Kayseri’nin, Erzurum’un sanayisi, bizden çok daha mı fazla ve etkili…

Sanmıyorum…

Sadece onlar ülkeye bağlı, bizim dev karteller ise uluslar arası devletlere...

Yani, bu dev firmalar, kentteki, hatta ülkedeki mülki amirleri saymıyorlar, çekinmiyorlar, özendirici bulmuyorlar…

İzmit sokaklarında 5 yaşındaki çocuğa sorsanız, hemen eliyle işaret edip der ki ‘Amca Kocaelispor’a bu fabrikalardan neden para almıyorsunuz, onlar çok zengin?’…

Ama işte kazın ayağı öyle değil çocuğum…

Zamanında Kocaelispor’un sırtından geçinenler, bu fabrikalardan, Kocaelispor’u alet ederek kişisel zenginliklerini yarattılar ve adamları ‘salak’ yerine koyup, çekip gittiler…

Aynı günde birbirinden habersiz üç yöneticinin ayrı saatlerde Brisa’yan gidip, Kocaelispor için bağış istemesi gibi…

Şimdi uyanan karteller randevu bile vermiyor…

Ve de, hiç korkmuyor…

Belediyeler kulüpleri nereye kadar taşıyabilirler ?..

Rakamlar ortada…

Kocaelispor üzerinden yeni bir dipsiz kuyu açılırken…

Ben uyarımı yineliyorum…

Her adım takip edilsin ve yarın bir gün hesap sorulabilsin !..

Nokta…

Kentin en eski belediyesinin önünde muhabbet tellalları cirit atıyor !..

Kentin merkezi bir tuhaf oldu. 90’lı yıllarda Belsa Plaza’daki telefon kulübeleri ile İzmit Lisesi önündeki kulübeler, fuhuş merkezi haline gelmişti. O zamanlar öyle mobil telefon, internet sitesinden satış yapan pezevenkler ve lavuklar (Lavuk pezevenk yardımcısı demektir) yoktu. Belsa’nın merdiven altındaki telefon kulübelerini (şimdi atm’ler yer alıyor), jetonlu fuhuş iletişim merkezi olarak kullanırlardı. Sonra bu kişiler Çocuk Parkı’na dadandılar…

Şimdi de Belsa Plaza’da, kentin sembol isimlerinden fotoğraf sanatçısı rahmetli Sabri Yalım’ın adı verilen parkın adını kirletiyorlar…

Bizim Ersin Çelebi ile Kocaelispor üzerine Belsa’da sohbet ediyoruz…

Çevrede her yaştan vatandaş var…

Duvarın arka tarafından da oyun gruplarında çocukların çığlıkları hepimizi neşelendiriyor…

Bu arada, pantolona ve gömleğe zor sığdırılmış 40 yaşlarında iki kadın, palyaço gibi boyadıkları suratlarıyla gözümüzün içine bakıyorlar, ben de ‘iş ister’ gibi gözlerine bakıyorum ve tuzağa düşüyorlar…

Amacım kim olduklarını çözmek…

Ne de olsa gazeteciyiz…

Geri dönüp, hemen yanımıza oturuyorlar ve konuşmaya çabalıyorlar…

Bizim Ersin demesin mi ‘Gazetede işler nasıl gidiyor’ diye…

Uyanıp hızla uzaklaşıyorlar…

Durum bu…

Taciz, pano kırılması ve Sabri Yalım Parkı…

Hem de şanlı, şerefli, namuslu belediyenin gözü önünde…

Bu cesarette olanlar çevrede neler yapmaz ?..

İhbar ediyorum…

Teşekkürler Yusuf Aydın bey !..

Tramway Kafe karşısındaki taciz olayını ve pano kırılması olaylarını yaşadıktan sonra o bölgeye ilgi arttı. Yazının okunma derecesi de, sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi…

Kocaeli Asayiş Şube Müdürü Yusuf Aydın bey, yeşil otobüste eve dönerken beni aradı. Son derece kibar ve tam devlet adamı şefkatiyle geçmiş olsun dileklerini iletti. İçim ısındı… Ardından da “Soruşturma başlatıyoruz, sizden de yardım alacağız” dedi. Çok mutlu oldum. 150 yıllık İzmitli bir ailenin ferdi olarak, kendimi önemli hissettim…

Yaşlı bir gazeteci olarak da ruhum okşandı…

Böyle müdürlerimizin artması dileğiyle…

Çapanoğlu olayı benim için kapanmıştırl…

Kendisiyle görüşmedim ama sağdan soldan gele telefonlarla, bir yanlış anlaşılma olduğunu kabul ettim…

Mustafa Çapanoğlu’nun Kocaelispor’a futbolcu verdirmeme olayı yokmuş… Yanıt hakkı vardı ve kendi direkt değil ama, çevredesinkilerle benimle iletişim kurup, hakkını kullandı, durumu aktardı…

Sağ olsun…

O bir efsanedir elbette…

Kulüp başkanı salmamış bizim istediğimiz topçuyu…

Kendi elinde olsa, hemen gönderecekmiş…

Neyse…

Böylece rafa kaldırdım bu olayı…

En azından “Kocaelispor için ben, kim olursa olsun feda ederim ve vazgeçerim” demesi bile bir olgunluktur…

Bu kez sözü geçmemiş ama,ileride akarız… Şu an için düşünmesi yeter…

Hayırlısı olsun bakalım…

KARİKATÜR

KONUŞAN FOTOĞRAF:

FATMA KAPLAN HÜRRİYET: Böyle giderse vallahi sahaya çıkıp, ben forma giyeceğim… Kendimi zor tutuyorum…

Günün sözü:

“Galatasaray’da kaptanlık yaptığım zamanlarda, yazı-tura yapılacağı vakit, hep tura derdim. Varsın Atam’ın silüeti yere değmesin.”

-METİN OKTAY-