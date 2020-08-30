Mart ve nisan tedbirleri geri gelmeli

Korona Virüs tehditti artarak devam ediyor, sayı git gide yükseliyor. Virüsün ilk yayılmaya başladığı günlere geri dönüldü. Yeni vaka sayıları, iyileşen vaka sayılarını geçmiş durumda.

Geride bıraktığımız cumartesi günü vaka sayısı 1549’u buldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39…

Sayıların daha da aratacağı şimdiden belli.

Vatandaşın tedbirli olması öğütleniyor olmasa da bu pek işe yaramıyor.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularıyla ilgili hatırlatmalar yapılıyor, 65 yaş üstünün sokağa çıkmaları sınırlandırıldı, toplu organizasyonlara katılmayın, birbirinize sarılmayın dense de vakaların önüne geçilemiyor.

Daha katı ve zorunlu tedbirlerin alınması gerekiyor. Bunun içinde Türkiye genelinde tedbirlerin alınması, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması gerekiyor.

Kış aylarında daha da artacağı söylenen vaka sayılarının azaltılması için en etkili yöntemin mart ve nisan aylarında uygulanan tedbirler yeniden geri gelmesi.

Normalleşme sürecinde aşırı normalleşen toplum, vaka sayılarının artmasına aldırmadan rutin hayatını sürdürmeye devam ediyor.

Artık konuyu biraz daha ciddiye almak gerekiyor. Aksi halde önünü alamayacağımız vaka sayıları karşımıza çıkabilir.

Saklı Bahçe’den örnek uygulama

Covid-19 ile mücadele kapsamında hemen her gün yeni uygulamalar hayatımıza giriyor. Özellikle vatandaşların toplu halde bir araya gelmek zorunda kaldıkları alanlarda önlemler hat safhada. Bu önlemlere örnek bir çalışma da Gölcük Koray Aldın Parkı içerisinde bulunan Saklı Bahçe Sosyal tesisleri

Bu tesis yeni bir cihazla tüm müşterilerini adeta tepeden tırnağa kontrol ediyor. Tesis, nişan, düğün, sünnet ve açık hava organizasyonlarına katılanlar için tesis girişine otomatik naw20 marka sesli tünel sistemi kurarak otomatik dezenfektan ve sesli ateş ölçümü yapıyor. Tesis işletmecisi Murat Motor, “Zor bir süreçten geçiyoruz vatandaşlarımızın bu zor süreçte dikkat etmeleri gereken en büyük üç madde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralarına uymaktır. Bizde tesis olarak elimizden gelen gayreti ve yatırımı yaparak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. İnsanların en mutlu günlerini sağlık ve güven içerisinde geçirmesi için uğraş veriyorum” dedi.

Kaymakam Canbaba, çarşı pazarı denetledi

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlhan Çınar Alanında kurulan Cuma Pazarında maske ve mesafe denetimi yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın ‘Sağlığımız İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla 81 ilde uyguladığı denetimler kapsamında Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Burhan Demir, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, emniyet görevlileri ve zabıtalarla pazarı gezdi. Burada maske takan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Canbaba, pazarcı esnafı ve vatandaşların maske ile mesafeye dikkat etmesini istedi.

Meyve, sebze ve kuruyemiş tezgahlarını özellikle denetleyen Kaymakam Canbaba, vatandaşların ürünlere dokunmaması gerektiğini vurguladı. Tezgahtarın maskesiz, eldivensiz çalışmamasını bir kez daha hatırlatan Kaymakam Canbaba, tezgahların başında tek kullanımlık eldiven konulmasını istedi.

Ormanya yolu üzerindeki alt geçide yakışan bir çalışma…

Kartepe Uzuntarla’da bulunan Ormanya’nın giriş kısmına yakın olan alt geçitte, Ormanya temalı resim uygulama çalışması yapılıyor, haylide güzel yapıyor. Ormanya Tesisinin ambiyansına uygun şekilde işlenen resimler hem heyecan verici hem iç acıcı. Bugüne kadar şehrin birçok noktasını estetik acıdan zenginleştirmek için resim uygulama çalışması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ormanya yolu üzerinde bu çalışmayı gerçekleştiriyor. Parkın girişine yakın ve D-100 Karayolu altında bulunan alt geçidin bir cephesine parkta bulunan mekanlar, diğer cephesine ise yine Ormanya’da bulunan hayvanların resim figürleri çiziliyor. Mekan çizimlerini bitirmek üzere olan ressamlar, hayvan figürlerini çizerek çalışmayı tamamlayacak.

Salça fiyatı artınca…

Pandimi döneminde gıdaya gelen zam alım gücünün düşmesine neden oldu. En yüksek zammı alan gıda ürünleri arasında da hemen her yemeğe giren salça oldu. Domates cenneti Türkiye’de salça 2 kat pahalandı. Durum böyle olunca, bahçelerdeki kazanlar yeniden kaynatılmaya başlandı. Az merakı olan ve büyük bir kazanı olanlar kendi salçalarını kendi üretmeye başladı. Ercan Tekin’de bunlardan biri. Körfezli Ercan Tekin, pazardan aldığı domateslerle kavanozlar dolusu salça yaptı. Bu salca Tekin ailesine bir yıl yeter.

Günün anlamına yakışır çalışma

Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, esnaflara ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi. Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Göktekin, ’30 Ağustos 1922’de Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde kazanılan bu zafer yeni Türk devletinin diplomatik ve siyasi alanda elde edeceği büyük başarıların temelini teşkil etmiştir. Dumlupınar’da yapılan büyük taarruzla Anadolu topraklarında devam eden işgaller son bulmuş, büyük mücadele 30 Ağustos Zaferi’yle taçlanmıştır. Türk Milleti, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini var gücüyle tüm dünyaya haykırmıştır. Karamürsel Ülkü Ocakları olarak bizlerde bu anlamlı günde vatandaşlarımıza Türk Bayrağı dağıtarak perçinleştirmek istedik” dedi.