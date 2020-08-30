Anlayamadık mı?

Şu tarihsel gerçeğin altını çizelim;

Osmanlı Devleti, bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uzak kaldı, sürekli toprak kaybedip yabancı ülkelere borçlandı, yabancı ülkelere verdiği ekonomik KAPİTÜLASYONLARLA iflas ettiği, 1881 yılından itibaren “Düyun-u Umumiye” düzenine boyun eğdiği ve son olarak, Alman Emperyalizminin tuzağına düşerek 1. Dünya Savaşı’na katılıp yenik düştüğü için emperyalist ülkelerce işgal ve paylaşıma uğradı.

SARAY yönetimi SEVR Antlaşması ile kendi sonunu hazırlarken, Mustafa Kemal ve arkadaşları, Anadolu halkı ile bütünleşip, emperyalist işgale karşı koydu ve kazandı.

30 Ağustos 1922, “Başkumandanlık Meydan Muharebesi” ile kazanılan onurlu zaferin tarihidir.

Bu nedenledir ki, “Saray’ın değil, HALKIN egemen olacağı CUMHURİYET düzeni kuruldu.

30 Ağustos, bir “ULUSAL BAYRAM” olarak kabul edildi.

Öncelikle şu gerçeğin altını çizelim;

Yeniden Osmanlı düzenine dönüş olanağı yoktur!

Osmanlı, bir sülalenin adıdır.

Tarihimizin saygı duyulan bir dönemidir. Ancak, yukarıda belirtilen nedenlerle kendi tarihine kendisi nokta koymuştur. Üstelik, artık “ULUS DEVLETLER” dönemi başlamış, Avrupa ülkeleri bilimsel, teknik ve ekonomik açıdan hızla gelişirken, “ulusal birliğini” sağlayarak “Ulus Devlet” kimliği kazanmışlardır.

Mustafa Kemal de bu gerçeği görerek, onurlu bir mücadelenin gerçek kahramanı olan Anadolu insanlarının artık bir sülalenin “kulları” olarak değil, bir Cumhuriyet’in “cumhurları” yani “VATANDAŞLARI” olarak yaşayabilecekleri bir düzen kurmuştur.

Ancak, Osmanlı sülalesinin “ASALAKLARI” olarak yaşayan, “gelen ağam giden paşam” anlayışı ile, kimi “İngiliz Muhipleri Cemiyeti” ile İngiliz egemenliğine; kimi de Amerika’nın egemenliğine biat edenler, Mustafa Kemal ve Cumhuriyet’e olan “KİN ve ÖFKE” duygularını sürekli büyütmüşlerdir!

Onlar;

“Mustafa Kemal’i ve kurduğu LAİK düzeni er ya da geç yıkmanın” inadı içindedirler!

Onlar;

Cumhuriyet dönemini “90 yıllık reklam arası ve zulüm” olarak görenlerdir!

Onlar;

Rıza Nur’un yalan dolu anılarını “belge” gibi gören, Kurtuluş Savaşı için “keşke Yunan kazansaydı” diyen “Fesli Kadir” gibi Atatürk düşmanlarına inanan ve önünde diz çökenlerdir!

Onlar;

“Laik düzen yıkılacak!”, “Elbet bir gün Anıtkabir’i de yıkacağız” diyenlerdir!

Onlar;

Atatürk’ün yazdığı NUTUK’u “propaganda aracı” olarak görenlerdir!

Onlar;

Ulusal Bayramları şekilsel hale getiren, “ulusal birlik ve bilinci” yok etmeye çalışanlardır!

Onlar;

“T.C.’den, Ulusal Marşlardan rahatsız olanlardır!

Ancak, her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti sonsuza değin yaşayacak ve vatandaşlarını da insanca yaşatacaktır.

Ulusal bayramlar, ulusal onurumuz ve ulus bütünlüğünü sağlayan onur ve umut günleridir.

98. yıldönümünde, ulusumuzun “ZAFER BAYRAMINI” kutluyor, bize bu onuru veren atalarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.