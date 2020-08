Okul yok, masraf çok !

Dün eğitim yılı başladı. Aylardır okulların açılmasını 4 gözle bekleyen, “eğitim eğitim” diye inleyen çocuklarımız ve delikanlılarımız nihayet o hayalini kurdukları uzaktan eğitime başladı.

Hepsinin çok başarılı bir yıl geçireceğine eminim, çünkü ekran karşısında ne öğretile bilecek ki ne sorula bilsin.

Yukarıda yaptığım kinaye bir kurum ya da kişiye yönelik değil. İçinde bulunduğumuz duruma yönelik. Tabi ki Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlükleri ve ilçe müdürlükleri de okulların açılmasını, keyifli bir eğitim öğretim dönemi, başarılı bir sezon geçirmek ister. Ama Covid-19 Pandemisi, ne keyif bıraktı ne de heyecan.

Ruhsuz bir eğitim dönemine başladık. Okula gidemeyeceğini bile bile çocuklarımızı okullara kayıt ettirdik.

KAYIT PARASI

Devlet okulları bu yıl kayıt paralarını biraz yükseltti. Hijyen malzemesi alacağız, yedek personel çalıştıracağız diyen devlet okulları, bu dönem veliyi biraz zorladı.

SERVİS PARASI

Bazı özel okulların servis firmaları, dönemin servis ücretlerini velilerden topladı. Ama neye istinaden topladı. Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını bilmeden, başlasa da öğrencinin haftanın kaç günü okula gideceğini bilmeden, bu parayı nasıl talep ettiler.

KİTAP PARASI

Birde üç beş bin TL tutarındaki kitap ücretleri var. Bu ücretler de velilerden toplanılarak, dönemin ders kitapları öğrencilere satıldı. Kısacası, okul yarın açılacakmış gibi tüm ücretleri toplandı.

SONUÇ

Yüz Yüze eğitim başlamadı, ne zaman başlayacağı da kesin olarak belli değil. Ancak velilerin okul masraflarıyla ilgili bir değişim ya da planlama yok. Problem büyük ama çözümü yok…

KOMSDER ilk yayının çıkarttı

Kocaeli Müzisyenleri, Sahne ve Set Çalışanları Derneği, kentin ilk ve tek sanat bülteninin ilkini hazırladı. Dernek başkanı Doğan Aktaş’ın hazırladığı eser 32 sayfadan oluşuyor. İçerisinde kentimizle ilgili kültürel etkinlikler ve yerel sanatçıların başarılarının da yer aldığı bülten bundan sonra aylık olarak yayınlarına devam edecek.

Müzede 365 Gün

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, “Kültür varlıklarımızın zenginliği açısından özel bir yere sahip olan ülkemiz bu değerlerin niteliklerini barındıran çok önemli bir coğrafyadır. Bu değerlerin sergilendiği ve korunduğu özel alanlardan bir olan müzelerde sadece eserle sergilenmez. Müzeler aynı zamanda eserlerin tedavi edilip hayat bulduğu özel alanlardır. Kocaeli Müzesinde olduğu gibi birçok müzede ve Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarlarında kültür varlıkları restore edilerek gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Kültürel kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak eserlerin korunması sadece kamu kurumlarının sorumluluğu değil her bireyin sorumluluğudur. Saygı ve sevgilerimle. Gayretli ve özverili çalışmalardan dolayı müzemizin kıymetli restoratörü Onur Çoban'a teşekkür ederiz” diyerek müzede 365 günün ne denli önemli olduğuna dikkat çekti.

Ahmet Akçaalan Haber Türk temsilcisi oldu

Bugün Kocaeli Haber İnternet Sitesi’nin sahibi Ahmet Akçaalan, Haber Türk’ün Kocaeli temsilcisi oldu.

Kocaeli’de medya sektöründe birçok başarıya imza atan, gerçekleştirdiği proje ve girişimlerle kendini kanıtlayan Bugün Kocaeli’nin İmtiyaz Sahibi Ahmet Akçaalan, Haber Türk’ün Kocaeli temsilcisi oldu. Sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeyi duyuran Akçaalan, ilk günkü iştah ve hevesle mesleğini yapmaya devam edeceğini ifade etti. Ahmet Akçaalan’ı tebrik ediyor, kariyerinde nice başarılar elde etmesini diliyoruz.

Farkındalık yaratmak için

baba – kız maske dağıtıyor

Kocaeli’nde ikamete den 57 yaşında emekli Muhammet İzmirli, sokakta gezdiği esnada yakınında hapşıran ve maskesi kolunda bulunan bir kadını kibarca uyardı. Ancak oldukça kaba bir şekilde karşılık aldı. Eve gittiğinde bu durumu ailesi ile paylaştı. Kızı Sena İzmirli ile birlikte, insanları bu konuda nasıl bilinçlendireceğini düşündü. Sonra da yelek giyip, maske dağıtarak insanları bilinçlendirmeye karar verdi. Muhammet İzmirli ve 16 yaşındaki lise öğrencisi Sena İzmirli, farkındalık oluşturmak adına İzmit Yürüyüş Yolu’nda ve İzmit Sokaklarında giydikleri ve üzerinde “Maskenizi takın ve sosyal mesafenizi koruyun” yazan yelekleri giyerek maske dağıttı. Baba ile kız maskesi olmayanları ya da maskesini yanlış takanları tek tek uyardı. Kocaeli Valiliği, Büyükşehir ve İzmit Belediyesi’nin de maske desteği ile gün boyu uyarılarda bulunan ve maske dağıtan baba kız, aralıklı olarak bu çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Türk Telekom’dan eğitime dijital destek

Türk Telekom öğrenciler ve aileleri için ‘Dijital Eğitim’ kampanyası başlattı. Bu kapsamda, yeni gelen limitsiz fiber internet müşterilerine, öğrencilerin gelişimine destek olacak Mental Up ve TT Akademi Online İngilizce Eğitim paketleri hediye ediliyor.

Herkes için erişilebilir iletişim sağlamayı ilke edinen Türk Telekom, uzaktan eğitime dönüş döneminde öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak ‘Dijital Eğitim’ kampanyasını başlattı. Türk Telekom, 4-13 yaş arası öğrencilere yönelik eğlence ve gelişim programı Mental Up ile her yaştan öğrenciye hitap eden TT Akademi Online İngilizce Eğitim paketlerini, yeni gelen limitsiz fiber internet müşterilerine 12 ay boyunca ücretsiz olarak sunuyor. Türk Telekom’a yeni gelen müşteriler 31 Aralık 2021 tarihine kadar kampanyadan yararlanabiliyor. Bu programlara ek olarak, güvenli içeriklere erişim sağlayan Mc Afee’nin ebeveyn denetim programı Safe Family ve teknolojik cihazları güvende tutacak antivirüs programı Total Protection da kampanya kapsamında hediye ediliyor. Uzaktan eğitimle birlikte internet ihtiyacı artan müşteriler seçtikleri hızdaki limitsiz fiber internet paketini ilk ay ücretsiz olarak kullanıyor, yılın kalanında da her şey dahil fiyatla aynı paketten faydalanabiliyor.