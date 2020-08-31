Akmeşe neden değerlendirilmiyor?

AK Parti’nin 2004 seçimlerdeki seçim vaatlerini hatırlayın; METRO-MONORAY-TELEFERİK-BÜYÜK KONGRE MERKEZİ vs. birçoğu gerçekleşmedi.

Gelen devasa kaynaklara rağmen Kocaeli halen kocaman bir kasaba gibi duruyor. Çok gecikmiş ve güzergahı tartışmalı olmakla beraber küçük bir tramvay bile kente bir modernlik kazandırmaya başladı. Gebze İstanbul bağlantısının metro ile yapılmaya çalışılması da çok önemli bir gelişme.

Akmeşe’ye gidin doğuya doğru kafanızı kaldırın. Sakarya Adliyesini, oradaki konutları, yanı Adapazarı’nı görürsünüz.

Akmeşe hayvancılığın, tarımın ve meyveciliğin yapıldığı, at haralarının bulunduğu, yeşil, sakin; bakir ve kentin akciğeri konumunda bir yerleşim yeri.

İzmit belediyesine bağlı işlenmeye aday bakir bir bölge.

Bölgede hayvancılık, meyvecilik, özellikle organik tarım dahil tarımsal üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekir.

Neden Kocaeli’nin İzmit’in tarım ve hayvancılık deposu Akmeşe olmasın. Neden bölgede organik tarım ürünlerinin pazarlandığı alanlar ve modern et kombineleri ve lokantaları olmasın. Bölgede her yıl neden tarım, meyvecilik ve hayvancılık ile ilgili etkinlikler, geniş spor müsabakaları düzenlenmesin.

Bakın Barcelona stadı kentten ne kadar uzakta.

Kocaelispor stadının neden Alikahya’da İZAYDAŞ’a yakın bir yerde yapıldığını halen anlamış değilim. Kocaelispor sahası neden Akmeşe’de olmasın?

Akmeşe’nin bir tarım, hayvancılık ve spor merkezi, kentin akciğeri olarak belirlenmesi ile ona göre imar düzenlemelerinin yapılması gerekir.

Orada sadece Kocaelispor sahası değil, yanında golf alanları, aqua parklar, tenis kortları, diğer spor alanlarının bulunduğu, eğlence alanlarının olduğu, çocuklar dahil her yaşa hitap eden bir kompleks inşa edildiğini düşünün.

Bu arada Akmeşe-İzmit ve Sakarya yolunun duble yapıldığını, oraya ulaşımın çok kolaylaştırıldığını, hatta raylı sistemle Kocaeli ve Sakarya’nın buradan bağlandığını, kentin tatillerde Akmeşe’ye aktığını bir düşünün.

Böylece, tarım, meyvecilik ve hayvancılık geliştirilecek, kentin kendine yeterliliği artacak. Modern ulaşım ağı ile D-100’deki trafik sıkışıklığı giderilecek. Gençler orada iş bulacak ve kente göç önlenecektir. Tatillerde sadece Kocaeli değil diğer iller de oraya akacak ve turizm de geliştirilecek, kentsel modernleşme sağlanacaktır.

Kocaeli hala büyük bir kasaba görünümünde. Belediyecilikte biraz ufku geniş tutmak, geleceği planlamak ve kenti geleceğe dönük hazırlamak gerekir. Büyükşehir ve İzmit belediyesinin ortak bir çalışma ile Akmeşe’yi bu şekilde planlaması, kentin yaşanabilirliğinin daha da geliştirilmesi gerekir.