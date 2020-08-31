Katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinde yeni oranlar belirlendi

En çok değişen yasa uygulamalarının vergi ile ilgili olan düzenlemelerdir. O kadar sık değişiklik oluyor ki bizler bile takip edemez olduk.

Bu nedenle muhasebeci arkadaşlar arasında dolaşan bir söz var. “…bir daha dünyaya gelirsem imam olacağım. Çünkü bilmesi gereken kurallar 1400 yıl aynı…”

Son olarak 31.08.2020 tarihinde yayınlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile KDV ve ÖTV oranlarında önemli değişiklikler oldu.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1’e indi

29.08.2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin karara geçici 7. Madde eklendi. Buna göre; üniversite ve yüksekokullar ile özel eğitim kurumları, sosyal hizmetlere bağlı özel eğitim kurumlarında 01.09.2020 – 30.06.2021 tarihleri arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için Katma Değer Vergisi oranı %1 olarak uygulanacak.

Ancak okul servis araçları hizmet yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci başına servis hizmetleri ile özel öğrenci yurtları yönetmeliği hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler için oran %8 olarak uygulanacaktır.

Bu değişikliklerden sonra, bu tarihten önce %8 KDV oranı ile peşin ödenen ve 01.09.2020 – 30.06.2021 dönemini kapsayan ödemelerin hangi orana tabi olunacağı belirsizdir.

Binek otomobillerde ÖTV oranları değişti

30.08.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2912 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre ÖTV oranlarında değişiklikler yapıldı.

Değişikliklerde otomobilin silindir hacmi ile ÖTV matrahı kriterleri esas alındı. Örneğin 1.600 m3 geçmeyen otomobillerde önceleri 70.000 TL kadar olan ÖTV matrahından %45 ÖTV alınırken, bu kez ÖTV matrahı 85.000 TL’ye yükseltildi, oran yine %45.

Öncekinde 120.000 TL olan ÖTV matrahı 130.000 TL’ye yükseltildi, oran %50. Motor hacmi yükseldikçe oranlarda yükseltildi.

Örneğin 2.000 m3 geçenlerde önceki oran %100 iken, yeni düzenlemede %130 olarak belirlendi. Bu düzenlemenin düşük hacimli otomobillere fiyat olarak bir miktar olumlu yansıyacağı kanaatindeyiz.