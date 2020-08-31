İki İngilizce ders kitabı 685 lira olur mu?

Her yıl yeni ders yılı “zil çalınarak” başlatılırdı.

Bu yıl “zilsiz” başladı.

21 Mayıs’tan itibaren “zilli” mi devam edecek “zilsiz” mi, hep birlikte göreceğiz.

Çoğu tahmin, zilsiz yani uzaktan eğitimle ders yılının tamamlanacağı yönünde!

Zilli olsun zilsiz olsun, yeni ders yılı büyük sorunlarla başladı.

*“Uzaktan eğitim”in getirdiği sorunlar…

*Ders araç gereçlerinin, özellikle ders kitaplarının “astronomik” pahalı olması…

*Ve her yıl biraz daha “laik eğitim”den uzaklaşıp, “dinci eğitim”e yaklaşmamız…

“Uzaktan eğitim”in temel sorununu daha önce yazdım.

“Uzaktan eğitim” yapıyoruz, ama öğrencilerin yüzde 60’ı bilgisayar ve interneti olmadığından dersleri izleyemiyor.

Ne anladım ben bundan?

Öğrencilerin ancak yüzde 40’ına eğitim veriyoruz.

Düpedüz kendi kendimizi aldatıyoruz.

Diğer sorun, ders kitaplarının “astronomik” fiyatlarla satılması.

İki kitap 685 lira

Dün bu satırları yazarken sinirlerim çok gergindi.

Nasıl olmasın?

Bir tanıdığım elinde iki kitapla geldi, “Bu kitapların fiyatı konusunda tahmin yapabilir misin?” diye sordu.

Baktım, İngilizce hazırlanmış, “boyama kitabı” tarzında bir şey.

Yurt dışında basıldığı belli…

Üzerlerinde “Academy Stars 1” yazan kitap, 141 sayfa…

Diğeri, “Academy Stars (S) Starter” yazan ise, 93 sayfa.

Kendi kendime tahmin yürüttüm…

“Olsa olsa en fazla 100 lira civarındadır” dedim.

Önüme kitapların fişini koydu, KDV dahil tam 685 lira!

Hiç kullanmam, ama bir anda ağzımdan “Yuhh!” sesi çıktı.

İlkokul birinci sınıf öğrencisinin kullanacağı iki İngilizce ders kitabı, 685 lira.

Ne bu arkadaş?

Neymiş, ithalmiş, kur yüksekmiş…

Diğer kitaplarını da koyun, özel okula giden bir ilkokul öğrencisinin ders kitapları 3 bin lirayı buluyor.

Biz eğitim sistemimizi böyle mi planlıyoruz?

Her şeyimiz dışa bağımlı, eğitim sistemimizide mi dışa bağımlı hale getirdik.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikide bir televizyona çıkıyor, kasıla kasıla bir şeyler söylüyor, ortaya çıkardığı bu soyguncu eğitim sistemiyle mi övünüyor?

Yazık bu millete!

Vallahi yazık!

Bu derece astronomik fiyata satılan kitaplar, özel okulda olsa, eğitim kurumlarına nasıl sokulur?

Kim belirliyor bu kitap listesini?

Diyelim ki, İngilizce öğrenimi için benzer kitaplar gerekli.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın işi ne?

Neden benzer kitapların ülkemizde hazırlanmasına öncülük etmiyor?

Veya Türkiye’de hazırlanan benzer kitaplar var da işin içinde alavere dalavere olduğu için mi illa yurt dışında hazırlanıp basılan kitaplar tercih ediliyor?

Birisi çıksın, şu soygunu bir açıklasın!

Her şeyi dışarıdan alıyoruz, bebelerimizin kitapları da artık dışarıdan.

O kadar eğitim kurumumuz var, o kadar kitap yazma konusunda uzman insanımız var, o kadar kaliteli baskı yapacak tesisimiz var, biz dışarıdan dolarla boyama kitabına benzer kitaplar alıyoruz.

Allah akıl fikir versin denir ya, aynen o durumdayız.

Demek, bu memleket bu kadar sahipsiz!

Eğitim sistemini ticarileştirdik, milletin soyulmasına göz yumuyoruz.

Ortada eğitim filan yok, ortada “ticaret” var.

Milli Eğitim’in başına “özel okul sahibi” bir ismi oturtursan, sonuç bu olur.

Bütün velileri, ders kitaplarının fiyatları konusunda duyarlı davranmaya davet ediyorum.