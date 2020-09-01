Kocaeli trafiği, artık içinden çıkılmaz bir hal aldı

Günümüz şehirlerinin en büyük sıkıntısı trafik!

Eskiden teknoloji olmadığı ve otomobiller icat edilmediği için insanlar at üzerinde seyahat ederlermiş. Haliyle bu seyahatler çok uzun sürermiş. Şimdi ise binlerce çeşit otomobil var ama bu defada otomobil fazlalığını yollar kaldırmıyor. Sıkışık trafik nedeniyle seyahatler yine uzun sürüyor.

Bu bakış açısının ardından Kocaeli’yi trafik acısından bekleyen sorunlara birlikte irdeleyelim.

Geçtiğimiz yılın verilerine göre Türkiye’de 23 milyonu aşkın araç var. Yani her 4 kişiden birinin aracı bulunuyor.

Dibi başımızdaki konmuşum İstanbul’da 4 milyon 187 bin 531 taşıt bulunuyor. Kocaeli’de ise bu sayı 395.488.

İstanbul’u Türkiye’ye bağlayan ve ilimizden gecen dar bir otoyol ve bir de devlet kara yolu bulunuyor.

Kocaeli’ye bile az gelen bu iki yol artık iki ilin trafiğini kaldıramaz hale geldi. Her ay artan araç sayısı ve yetersiz karayollarına bir de trafik ışıkları eklenince, D-100 karayolunda seyahat tam bir çileye dönüyor.

Okulların tatil olmasına rağmen yoğun bir trafiğin yaşandığı ilimizde, okul servisleri de trafiğe karıştığında, tıkanıklığın boyutunu düşünemiyorum.

Hereke- İzmit istikametinde alışkın olduğunuz trafik aynı güzergahın diğer şeridinde de görülmeye başlandı. Kartepe, İzmit ve Gölcük İzmit’in her iki şeridi, mesai saati başında ve sonunda, İstanbul köprü trafiğinden farksız oluyor. Cuma ve pazar akşamları ise yollar adeta felç.

Şehir içi trafiğinden ise bahsetmeye bile gerek duymuyorum.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde önlem alınmazsa, durum daha da fena olacak. Ve bir gün gelecek kamulaştırma yapmadan yol açılamayacak.

Belli bir süre sonra istesek bile trafiği çözemeyecek duruma geleceğiz.

CHP’den taşocağına hayır kampanyasına destek

CHP Kocaeli İl Örgütü, Yalova'daki Karadere Sulama ve Kınalı İçme Suyu barajlarına malzeme temin etmek için taş ocağı yapılmak istenen Kızderbent’i ziyaret etti. Yapılan bu destek ziyaretinde CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Kocaeli'nin doğal mirası Karamürsel Kızderbent'i ranta teslim etmeyeceğiz. Kızderbent Kalkınma ve Dayanışma Derneği'nin başlattığı "Taş Ocağı'na Hayır" kampanyası kapsamında düzenlenen açık hava konferansına katılarak hem bölge halkımızı hem de Prof. Dr. Orhan Kural'ı dinledik. Halkımızın istemediği bu projenin hayata geçmesine müsaade etmeyeceğiz” diyerek bölge sakinlerinin yanında yer aldı.

İzmit Bilsem; Regeneron Isef’te ülkemizi temsil edecek

Dünyanın en büyüğü ve en prestijli yarışması olan Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı ISEF’te; “TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması”nda Teknoloji Hamlesi Tematik alanından Türkiye derecesini kazanan İzmit BİLSEM, ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. İzmit BİLSEM öğrencimiz Kerem Bayhan ve danışman öğretmen Nefize Tunalı tarafından Teknoloji Hamlesi Tematik Alanından hazırlanan “Kamyonlara Arkadan Çarpan Otomobillerdeki Can Kaybının Azaltılmasını Sağlayacak Elektromekanik Çözüm Önerisi” adlı projeleri ile 2021’de ülkemizi temsil edecek.

ADSM Müdürü için imza topladılar

Körfez Ağız Diş Hastalıkları Merkezi'nde üç yıldır müdür olarak görev yapan; Mehmet Erbağacı için; kuramda çalışan görevliler ve personel “biz müdürümüzden memnunuz. Gitmesini istemiyoruz” diye imza topladılar; toplanan çok sayıda imzayı ise yetkili mercilere ulaştırdıkları bildirildi. İyi derecede İngilizce bilen, Erbağcı; Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nde Mali Hizmetler Birim Görevlisi-Uzman, Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde kurucu müdür-hastane müdürü-İdari ve Mali İşler Müdürü, Kocael Nuh çimento Ağız ve Diş Sağlık Merkezinde yöneticilik, Hastane Müdür Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Edindiğim bilgilere göre Erbağcı, Körfez Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ne önemli hizmetler yapmış, başarılı yöneticilerin başında geliyor. Bir idarecinin arkasında o idarenin çalışanları duruyor olması çok büyük bir gurur. Umarız bu ekibin isteği kırılmaz…

Adnan Başkan’da ne maharetler varmış

“Yaşamın Geleceğine Çapa ve Çöp Atmayalım” sloganıyla yola çıkan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Su Altı Dalış Egitmeni Sedat Türkmen ve beraberindekilerle birlikte Kerpe’de dalış yaparak su altındaki çöpleri ve metal eşyaları denizden çıkarttı. Farkındalık yaratan bu çalışma sonrası Adnan Turan, “Tropikal ormanlardan daha fazla oksijen üreten, nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında! Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle deniz tabanından sökülen deniz çayırları, yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi… Su Altı Dalış Eğitmeni Sedat Türkmen hocamız ile bizlere ‘nefes’ aldıran su altı ormanlarını birlikte görüntüleyerek atılan çöpleri temizledik” dedi.

BİZ İZMİT’İZ’DEN İHTİYAÇ DUYURUSU...

Biz İzmit’iz Grubunun yöneticisi ve İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, ihtiyaç sahibi bir aile için şu duyuruyu yaptı, “Ortaokula gidecek olan bir evladımız için, kullanmadığınız, ancak çalışır durumda olan 2. el, dizüstü ya da masa üstü bilgisayara ihtiyacımız bulunmaktadır. Ailenin (baba yok- anne merdiven temizliğine gidiyor) maddi yetersizliği nedeniyle alamadığı bu bilgisayar için, bakalım kimler “buradayız” diyecek. Bu talebimize en kısa zamanda olumlu cevap vereceğinize olan inancımı koruyor ve şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen bize yazın.

İzmit 1 Eylül 2020”

Özkar, maske dağıtımına çıktı

Başiskele Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, mahalle sınırları içerisinde haftanın iki günü bir kutu maske alarak vatandaşlara dağıtıyor. Özellikle evden çıkarken maskelerini almayı unutan vatandaşlara yönelik yaptığı bu çalışma mahallede de büyük takdir topluyor. Özkar’a bu özverisinden dolayı teşekkür ederiz.



