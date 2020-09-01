Barış içinde yaşamak…

Birleşmiş Milletler araştırmasına göre, Suriye’de yaşanan iç savaşın Suriye’ye maliyeti 338 milyar dolar.

Ülkede 4 konuttan biri yıkılmış. 3 kişiden biri işsiz kalmış.

3 milyon kişi yaralanmış. Hastanelerin yarısı yıkılmış.

Suriye’de emperyalizmin kirli bir oyunu olarak iç savaş hala sürüyor. İşgalci ve entrikacı güç ABD, kontrolü altındaki sahalarda çıkarılan petrolü PYD-PKK ile paylaşıyor!

Er ya da geç, silahlar susacak.

Suriye’nin yeniden inşa edilmesi gerekecek!

İşte o zaman sahneye yine emperyalist güçlerin büyük şirketleri ve taşeronları çıkacak! Suriye kaynaklarını bir kez daha soyarak yeni kentler, hastaneler, fabrikalar inşa edecekler.

Suriye ekonomik olarak çökmüş durumda. Bu yeni maliyeti nasıl karşılayacak?

Kolayı var!

YAP-İŞLET-DEVRET modeli ile, dış finans kaynağı, yabancı şirketler ve yerli iş ortakları el ele verecekler, “DOLAR” üzerinden uzun vadeli işletme imtiyazları ile ülkenin iliklerini sömürecekler!

Bedelini Suriye yöneticileri ödemeyecek!

Aksine, o sözleşmelere imza attıkları için daha da zengin olacaklar!

Bedeli Suriye halkı ödeyecek.

Hem de gelecek kuşaklar bile bu borç yükü altında ezilecekler.

Bugün emperyalizmin taşeronluğunu yapan, “Özgür Kürt Devleti” düşleri kuranlar da aynı bedeli ödeyecekler!

“Halkların dost ve kardeş olduklarını” ortak düşmanın EMPERYALİZM olduğunu çok geç de olsa anlayacaklar!

Sadece Suriye mi?

Irak’ta başlayan, emperyalist dilde “ARAP BAHARI” denilen, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kana bulayan, günahsız insanların canları ve mallarıyla ağır bedeller ödedikleri sürecin şimdilik maliyeti 900 milyar doları aşmış. (Kaynak: Dünya Bankası)

ABD önceki dönem dışişleri bakanı Gondaliza Rice; “Ortadoğu’da haritalar değişecek” diyordu. Kimse; “Siz kimsiniz? Ne işiniz var Ortadoğu’da?” sormadı!

ABD’nin Vietnam’da, Kamboçya’da, Afganistan’da ve dünyanın pek çok ülkesinde ne işi vardı?

PETROL ve SİLAH SEKTÖRÜ başta olmak üzere, küresel tekellerin daha çok zenginleşmesiydi tüm amaç.

Gelişmeye çalışan ülkeler üretime, tarıma, sanayiye, sağlığa, kültür ve eğitime harcayacağı kıt kaynaklarını SİLAH alımına ayırmak zorunda kalıyorlar!

İnsanlar sağlıklı ve dengeli beslenemiyor.

Sağlıklarını kaybediyor ve “sağlık tüccarlarının” kurbanı oluyorlar.

Cehalet dünya ölçeğinde yayılıyor.

Yalnızca karnını doyurmak zorunda olan insanlar, dünyada olup biten bu ahlaksız sömürüyü göremiyorlar. Önlerine konan ve onları ölmeyecek kadar yaşatacak gıda yardımlarıyla uyutuluyorlar.

Özünde “İNSAN KARDEŞİ” olan insanlar, birbirine karşı “KİN ve ÖFLE” ile besleniyorlar.

Sömürünün elebaşları ve işbirlikçileri, insanları “DİN ve ETNİK KÖKEN” ayrımı ve kışkırtması ile “DÜŞMAN” kılıyor.

Oysa, tüm insanlığın “BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA” ihtiyacı var.

İNSANLIK, “insanlığın düşmanı ve doymak bilmeyen ihtirasları ile insanlıkla kanlı oyunlar oynayan yamyamlardan” kurtulup, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya kurmak için uyanmalıdır.

Barış içinde yaşamak insanlığın tek umudu ve ortak amacıdır…