Mezarlık hırsızları

Yaşadığım beldenin güzel bir mezarlığı var.

O mezarlıkta yatan, herkesin kendisine göre kıymetli olan vazgeçemedikleri, unutamadıkları canları var.

Mezarlarda yatanların yakınlarının mezarlık ziyaretleri, ebediyete intikal eden yakınlarına olan vefa duygusunu ortaya koyan güzel bir insani davranış olduğu kadar sonunda nereye varacağını görüp, ibret almak için de bir vesiledir…

Herkes kendi yakınlarına ait mezarların güzel ve bakımlı bir görünümü olması için elinden geldiğince emek ve masraf ortaya koyar. İstenmeyen otlardan temizler, çiçekler eker, çiçeklerin bakımı için ara sıra uğrayıp çiçekleri ve mezar topraklarını sulayıp ıslatır, çevre temizliği yapar… Bütün bunlarla ahirete göç eden yakınına, sevdiğine karşı bir şeyler yapabilmiş olmanın huzurunu yaşar…

Birçok insan da mezarlıkta bu işlerin yapılmasını kolaylaştırmak düşüncesi ile hareket eder. O sessiz Dünyada yatan insanlarımızın bulunduğu alana birtakım imkanlar sağlayıp kendince “sevap” umarak, biraz da kendisinden sonra gelen nesillere örnek olması için alet edevat, malzeme gibi imkanlar sunar…

Belde mezarlığının birkaç yerinde kimisi “hayrat”, kimisi ilgili idari birim tarafından yaptırılmış çeşmeler var. Birtakım hayırseverler bu çeşmelerden mezarlığın her tarafında, her uzaklığa ulaşabilecek uzunlukta su hortumları getirip çeşmelere bağlarlar. Bu hortumlarla kendi yakınlarının mezarlarını suladıkları gibi başkalarının da bu hizmetten yararlanmasını düşünerek o hortumu çeşmeye bağlı olarak orada bırakırlar. Bir noktada kamuya emanet ederler. Bu hortumları kullanıp işini gören insanlar da kullandıktan sonra hortumları ondan sonra gelenler de aynı şekilde kullanabilsinler diye toplayarak çeşmenin başında bırakırlar.

İşin garip tarafı burada başlıyor! Ahirete intikal etmiş yakınlarının mezarını ziyaret edip onlar için bilebildiğince Kur’an okuyan, dua edip Cennet dileyen insanların geldiği bu Müslüman mezarlığında, “Hayrat” niyetiyle bırakılan bu hortumlar sürekli çalınıp yok oluyor… İnsan olan böyle bir mekanda hırsızlığı nasıl düşünebilir? O mekanda hırsızlığı aklına getirebilen bireylerin bulunduğu bir toplumda, birilerinin başka alanlarda gözünü kırpmadan hırsızlık yapmasının temelinde bu ahlaki çöküntüden başka ne olabilir?

Mezarlıklara verdiğimiz değere rağmen; bir yanda mezarlıkta yatanların dünyadaki son hallerine bakıp alınması umulan ibret; diğer yanda iyi niyetli ve düşünceli insanların hayır amaçlı hizmetlerini ortadan kaldıran davranış çirkinliği… Bu iki düşünce ve davranışı yan yana getirip anlayabilmek mümkün değil. Bütün değerleri yok sayarak MEZARLIKTA DAHİ HIRSIZLIK SOYGUNCULUK yapan insanlar varken; sağlar arasında hırsızlık, soygunculuk yapan, kul hakkını görmezden gelen, günah işlemekten çekinmeyen bir toplumdan ahlak, iman, inanç, erdem ve dürüstlük adına ne bekleyebiliriz?

Şurası kaçınılmaz ve saklanmaz bir gerçek olarak karşımızda duvar gibi duruyor. O duvarda en başta Ahlak olmak üzere, eğitim, ilim yoluyla, cehaleti ve kötü niyetle üretilen sapkınlıkları yenmeden; din iman, insanlık olmayacağı büyük harflerle yazılı şekilde duruyor. Ancak o duvardaki bütün bu yazılı olanları okumaya sıra geldiğinde okuma yazma bilmez; yazılanları anlamaz, yaşamaya sıra gelince; aymaz olmayı yaşam biçimi hatta kendine göre “uyanıklık” “akıllı olmak” kabul eden yığınla bir arada yaşamanın giderek zorlaştığı bir zamana geldik.

Kamunun ve özel sektörün her kademesinde çalışan görevliler, çevremizde birlikte yaşadığımız, yaşamak zorunda olduğumuz İnsanlar da; giderek ahlaken yozlaşan bu zihniyetteki toplumumuzun içinden geldiğine göre; “Şefaat istemem, mezarımdan taş çalma yeter” diyecek hale geldik…