Sahiller duman atıyor!

Korona Virüs sonrası uygulanan pandemi, hayatımızı kısıtlamış ancak sonuç itibariyle vaka sayısının azalmasını da sağlamıştı.

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, berberler kapatılıyor, kafeler kapatılıyor hatta sahillerde yürüyüş yapmak bile yasaklanıyordu.

Kabus gibi günler geçiriyorduk. Ancak o kısa süreli kabus, güzel neticeler vermeye başlamıştı. Vaka sayıları azalmış hatta iyileşen vaka sayıları, yeni vaka sayılarını geçmişti.

Kademeli olarak normalleşmeye başladık.

“Normalleşme” kelimesi içimize öyle işledi ki, birbirimize sarılmaya, birbirimizi öpmeye bile başlamıştık. Kafeler açıldı, berberler açıldı, sahiller açıldı. İnsanlar akın akın tatile gitti.

Vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Cenazelerde taziye verenler, asker uğurlamasında birbirlerine sarılanlar, geniş aile toplantıları derken, yine o eski rakamlara ulaşmaya başladık.

Sizler kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra bugünümüze bakalım istedim.

Sahillerde piknik alanları tıka basa dolu. İnsanlar kalabalık gruplarla ya sahillerde oturup çay içiyor ya piknik yapıyor ya da mangal yakıyor. Pandemi döneminde hava almak için sahillerde yürüyüş yapan vatandaşlar bu durumdan çok çok memnun değil. Birçok aile sahilleri mangal alanı ya da semaverde çay içme alanı gibi kullanıyor.

Ortalığı dumana boğan mangal ve semaverler, sahillerdeki ferah havayı tamamen yok ediyor.

Vatandaşların büyük bir bölümü bu durumdan şikâyetçi. Körfez Yarımca sahilinde çay satmak için büyük bir semaver yakan biri, sahilin dumanının attırıyor. Körfezli vatandaşlar, bu duruma belediyenin bir son vermesini istiyor.

Normalleşelim derken anormalleşmeye başladığımız bu günlerde en azından sahillerimizi dumansız muhafaza edelim…

Başiskele Din Görevlileri Derneğinden anlamlı hediye

Başiskele Din Görevlileri Dernek Başkanı Kadir Çelikiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vesilesiyle tüm öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı vesilesiyle Kocaeli Başiskele Din Görevlileri Derneği ilçede görev yapan tüm öğretmenlere ve öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı mealli Kur’an-ı Kerim ve peygamber efendimizin hayatını anlatan Siyeri Nebi kitabını hediye etti. Mealli Kuran-ı Kerim ve Siyeri Nebi kitabını Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya’ya teslim eden Din Görevlileri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temennisinde de bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya bu anlamlı hediyelerinden dolayı tüm öğretmenler ve öğrenciler adına Din Görevleri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz’e teşekkürlerini iletti.

Kampanya beklenirken, fiyat zammı geldi

Otomobil piyasasındaki anlamsızlık devam ediyor. Son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından bazı araçlarının fiyatlarının yükseleceği, bazılarının ise düşeceği konuşuluyordu. Aslından ondan önce, sıfır arabaların indirime gideceği ve fiyatların düzenleneceği tahmin ediliyordu. Önceki gün otomobil firmaları fiyatlarını güncellemeye başladı. Yeni fiyat listelerini açıklayan firmalar, indirim değim zam yaptığı saptandı. Sıfır otomobil fiyatları yükselince, ikinci el otomobilin satmak isteyen vatandaşlar da zam yapmaya başladı. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları arasındaki makas yine kapanmadı. Otomobil bayisinde satılık tek bir araç dahi yok. Olmayan araca gelen zamlar, otomobil alacak kişileri ikinci ele yöneltiyor.

Sefa Sirmen’in tatili uzadı

Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve eski Milletvekili Sefa Sirmen, şu aralar siyasetten ve iş dünyasından uzak sakin bir hayat yaşıyor. Emekliliğin tadını çıkartan Sirmen, bir süre önce Muğla’ya gitmişti. Pandemi dönemini orada geçiren Sirmen, Muğla’yı daha güvenli bulduğu için Kocaeli’ye dönmemiş. Bu aralar gönlünce dinlenen Sefa Bey, bir süre daha Muğla’da kaldıktan sonra Kocaeli’ye döneceğini söylüyor.

Tırnaklarını bile kesiyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmeti vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmadan yararlanan vatandaşlar, durumlarından hayli memnun. Evde Bakım Ekibi, yaşlıların her türlü ihtiyacını evlerinden çıkartmadan görüyor. Ekip, yaşlı vatandaşların tırnaklarını bile kesiyor. Bunun sevabı da onlara yeter sanırım…

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